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Нобелевскую премию — 2024 по физике присудили за исследования в области нейросетей
Шведская королевская академия наук назвала имена ученых, которые получили Нобелевскую премию по физике 2024 года за работы в области нейросетей.
Нобелевскую премию по физике 2024 года присудили американскому ученому, профессору Принстонского университета Джону Дж. Хопфилду, который в 1982 году изобрел ассоциативную нейронную сеть, и британцу Джеффри Э. Хинтону, профессору Университета Торонто (Канада).
«Лауреаты этого года применили инструменты из области физики для разработки методов, которые стали основой современного машинного обучения. Джон Хопфилд создал ассоциативную нейронную сеть, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы шаблонов в данных. Джеффри Хинтон изобрел метод, позволяющий автономно находить свойства в данных и выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях», — говорится в пресс-релизе.
Отметим, что исследования в области нейронных сетей, строго говоря, не физика. Поэтому выбор комитета вызвал ряд вопросов у других ученых.
В понедельник, 7 октября, Нобелевская ассамблея Каролинского института в Швеции назвала имена лауреатов премии по физиологии или медицине этого года: награду получили американские ученые Виктор Эмброс и Гэри Равкан, открывшие в 1993 году микроРНК — фундаментальный принцип регуляции активности генов.
На этом Нобелевская неделя не заканчивается: в среду, 9 октября, станет известно, кому присудили награду в области химии, 10-го числа — в области литературы. В пятницу, 11-го числа, объявят лауреата премии мира. Последней будет премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля — 14 октября. Церемонии награждения пройдут в Стокгольме и Осло 10 декабря.
Альфред Нобель, шведский химик и изобретатель динамита, в 1895 году составил завещание, в котором поручил поделить свое состояние для учреждения пяти премий: по физиологии или медицине, литературе, а также за укрепление мира (премия мира), по химии и физике. Первые награды вручили в 1901 году.
Лауреатами Нобелевки по физике становились ученые из разных стран: в их числе — Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Нильс Бор, Эрнест Резерфорд, Мария Кюри и ее муж Пьер Кюри и многие другие. Шведская королевская академия наук отмечала исследования в таких областях, как квантовая механика, ядерная физика, астрофизика, теория относительности, квантовая электродинамика и другие.
Среди обладателей Нобелевской премии по физике были и российские ученые. В 2003 году ее получили Алексей Абрикосов, который в 1991-м отказался возвращаться в СССР из поездки в США, и Виталий Гинзбург (за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучести»); в 2010-м — выпускники Московского физико-технического института Константин Новоселов и Андрей Гейм (за открытие графена, нового материала с уникальными свойствами). Помимо российского гражданства, Новоселов имеет гражданство Великобритании, а Гейм — Великобритании и Нидерландов.
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