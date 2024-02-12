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Ученые выявили самое привлекательное качество для онлайн-знакомств
Американские исследователи узнали, чего больше всего хотят люди при знакомстве в интернете, а также в личном общении.
Составляя анкету для онлайн-знакомств, многие стараются продемонстрировать в ней свои самые лучшие качества, показать широту интересов. Например, в них рассказывает о самых разных хобби, от парапланеризма, до хорового пения, танцев или занятий йогой. Но действительно ли это привлекает внимание противоположного пола, или важнее может быть что-то другое? Таким вопросом задались ученые из Калифорнийского университета (США), а выводы своей работы представили в Journal of Experimental Social Psychology.
Исследователи изучали профили пользователей двух сайтов знакомств — Match.com и Coffee Meets Bagel. Просмотрев анкеты, они пришли к выводу, что более 50 процентов пользователей хотели, чтобы потенциальный партнер играл более активную роль в знакомстве, узнавая те или иные особенности их личности. в то время как лишь 20 процентов выразили желание знакомиться с личностью потенциального партнера сами. Затем ученые попросили несколько десятков человек создать свои профили на сайте знакомств, которые делают упор или на раскрытии собственной личности, или на знакомстве с другим человеком.
После этого исследователи попросили 250 человек оценить эти анкеты по шкале от одного до семи в соответствии с тем, находят ли они их привлекательными и насколько хотели бы связаться с их обладателями. Ученые обнаружили, что люди отдавали предпочтение тем, кто в своей анкете подчеркивал, что хочет не столько рассказать о себе другому, сколько узнать о другом человека побольше. Именно это качество привлекло наибольшее внимание большинства участников исследования.
После этого ученые провели еще несколько дополнительных опросов, чтобы всесторонне оценить полученные результаты. Например, они изучили, насколько желание узнавать других или раскрываться самим влияет на отношения между детьми и родителями, между братьями и сестрами, между друзьями и знакомыми.
Исследователи выявили только один тип отношений, в которых люди не заботились о том, чтобы узнали их самих, — это взаимодействие родителей со своим ребенком. Здесь ситуация оказалась противоположной: удовлетворенность отношениями зависела не от того, насколько хорошо, по мнению родителей, ребенок знал их, а от того, насколько хорошо они знали своего ребенка. Этот феномен, по данным исследователей, связан с мнением родителей о том, что они должны поддерживать своего ребенка, а не наоборот.
«Люди хотят, чтобы другие узнавали их самих, поскольку ищут партнеров, которые будут знать их и поддерживать», — поделилась мнением одна из авторов исследования Джулиана Шредер.
В конечном счете это распространяется на все типы межличностных отношений (кроме взаимодействий со своим ребенком), включая друзей, соседей, членов семьи, коллег по работе и случайных знакомых.
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