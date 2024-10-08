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Собаки отравили городские пруды токсинами из препаратов от блох и клещей
Избавляя питомцев от наружных паразитов с помощью специальных средств, владельцы собак могут не подозревать, что вредят природе. Новое исследование проб из водоемов британской столицы показало, что в тех из них, где разрешено купание собак, концентрация двух ядовитых веществ, используемых в инсектоакарицидах, многократно превысила диапазон, который считается безопасным для беспозвоночных форм жизни.
Многие люди, имеющие четвероногих друзей, регулярно обрабатывают их препаратами от блох и клещей либо используют специальные ошейники, пропитанные химикатами для уничтожения паразитов. Чаще всего в состав таких средств входят инсектициды широкого спектра действия — имидаклоприд и фипронил.
В странах Евросоюза и Великобритании эти химикаты запрещены к использованию в сельском хозяйстве из-за токсичности для пчел и других насекомых-опылителей, но их применение в ветеринарии для обработки домашних питомцев считают безопасным.
Тем не менее в последние годы ряд исследователей стали выражать обеспокоенность из-за того, что имидаклоприд и фипронил могут в достаточных количествах попадать в природную среду через бытовые сточные воды и в результате купания собак в водоемах. В частности, тему ранее поднимали ученые из Имперского колледжа Лондона.
Недавно в научном журнале Science of the Total Environment вышла их свежая статья по этой проблематике. Специалисты из Имперского колледжа Лондона подготовили ее совместно с коллегами из Университета Сассекса, Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Королевского ветеринарного колледжа. Ученые представили прямые свидетельства связи между купанием собак в водоемах и их загрязнением токсинами из средств от блох и клещей.
В новой работе исследователи взяли пробы из шести водоемов в лесопарковой зоне Хампстед-Хит на севере Лондона, а также из шести питающих их ручьев. В трех из прудов купать собак можно, а в трех других — нет.
В местах, где допускалось плавание собак, концентрация имидаклоприда и фипронила в среднем составила 309 и 32 нанограмма на литр соответственно. По словам исследователей, оба результата более чем в 20 раз выше уровня, достижение которого считают губительным для беспозвоночных. В других трех водоемах указанных веществ не обнаружили.
В пробах из питающих ручьев тоже выявили некоторое загрязнение. Поскольку дальнейший анализ показал отсутствие связи с попаданием воды из городских стоков, ученые посчитали плавание собак единственным возможным источником токсинов. Специалисты добавили, что, несмотря на высокие концентрации, которые они выявили, загрязнение не затронуло водные сети ниже по течению от Хампстед-Хит.
В рамках исследования также провели опрос среди хозяев псов, которых выгуливали в лесопарке Хампстед-Хит. Оказалось, что из 101 респондента 86 процентов не знали о потенциальном экологическом вреде веществ из антипаразитарных средств для домашних питомцев.
По мнению авторов научной работы, это говорит о необходимости более полно информировать владельцев собак о возможных рисках таких препаратов для окружающей среды, рекомендовать отказ от регулярной обработки и применение средств только при реальном заражении.
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