Авторитарный стиль воспитания защитил детей от проблем, связанных с алкоголем

Авторы нового исследования изучили, как стиль воспитания косвенно — через уровень стресса — влияет на то, что впоследствии ребенок будет подвержен эпизодическому пьянству и проблемам, связанным с алкоголем. Результаты оказались довольно неожиданными.

Современному человеку трудно оградить себя от стресса — состояния беспокойства или психического напряжения из-за сложных жизненных ситуаций. Когда кажется, будто проблема нерешаема, можно утратить самоконтроль, что, в свою очередь, зачастую приводит к так называемому самолечению — например, употреблению алкоголя.

Стиль воспитания, которого придерживаются родители, накладывает отпечаток на дальнейшую жизнь ребенка. Следовательно, стресс, испытанный в детстве, может впоследствии привести человека к злоупотреблению спиртным. Проверить, так ли это, взялись психологи и медики из университетов Аризоны, Флориды и Северо-Восточного университета в Бостоне (США). О своих выводах они рассказали в статье, опубликованной в журнале Behavioral Sciences.

«Два ключевых последствия утраты самоконтроля в отношении алкоголя — его эпизодическое употребление и проблемы, возникающие на этом фоне, что особенно распространено у студентов колледжей. <…> Воспитание и его стиль — потенциальные точки вмешательства для предотвращения возможных проблем, связанных с распитием спиртного», — отметили исследователи.

Обычно специалисты выделяют три стиля воспитания: авторитарный, то есть деспотичный, а также авторитетный (предполагает относительную строгость) и снисходительный, который еще называют дозволительным и либертарианским, когда родитель привязан к своему чаду и не предъявляет никаких требований, принимая таким, какой он есть.

Авторитарный стиль означает жесткий контроль: ребенка растят без теплоты и «гибких» условий, что чревато развитием неуверенности и комплекса неполноценности. Такое воспитание усиливает интернализирующее поведение, то есть человек будет предпринимать действия, которые направляют проблемную энергию на него самого. Прошлые научные работы показали, что авторитарные отцы провоцируют депрессию, стресс и невротизмом у сыновей, в то время как деспотичность матери коррелировала с пьянством у ее ребенка из-за скрытности и неспособности соответствовать неким идеалам.

Участниками нового исследования стали 938 студентов университета (473 мужчин и 465 женщин), средний возраст которых составил 19,88 года. В выборку вошли 54% ​​белых/европейцев, 22% азиатов, 15% латиноамериканцев, 5% афроамериканцев, 1% коренных американцев и 3% представителей других этнических групп.

Они заполнили анкеты об авторитете родителей, включавшие 60 пунктов, по 30 на каждого. Утверждения вроде «Когда я рос, мать/отец часто говорили мне, чего именно она/он хочет от меня» оценивали по пятибалльной шкале Ликерта (один — категорически не согласен, пять — полностью согласен). Помимо этого, молодые люди рассказывали о своем уровне стресса: к примеру, как часто за последний месяц они расстраивались из-за чего-то либо чувствовали, что трудности накопились и их становится невозможно преодолеть.

Затем студентов спросили о потреблении алкоголя и сложностях с ограничением количества выпивки. Среди прочего задавали вопрос: «Сколько раз в прошлом году вы выпивали пять и более бутылок или банок пива (четыре — для женщин), либо бокалов вина, либо порций крепких спиртных напитков за раз?» Проблемы на фоне пьянства оценивали, когда участники отвечали на следующие вопросы: «Вы садились за руль, если знали, что слишком много выпили для того, чтобы безопасно управлять автомобилем?» и «Были ли у вас когда-нибудь проблемы на работе/учебе из-за употребления алкоголя?»

Как показал анализ, авторитаризм отца и матери коррелировал со стрессом у их ребенка, но этот результат нельзя было назвать статистически значимым. Между тем авторитетность обоих родителей оказалась напрямую связана с более низким уровнем стресса. Снисходительность мужчины по отношению к ребенку незначительно усиливала психическое напряжение, а вседозволенность со стороны матери влияла на это достоверно. Студенты мужского пола чаще сверстниц сталкивались с эпизодическим пьянством. Тем не менее более сильный стресс, наоборот, приводил к меньшему числу таких эпизодов.

«Авторитарность родителей была косвенно связана с меньшим уровнем нарушения контроля над употреблением алкоголя посредством меньшего уровня стресса. И наоборот, более высокий уровень терпимости со стороны матери косвенно провоцирует утрату контроля над употреблением алкоголя», — рассказали ученые.

Авторитетный стиль воспитания, как выяснили авторы исследования, косвенно связан с более тяжелыми эпизодами пьянства в силу сниженного уровня стресса и в итоге приводит к большему числу проблем из-за алкоголя.

Результаты исследования: показано, как авторитарный, авторитетный и снисходительные стили воспитания (матери и отца) связаны со стрессом, нарушениями контроля над употреблением алкоголя, эпизодами пьянства и проблемами из-за спиртного / © Felix B. Muniz et al., Behavioral Sciences, 2024

С другой стороны, с меньшим количеством проблем на фоне употребления алкоголя коррелировал авторитарный стиль воспитания. Таким образом, гипотеза о том, что дети «деспотичных» родителей хуже контролируют количество выпитого в силу стресса и сталкиваются с проблемами из-за алкоголя, не подтвердилась.

«Люди с очень снисходительными матерями могут быть более импульсивными и склонными к выпивке, нежели дети авторитарных матерей. Дело в том, что родители, придерживающиеся попустительского стиля воспитания, обычно не учат детей саморегуляции, в результате те по мере взросления прибегают к алкоголю как к средству для снятия стресса», — подытожили исследователи.

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