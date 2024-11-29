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4 часа назад
Юлия Трепалина
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Психологи сравнили качество романтических отношений при личном и онлайн-знакомстве

4.1

Знакомства с помощью онлайн-технологий — специализированных приложений и сайтов — уже перестали быть чем-то необычным. Тем не менее некоторые продолжают относиться к ним с предубеждением, считая, что такой формат встречи с потенциальной второй половиной может не лучшим образом влиять на качество романтических отношений в паре. Американские исследователи проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# интернет
# онлайн-знакомство
# отношения
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
романтическая пара
Кадр из фильма «Любовь с первого взгляда» (оригинальное название Two Night Stand) / © Entertainment One

Существует мнение, что в отношениях, которые начались с виртуальной, а не личной встречи, может преобладать физическое влечение, а не эмоциональная связь, поэтому они в принципе менее искренние и серьезные. Также среди «подводных камней» интернет-формата называют возможную нечестность при заполнении профилей в приложениях для дейтинга.

Разобраться, правы ли скептики, не верящие в успех онлайн-знакомств, решил Майкл Ланглей (Michael Langlais), доцент кафедры гуманитарных наук и дизайна в Университете Бэйлора. Его соавторами по научной работе стали психологи Лира Тухи (Lyra Toohey) и Ариэль Подберески (Ариэль Подберески) из Университета штата Флорида (США).

Добровольцев для исследования, которое проходило в форме онлайн-опроса, набрали среди студентов одного из крупных вузов на юге США. Участниками стали 233 человека старше 18 лет, большинство из которых (83%) были девушками. Среди них 120 человек сообщили, что состоят в отношениях, а 113 указали, что пока ни с кем не встречаются. О наличии в прошлом опыта любовных отношений заявили 169 человек, остальные 64 отметили, что существующие отношения — их первый роман.

Участники сначала ответили, каким образом встретились с прошлым или нынешним романтическим партнером — лично или с помощью дейтинговых приложения, — а затем с помощью специального опросника оценили качество отношений по 18 пунктам. Предложенные аспекты касались удовлетворенности, близости и доверия, оценка варьировалась от одного до семи баллов. Полученные результаты потом сравнили, применив к ним методы статистического анализа и обращая внимания на способ знакомства.

По итогам анализа ученые не обнаружили существенных различий в качестве отношений в зависимости от того, как те начались — с личной встречи или онлайн. Исследователи объяснили это тем, что негативное мнение в обществе о дейтинговых приложениях и завязывании в них отношений за последние годы ослабло.

«Хотя ранее подобное осуждали, результаты нашего исследования показали, что отношения, начатые в приложениях для знакомств, могут не уступать по качеству романам, которые возникли после личной встречи», — заявили авторы новой работы. Статья о ней вышла в журнале Social Sciences.

Впрочем, ученые отметили, что ряд ограничений не позволили обобщить выводы. Выборку сформировали из студентов только одного американского вуза, а большинство участников в ней — женского пола. Для подтверждения результатов потребуются дополнительные исследования в других демографических группах.

Ранее социологи из университетов штата Аризона и штата Мичиган проверили влияние онлайн-знакомств на браки. Выяснилось, что встретившиеся в интернете менее удовлетворены супружеством, чем пары, которые познакомились другими способами — через друзей, родственников, на работе или в ночных клубах.

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Психология
# интернет
# онлайн-знакомство
# отношения
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
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