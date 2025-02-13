Мужчины средних лет «подсели» на приложения для знакомств больше женщин

К исследованиям, связанным с темой онлайн-знакомств через сайты и приложения для этих целей, часто привлекают молодежь — как правило, студентов университетов, поскольку они доступнее всего для вузовских ученых. Но как обстоят дела с дейтинговыми сервисами у более зрелой аудитории? Какие различия есть в пользовательских привычках у мужчин и женщин средних лет? Это недавно выяснили психологи из Университета Сарагосы (Испания).

Статья испанских ученых вышла в International Journal of Clinical and Health Psychology. Участниками исследования в этот раз стали почти 300 человек, которым в среднем исполнилось по 38 лет. Чуть больше 41% выборки составили женщины. Среди условий включения были гетеросексуальная ориентация и использование приложений для знакомств в течение трех последних месяцев.

Онлайн-опрос, который касался поведения, связанного с дейтинговыми сервисами, организовали с помощью компании Netquest, специализирующейся на такого рода задачах. Наряду с социально-демографическими данными респондентов попросили указать предпочитаемые приложения, сообщить, как долго и часто они ими пользуются и основные причины, стоящие за этим. Среди возможных мотивов предлагались «развлечение», «любопытство», «общение», «случайный секс», «поиск пары», «месть бывшему партнеру» и другие.

Исследователи поинтересовались и практическими результатами пользователей: со сколькими людьми они встретились офлайн, вступили в интимную связь, завязали романтические отношения или дружбу после знакомства в приложении.

Проанализировав результаты, ученые установили, что мужчины средних лет пользовались большим числом дейтинговых приложений и ежедневно проводили в них больше времени, чем женщины. Самыми популярными оказались Tinder, Bumble и Meetic.

Общий опыт применения подобных сервисов у представителей сильного пола тоже был более длительным. Кроме того, они чаще искали с помощью приложений партнерш для случайного секса. Впрочем, из других научных работ известно, что и в реальности мужчины больше женщин проявляют интерес и готовность к случайным связям.

Вместе с тем, психологи отметили, что среди причин использования люди средних лет на первое место ставили «общение» и «поиск партнера для постоянных отношений», тогда как в исследованиях с более молодой выборкой преобладали варианты «любопытство» и «развлечение».

По мнению авторов новой работы, знание возрастной и гендерной специфики может быть полезно разработчикам приложений для усовершенствования сервисов и создания условий для их более ответственного использования.

Ранее американские исследователи проверили, влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений. Выяснилось, что пары, нашедшие друг друга в дейтинговых приложениях, в этом плане не уступали людям, у которых роман начался после личной встречи.

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