  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 минут назад
Андрей Папиш
18

Приматологи оценили бдительность шимпанзе, перебегающих дорогу

4.6

В западной части Уганды два города соединяет дорога, пересекающая территорию диких шимпанзе. Приматы регулярно перебегают проезжаю часть в этом регионе, и случалось, что их насмерть сбивали. Группа исследователей решила выяснить, насколько шимпанзе адаптировались к такой жизни, как они оценивают опасность перехода через дорогу. Один из выводов ученых: приматы привыкли рисковать.

Биология
# автодороги
# дорога
# приматы
# риск
# Уганда
# шимпанзе
Группа шимпанзе пересекает грунтовую дорогу в лесах Уганды / © Shutterstock.

Дороги — автострады или узкие асфальтированные пути — одно из ключевых влияний человека на дикую природу. Они становятся барьером, мешающим зверям встречаться или питаться. Такая фрагментация разделяет уже устоявшиеся популяции. Не стоит забывать и о риске смертельных аварий — наверняка вы видели записи с видеорегистраторов, как лоси, олени, медведи и другие животные попадали под колеса.

Предполагается, что новые дорог упрощает браконьерам доступ к редким видам. Например, к шимпанзе (Pan troglodytes), которые за последние десятилетия успели потерять как в территории, так и в численности. При этом расширение транспортной сети развивает экономику континента, то есть просто взять и перестать строить дороги — сложно назвать эффективной мерой. К тому же у шимпанзе поведение гибкое, они давно живут рядом с людьми.

Самка переходила дорогу, неся на руках своего двухлетнего младенца и демонстрируя защитное поведение по отношению к своему пятилетнему зависимому от нее отпрыску (подбадривая и ожидая во время перехода) / © American Journal of Primatology, Marie Tellier et al.

Поэтому группа приматологов из Франции и Уганды проверила, как эти приматы адаптировались к жизни возле проезжей части — чем животные руководствуются, пересекая ее. Ученые сформулировали три гипотезы. Согласно первой, взрослые самцы занимают самые уязвимые позиции — впереди и сзади цепи «пешеходов». Они также внимательны к группе, защищают ее или успокаивают.

По второй гипотезе, шимпанзе осторожничают, долго ждут подходящего момента, переходят дорогу в наиболее безопасных местах, где она хорошо просматривается. Третье предположение состоит в том, что чем больше группа, тем дольше она переходит дорогу, поэтому передвигаться они будут маленькими скоплениями.

Исследователи выбрали город Булинди на западе Уганды, где дорога соединяет два административных центра — Хойма и Масинди — и разделяет два леса, находящихся вне заповедников. Шоссе поделили на две зоны: безопасную (А) длиной в 200 метров и опасную (В) протяженностью в 730 метров.

На втором отрезке, например, больше скоростных участков и хуже видимость. В Булинди живет община из нескольких десятков шимпанзе, исследование охватило период с 2018 по 2021 год, тогда группа состояла из 20-22 особей. Специалисты собрали 176 видеозаписей, как приматы пересекают дорогу (всего 190 подгрупп и 129 эпизодов) — результаты анализа опубликованы в журнале American Journal of Primatology.

Шимпанзе перебегают дорогу с оживленным движением и посторонними людьми (работниками электросетей и мотоциклистами), при этом одна особь едва избегает столкновения с автомобилем / © American Journal of Primatology, Marie Tellier et al.

Шимпанзе переходили проезжую часть с разной скоростью — от 14 секунд до 16 минут (в среднем чуть дольше двух минут) — с частотой по 4,2 ± 3,0 случаев в месяц. «Пешеходов» фиксировали в основном утром, до девяти часов (треть эпизодов), и вечером, до 19 часов (вторая треть). Две трети всего транспорта на той дороге составили мотоциклы, а самое интенсивное движение наблюдали в 9-11 и 17-19 часов. Зрелые самцы пересекали проезжую часть чаще прочих, и в целом обезьяны охотнее перебегали безопасную зону А (80 случаев против 49).

Результаты наблюдений подтвердили только одну гипотезу — в зависимости от пола и возраста группа шимпанзе по-разному пересекала дорогу, а самцы чаще выполняли защитную роль, ждали сородичей или вставали в соответствующую позу во время перехода. Это подтверждает мысль, что приматы действуют кооперативно в рискованных ситуациях. Небольшие группы вели себя не так бдительно, как предполагали приматологи — из чего те заключили, что в меньшинстве приматы не чувствовали себя уязвимыми.

Однако, как отметили ученые, во время интенсивного движения шимпанзе быстрее перебегали дорогу, а в рискованных зонах осторожничали меньше и даже не ускоряли шага. Вероятная причина — привычка. Шимпанзе из общины в Булинди знакомы с той дорогой давно (более 10 лет), при них ее даже заасфальтировали (автомобили, к слову, от этого стали двигаться только быстрее).

Приматологи предположили, что обезьяны из этой общины выработали толерантность к интенсивному движению, несмотря на случаи гибели шимпанзе на дороге. В итоге такое привыкание и отсутствие страха могут только навредить животным, повышая риск смертельных столкновений.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# автодороги
# дорога
# приматы
# риск
# Уганда
# шимпанзе
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Фев
Бесплатно
Нейроитоги 2024
Нейрокампус
Москва
Лекция
13 Фев
900
Научные итоги 2024 года в ботанике: новые виды растений
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Фев
Бесплатно
Программируемая гибель клеток в норме и патологии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
13 Фев
600
Лицом к лицу: искусство колонистов и местных племен времен колонизации
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
13 Фев
Бесплатно
Страницы истории Московского зоопарка. Глобальная реконструкция и новые виды
Московский зоопарк
Москва
Лекция
14 Фев
900
Итоги 2024 года в зоологии беспозвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Фев
Бесплатно
Происхождение вкусов: как любовь к еде сделала нас людьми
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
14 Фев
600
Физиология любви
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Фев
1000
Наш скелет
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 15:14
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
Позавчера, 12:12
НИУ ВШЭ

В России впервые продемонстрировали эффективную работу беспроводного канала 6G

Исследователи МИЭМ НИУ ВШЭ впервые в России показали эффективную работу беспроводного канала связи 6G на частотах субтерагерцового диапазона. Устройство передает данные со скоростью 12 гигабит в секунду и сохраняет стабильность сигнала, автоматически переключаясь при блокировке. Показатели соответствуют международным стандартам 6G.

НИУ ВШЭ
# 6G
# машинное обучение
# мобильная связь
# сигнал
# телекоммуникации
10 февраля
Андрей

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
Вчера, 15:14
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
10 февраля
Андрей

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Приматологи оценили бдительность шимпанзе, перебегающих дорогу

    7 минут назад

  2. Физики нашли способ обеспечить отрицательное преломление света без использования метаматериалов

    Вчера, 19:42

  3. Телескоп в Средиземном море зарегистрировал сигнал от космического нейтрино рекордной энергии

    Вчера, 19:15

  4. Находка палеонтологов «состарила» предков птиц современного типа на 20 миллионов лет

    Вчера, 19:00
Выбор редакции

Семь мифов о Луне

8 февраля

Последние комментарии

Dilshod Abduazimov
2 часа назад
Аллах Бог Всемогущий Создал ВСЁ ЭТО Аллаху Акбар

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

MUZ CAR
4 часа назад
Аллах велик

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Valeriy Valeriy
5 часов назад
Человек, потому что не было никакого ускорения. Ускорение было при приближении к Солнцу. При удалении от солнца, скорость снижалась. В среднем, с

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Человек Разумный
6 часов назад
А почему про ускорение его скорости при отдалении от солнца ничего не рассказали? Ведь это гораздо интереснее феномен, чем его форма🤔

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Андрей Ментюков
6 часов назад
Леша, статейка рассчитана на тупого читателя

В Саудовской Аравии сообщили, сколько денег уже потратили на строительство «Зеркальной линии»

Lumen
6 часов назад
Ожидали грандиозный проект, но такими темпами и с таким распилом мы быстрее на Марсе обоснуемся. Серьёзно, только раскопали из песка площадку под

В Саудовской Аравии сообщили, сколько денег уже потратили на строительство «Зеркальной линии»

Alexander Nazarov
7 часов назад
Маша, глядя на облака, можно тоже много чего увидеть...

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Alexander Nazarov
7 часов назад
getech, Извините, но у вас каша в голове. Поэтому вы напрасно обвиняете учёных 😎

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Иван Колупаев
9 часов назад
Умирает раввин и попадает к Богу. - Отче! Скажи пожалуйста, а как ты все сущее создал? - Ну как... как... Сперва сингулярность, большой взрыв, кипящий

Ко дню Дарвина: пермские ученые рассказали интересные факты о теории эволюции

Илья Литвиненко
11 часов назад
А вот я не был бы так уверен в отсутствии какого-либо воздействия. Со своих 16 лет (на данный момент 24 года) наблюдаю зависимость качества сна

Если спать в комнате, где включен wi-fi, то может ли это негативно повлиять на здоровье? Есть какие-то исследования по этому поводу?

Леша Махнач
11 часов назад
А зачем сравнивать затраты страны (СА) в долларах с доходом города(Питера) в рублях?

В Саудовской Аравии сообщили, сколько денег уже потратили на строительство «Зеркальной линии»

Степан Жук
13 часов назад
Закопайте стюардессу уже

В США заметили прототип нового конвертоплана

Степан Жук
13 часов назад
Интересно конечно, но... Упоротые все равно не поймут и не будут читать. А верить в сотворение человека Богом напрямую. Или в инопланетянин. А кто

Ко дню Дарвина: пермские ученые рассказали интересные факты о теории эволюции

Stas Kolomin
15 часов назад
рус, почему не воспользоваться логикой и не делать такие выводы основываясь на своём маленьком опыте в этом , ,а почитать научные труды

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Маша Russia
15 часов назад
Это на Земле все измеряется временем, а Вселенная существует вне времени, просто в умах ученых бесконечность не укладывается😏 вот и пытаются

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Юра Казанцев
16 часов назад
Хм. Может ли ИИ попросить прощения у Господа Бога за совершенные плохие поступки? Можно ли благословить ИИ на крестовый поход, ибо богоугодное же

Человеческие тексты научат ИИ морали

Юрий Лисин
16 часов назад
И чего здесь спорить? Никто ничего толком не знает. Одно бла-бла-бла. А может наша вселенная на столько мала, что является какой нибудь песчинокой на

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Юра Казанцев
16 часов назад
Ярослав, гладь, гладь.

Видео: биологи запечатлели морского черта при дневном свете

Литвин Эдуард
16 часов назад
Такой хорошо сохранившийся скелет, что даже кожа сохранилась, а голова нет? Где голова? И с какой стороны она была? По снимку непонятно, я вижу, что

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Иван Колупаев
18 часов назад
Дмитрий, легко 😁

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно