Климатологи восстановили наступление малого ледникового периода по дневникам из Трансильвании

Для изучения климата в прошлом ученые прибегают к самым необычным источникам, в том числе к письменным свидетельствам. Этот подход, называемый исторической климатологией, активно развивается в последние годы. В новой работе ученые проанализировали публичные архивы в Румынии за XVI век, который пришелся на малый ледниковый период.

Для реконструкции климата в прошлом ученые все чаще привлекают не только геологические данные, полученные бурением, но и дополнительные показатели, косвенно указывающие на поведение погоды, так называемые прокси-архивы. Это, например, годичные кольца, пыльца, кораллы, ледниковые керны. Все чаще исследователи привлекают данные исторических свидетельств, таких как время цветения растений, созревания урожая. Разработаны климатические модели, которые включают в себя все доступные данные.

Сведения о климате можно найти в монастырских хрониках, путевых записках дипломатов и монахов, календарях, дневниках, архивах и многом другом. Там содержатся как прямые наблюдения за климатом по хронологии, так и косвенные: например, заметки о силе снегопада или начале сбора винограда. Особенно ценно для ученых то, что в документах отражено влияние климатических изменений на экономику, хозяйство. Однако данные не всегда полны, содержат временные и географические лакуны.

Территория румынских княжеств к концу XVI века. Указаны основные поселения, упомянутые в статье / © Gaceu et al., 2024

Ученые из Румынии проанализировали письменные источники XVI века, чтобы найти в них сведения о климате и его влиянии на общественно-экономическую жизнь. На этот век пришелся максимум похолодания, начавшегося в XIV веке и длившегося до XIX столетия. Среднегодовая температура понизилась на полградуса Цельсия по сравнению с временем до 1560 года. Это привело к более длинным холодным зимам. Летом было прохладно, но сухо либо дождливо, что повлекло плохой урожай, голод, эпидемии. Исследователей интересовали длительные и короткие климатические изменения, а также экстремальные погодные явления, например особенно суровые зимы. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Climate.

Авторы ограничились территорией запада и центра Румынии, которая в XVI веке принадлежала разным княжествам — Валахии, Трансильвании, Молдавии. Время было политически непростое. Регионы постоянно балансировали между лояльностью Оттоманской империи и сохранением независимости. Наиболее полно исторические сведения представлены в архивах Трансильвании.

Дневники, хроники, записки послужили источником сведений о климате / © Gaceu et al., 2024

Ученые использовали программное обеспечение, в том числе нейросети, чтобы извлечь нужную информацию и проанализировать ее. Оказалось, что в Трансильвании несколько чаще отмечали жаркую погоду, чем холодную. Вероятно, предположили ученые, малый ледниковый период проявился там с задержкой. Это подтвердили записи о суровых зимах, появившиеся позднее.

В первой половине XVI века источники упоминали об особенно жаркой и сухой погоде. «Родники высохли, реки сократились до тонких ручьев. Скот падал в полях, а воздух был наполнен отчаянием, когда люди собирались в процессии, молясь о дожде» — это цитата из документа, описывающего лето 1540 года. Напротив, во второй половине века наблюдались сильные дожди и наводнения, особенно в 1590-х годах.

Исследователи показали, что климатические изменения сопровождались трагическими событиями, прямо или косвенно связанными с климатом. Это десятки вспышек и эпидемий чумы, голода, нашествий саранчи. Впрочем, как отметили авторы статьи, беды могли стал стимулом к развитию: например, к созданию более совершенных систем орошения и переносу городов в более благоприятные районы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.