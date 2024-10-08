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Психологи выяснили, что мешает концентрировать внимание
Внимание тесно связано с воспоминаниями: мы фокусируемся на том, что как-то связано с информацией из долговременной памяти. Однако, как выяснили ученые из Канады и США, эта связь сложнее, чем принято было считать, и иногда не помогает, а мешает сконцентрироваться.
Память играет важную роль во многих когнитивных процессах. Например, она важна для обучения, а также помогает мозгу быстро сориентироваться в незнакомых условиях. Предполагалось, что память автоматически определяет и то, на чем человек остановит свое внимание, однако характер этой связи оказался другим.
Психологи из Исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада) и Висконсинского университета в Милуоки (США) обнаружили, что, хотя движения глаз определяются в том числе информацией, которая извлекается из долговременной памяти, эту информацию необходимо удерживать специальными усилиями. Соответствующую научную статью опубликовал Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.
Авторы работы провели эксперимент, в котором участвовали 26 студентов из Висконсинского университета в Милуоки. Они прошли четыре этапа: кодирование, тестирование и кодирование, регуляция памяти и визуального поиска, тест на распознавание.
На стадии кодирования студенты запоминали несколько пар «сцена — объект», объектом в которых могло быть лицо или некий инструмент. Участникам эксперимента также предлагали найти значимые ассоциации между сценами и объектами, чтобы лучше их запомнить. Например, подумать, насколько вероятно встретить конкретного человека в конкретном месте или как можно использовать инструмент в заданной обстановке.
Этап тестирования и кодирования позволил лучше усвоить информацию. Участникам дали возможность проверить, насколько найденные ассоциации помогли им запомнить пары «сцена — объект», и показали соответствующие изображения еще раз.
Далее исследователи изучали внимание студентов, попросив их регулировать воспоминания каким-то из трех способов. Первая группа участников исследования должна была вспомнить объект, связанный с той или иной сценой (визуальный поиск), вторая — не думать о нем (подавление воспоминаний), а третья — заменить «правильный» объект на объект из другой категории, например лицо на инструмент (замена воспоминаний).
После небольшой паузы студентам показывали дисплей, на котором были изображены все объекты с черными точками. Нужно было свободно смотреть на дисплей, пока не исчезнут все точки, кроме одной. В этот момент исследователи фиксировали движение глаз участников эксперимента, чтобы понять, на какой из объектов они направляют внимание.
Те студенты, которые на третьем этапе исследования должны были вспомнить конкретный объект, чаще фокусировали внимание именно на нем, хотя такой задачи не стояло. Участники эксперимента, которых просили заместить «нужный» объект объектом из другой категории, в основном смотрели на картинку, изображающую что-то из «замещающей» группы предметов. Но те, кто подавлял воспоминания, задерживали взгляд на конкретном объекте совсем ненадолго, быстро переключаясь на новое задание.
Исследователи сделали вывод, во-первых, что связь между вниманием и памятью неавтоматическая и может регулироваться самим человеком, а во-вторых — что ассоциации, важные для запоминания информации, не всегда полезны в дальнейшем.
«Бывает полезно контролировать обращение к воспоминаниям. Представьте, что вы концентрируетесь на сложном письменном задании, и одно из слов в тексте вдруг напоминает вам о событии из вашей личной жизни. Информация, извлеченная из долговременной памяти, способна завладеть вашим вниманием и помешать выполнить поставленную задачу. В таких случаях важно отстраниться от возникших в голове образов, особенно если они неприятные или травмирующие, как в случае с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР)», — пояснили авторы публикации.
Правда, участники, подавлявшие или замещавшие воспоминания, потом хуже могли воспроизвести информацию, которую запомнили на первом этапе эксперимента. Исследователи допустили, что контроль извлечения информации может иметь долгосрочные последствия для памяти.
Авторы статьи отдельно отметили, что не полностью изучили, как индивидуальные различия памяти влияют на результаты эксперимента. Например, кому-то из участников могло быть легче или труднее контролировать запоминание и воспроизведение информации. В будущих исследованиях, по мнению ученых, стоит обратить на это внимание.
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