Приматологи оценили бдительность шимпанзе, перебегающих дорогу

В западной части Уганды два города соединяет дорога, пересекающая территорию диких шимпанзе. Приматы регулярно перебегают проезжаю часть в этом регионе, и случалось, что их насмерть сбивали. Группа исследователей решила выяснить, насколько шимпанзе адаптировались к такой жизни, как они оценивают опасность перехода через дорогу. Один из выводов ученых: приматы привыкли рисковать.

Дороги — автострады или узкие асфальтированные пути — одно из ключевых влияний человека на дикую природу. Они становятся барьером, мешающим зверям встречаться или питаться. Такая фрагментация разделяет уже устоявшиеся популяции. Не стоит забывать и о риске смертельных аварий — наверняка вы видели записи с видеорегистраторов, как лоси, олени, медведи и другие животные попадали под колеса.

Предполагается, что новые дорог упрощает браконьерам доступ к редким видам. Например, к шимпанзе (Pan troglodytes), которые за последние десятилетия успели потерять как в территории, так и в численности. При этом расширение транспортной сети развивает экономику континента, то есть просто взять и перестать строить дороги — сложно назвать эффективной мерой. К тому же у шимпанзе поведение гибкое, они давно живут рядом с людьми.

Самка переходила дорогу, неся на руках своего двухлетнего младенца и демонстрируя защитное поведение по отношению к своему пятилетнему зависимому от нее отпрыску (подбадривая и ожидая во время перехода) / © American Journal of Primatology, Marie Tellier et al.

Поэтому группа приматологов из Франции и Уганды проверила, как эти приматы адаптировались к жизни возле проезжей части — чем животные руководствуются, пересекая ее. Ученые сформулировали три гипотезы. Согласно первой, взрослые самцы занимают самые уязвимые позиции — впереди и сзади цепи «пешеходов». Они также внимательны к группе, защищают ее или успокаивают.

По второй гипотезе, шимпанзе осторожничают, долго ждут подходящего момента, переходят дорогу в наиболее безопасных местах, где она хорошо просматривается. Третье предположение состоит в том, что чем больше группа, тем дольше она переходит дорогу, поэтому передвигаться они будут маленькими скоплениями.

Исследователи выбрали город Булинди на западе Уганды, где дорога соединяет два административных центра — Хойма и Масинди — и разделяет два леса, находящихся вне заповедников. Шоссе поделили на две зоны: безопасную (А) длиной в 200 метров и опасную (В) протяженностью в 730 метров.

На втором отрезке, например, больше скоростных участков и хуже видимость. В Булинди живет община из нескольких десятков шимпанзе, исследование охватило период с 2018 по 2021 год, тогда группа состояла из 20-22 особей. Специалисты собрали 176 видеозаписей, как приматы пересекают дорогу (всего 190 подгрупп и 129 эпизодов) — результаты анализа опубликованы в журнале American Journal of Primatology.

Шимпанзе перебегают дорогу с оживленным движением и посторонними людьми (работниками электросетей и мотоциклистами), при этом одна особь едва избегает столкновения с автомобилем / © American Journal of Primatology, Marie Tellier et al.

Шимпанзе переходили проезжую часть с разной скоростью — от 14 секунд до 16 минут (в среднем чуть дольше двух минут) — с частотой по 4,2 ± 3,0 случаев в месяц. «Пешеходов» фиксировали в основном утром, до девяти часов (треть эпизодов), и вечером, до 19 часов (вторая треть). Две трети всего транспорта на той дороге составили мотоциклы, а самое интенсивное движение наблюдали в 9-11 и 17-19 часов. Зрелые самцы пересекали проезжую часть чаще прочих, и в целом обезьяны охотнее перебегали безопасную зону А (80 случаев против 49).

Результаты наблюдений подтвердили только одну гипотезу — в зависимости от пола и возраста группа шимпанзе по-разному пересекала дорогу, а самцы чаще выполняли защитную роль, ждали сородичей или вставали в соответствующую позу во время перехода. Это подтверждает мысль, что приматы действуют кооперативно в рискованных ситуациях. Небольшие группы вели себя не так бдительно, как предполагали приматологи — из чего те заключили, что в меньшинстве приматы не чувствовали себя уязвимыми.

Однако, как отметили ученые, во время интенсивного движения шимпанзе быстрее перебегали дорогу, а в рискованных зонах осторожничали меньше и даже не ускоряли шага. Вероятная причина — привычка. Шимпанзе из общины в Булинди знакомы с той дорогой давно (более 10 лет), при них ее даже заасфальтировали (автомобили, к слову, от этого стали двигаться только быстрее).

Приматологи предположили, что обезьяны из этой общины выработали толерантность к интенсивному движению, несмотря на случаи гибели шимпанзе на дороге. В итоге такое привыкание и отсутствие страха могут только навредить животным, повышая риск смертельных столкновений.

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