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14 минут назад
Юлия Трепалина
67

Собаки помогли облегчить физическую боль лучше, чем друзья

5.4

Присутствие рядом близкого человека после болезненной процедуры помогает некоторым людям быстрее прийти в себя. Однако серия экспериментов недавно показала, что в подобных ситуациях более эффективным «анальгетиком» может быть любимый пес или даже незнакомая собака.

Психология
# боль
# домашние животные
# домашние питомцы
# обезболивание
# собаки
объятия с собакой
© Eric Ward, unsplash.com

Домашних питомцев часто воспринимают как членов семьи или друзей. Многие владельцы собак испытывают к ним такие же теплые чувства, как к родственникам. Отчасти это связано с тем, что четвероногие любимцы безоговорочно преданы хозяевам и любят их независимо от социальных и культурных норм или же личных качеств.

Из научной литературы известно, что домашние собаки могут снижать у людей проявления стресса лучше, чем присутствие друга. Ученые объясняли это тем, что питомцы создают у хозяев ощущение поддержки и действуют успокаивающе, при этом не оказывая оценочного давления, которое возможно со стороны других людей, в том числе близких.

Поскольку авторы прошлых работ в основном рассматривали стрессовые реакции, группа немецких психологов решила подойти к вопросу шире. В новом исследовании, статья о котором вышла в журнале Acta Psychologica, специалисты Берлинского университета имени Гумбольдта совместно с коллегами из Великобритании, Франции и Швейцарии выяснили, как присутствие собак влияет на восприятии людьми боли. Важным дополнением стали опыты с привлечением посторонних для добровольцев домашних псов.

Ученые сосредоточили внимание на физической, а не эмоциональной боли. Для этого в лабораторных экспериментах применили так называемый холодовой прессорный тест (cold pressor task). Согласно процедуре, испытуемые должны были погружать доминирующую руку в емкость с холодной водой, температурой два-три градуса Цельсия, и удерживать там как можно дольше (максимум — до пяти минут). За участие полагалось денежное вознаграждение в 10-15 евро.

Зная о возможных гендерных различиях в восприятии боли, ученые в качестве испытуемых выбрали женщин. Для первой серии тестов пригласили 74 участницы (средний возраст — примерно 28 лет), у которых имелись домашние кошки или псы. Примерно у 75 процентов питомцами были собаки.

Женщин распределили на три группы: в первой участницы пришли в лабораторию вместе с подругой, которая оставалась с ними и во время эксперимента; во второй испытуемых сопровождала их домашняя собака, а в третьей холодовой тест выполнялся в одиночестве. Друзья и питомцы находились в той же комнате на расстоянии примерно четырех метров, напрямую не взаимодействуя с испытуемыми. Ученые исключили тактильный контакт, но обмен взглядами и улыбками не запрещали.

Происходившее в комнате снимали на видеокамеру. Во время эксперимента участниц дважды просили оценить интенсивность боли — через 30 секунд после погружения руки в воду и сразу после того, как ее вынимали. Кроме того, по завершении теста испытуемые заполняли опросники, также направленные на субъективную оценку болевых ощущений, физиологических и поведенческих реакций.

Во второй серии опытов участвовали 50 женщин (средний возраст — 26,6 года). Наличие питомца на этот раз не требовалось, но добровольцев проверили на отсутствие боязни собак. Участницы выполняли аналогичный холодовой тест с некоторыми отличиями в процедуре. Так, сопровождающими выступали незнакомые домашние псы, предварительно прошедшие подготовку, либо незнакомые люди. По поводу вторых испытуемым сообщили, что это медики, понимающие боль и имеющие добрые намерения. Во время теста женщины могли держать сопровождающих за руку, а если эту роли играла собака — гладить ее по голове.

В обоих случаях участницы оценивали болевые ощущения как менее интенсивные и проявляли меньше внешних признаков боли (стискивание зубов, гримасы, жалобы), если рядом находились собаки. Как и ожидали ученые, собственные питомцы оказывали более сильное «анальгезирующее» воздействие, чем посторонние псы.

Хотя во втором эксперименте сопровождающие люди тоже смогли облегчить боль, результаты опросов показали, что контакт с животными помогал сильнее, если сравнивать со сценарием, когда холодовой тест проходил в одиночестве. Правда, исследователи оговорились, что обезболивающий эффект зависел от того, насколько хорошо испытуемые в целом относились к собакам. Также ученые подчеркнули, что эксперименты не касались клинической боли, требующей медикаментозного лечения.

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Психология
# боль
# домашние животные
# домашние питомцы
# обезболивание
# собаки
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