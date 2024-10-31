Лингвисты МГПУ нашли связь между ландшафтом российских регионов и названиями водяных духов

Исследователи МГПУ обнаружили прямую связь между географическими особенностями различных регионов России и местными диалектными названиями водяных духов. Ученые проанализировали, как природные условия, ландшафт и местная фауна повлияли на формирование народных представлений о мифологических существах.

«Национально-культурная составляющая слова – чувство Родины – материализуется в образах конкретного животного, ландшафта или водоема России. Изучая диалектные названия водяных духов, мы обнаружили, что они напрямую связаны с особенностями той местности, где эти слова были зафиксированы», – отмечает профессор МГПУ Ирина Якушевич.

Исследование показало удивительное разнообразие региональных названий и образов водяных духов. В Тульской области, например, водяного представляли с зелеными ногами и длинным клювом, как выпь – болотную птицу, чей крик напоминает жуткий женский вопль или мычание быка. Отсюда появились названия «бухалень» и «водяной бык». Местные жители верили, что когда водяной «кричит выпью», он переговаривается с лешим.

Если западная традиция празднования Хэллоуина во многом основана на кельтской мифологии, то русская народная демонология не менее богата и тесно связана с природными особенностями каждого региона. Так, в Оренбургской области водяного называли «камышановым» из-за обширных пространств речной долины, густо поросших камышом. В Вологодской области существовало поверье о водянице «лопухоне», живущей среди речных кувшинок, которые местные жители называли «лопухой».

Загадочен «кромешник» из Кадуйского района Вологодской области – водяной-картежник, который, по легенде, проигрывал в кости хозяину Онежского озера сначала рыбу, потом воду, а затем и себя самого. Его название связано с карстовыми озерами, вода из которых могла полностью уходить под землю через воронки-поноры, напоминающие вход в преисподнюю.

На Русском Севере были распространены легенды о водяных коровах, которые выходили из глубин рек и озер пастись на заливных лугах. Этот миф, по мнению исследователей, восходит к древнеславянским представлениям о рождении мира, когда земля появлялась в виде островка суши, покрывалась травой, и тогда появлялась чудесная корова – символ плодородия.

Исследование, основанное на анализе диалектных слов из регионов от Архангельской области до Красноярского края, показало глубокую связь между народной культурой, языком и природными особенностями различных регионов России. Результаты работы имеют важное значение для развития этнолингвистики, культурологии и диалектологии, а также помогают лучше понять механизмы формирования народных верований и их отражение в языке.

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МГПУ 21 статей Московский городской педагогический университет (МГПУ) — лидирующий государственный педагогический университет в России по качеству приема студентов. В структуру МГПУ входят все уровни образования. Тут готовят не только педагогов, психологов, филологов и переводчиков, но и специалистов по STEM, биологов, юристов, дизайнеров, тренеров. В университете, входящем в программу «Приоритет-2030», ведутся исследования в области цифровой дидактики и использования искусственного интеллекта в образовании, экологии, урбанистики и соучаствующего проектирования, педагогики и психологии, физиологии, нутрициологии и мотивации, функциональной грамотности и развития одаренности.