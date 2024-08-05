Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Более высокий женский голос в навигаторе нежелательно подействовал на мужчин за рулем
Звук более высокого женского голоса в автомобильном навигаторе может побуждать водителей-мужчин к более рискованному поведению. Это показал недавний эксперимент китайских ученых с использованием технологии виртуальной реальности.
Исследователи ранее неоднократно выявляли межполовые различия в плане склонности к риску. Такое поведение обычно больше характерно для мужчин, причем в присутствии женщин они чаще идут на рискованные действия.
Эволюционные теории объясняют это тем, что у самцов риск может сигнализировать о высоких генетических качествах индивида, тем самым усиливая его привлекательность и повышая шансы на успешное спаривание. Таким образом, стимулы, имеющие отношение к половой активности, могут побуждать сильный пол к риску.
В прошлых работах ученые зачастую концентрировали внимание на воздействии визуальной привлекательности — черт лица, пропорций тела и так далее. Между тем тон женского голоса, косвенно указывающий на привлекательность и репродуктивное здоровье, тоже может влиять на мужское поведение, связанное с риском.
Поскольку эта тема исследована недостаточно, прояснить вопрос взялась группа психологов из Фуданьского университета (Китай). Система виртуальной реальности HTC VIVE Pro Eye позволила ученым более реалистично смоделировать ситуации, связанные с риском.
В первом испытании участвовали 66 студентов одного из университетов Шанхая, которые в анкетах сообщили о гетеросексуальной ориентации, нормальном слухе и зрении. Добровольцев случайным образом разделили на две группы по 33 человека. Средний возраст в первой составил примерно 22 года, плюс-минус 3,6 года, а во второй — около 21 года, плюс-минус 3,3 года
С помощью VR-гарнитуры, игрового руля, водительского кресла и монитора экспериментаторы сымитировали езду в автомобиле. При движении по виртуальному маршруту водители слышали женский голос, который предупреждал о приближении к перекрестку со светофором, просил подождать или сообщал, что можно ехать дальше. Инструкции к эксперименту заранее надиктовала профессиональная актриса. Ее голос затем модифицировали с помощью специализированного ПО, сделав тон выше и ниже. Участники одной из групп слышали более высокий женский голос, а второй — более низкий.
Водителям поставили задачу преодолеть маршрут с 32 перекрестками как можно быстрее. Когда испытуемые приближались к пересечению дорог, на светофоре загорался желтый свет. Предстоял выбор: ехать на предупреждающий сигнал, рискуя попасть в аварию, либо остановиться и дождаться зеленого света. В случае виртуального ДТП предстояла задержка, так как после столкновения ехать дальше разрешалось после шестиминутной паузы.
В качестве индикатора склонности к рискованному поведению исследователи рассматривали то, сколько раз участники проезжали на желтый сигнал без остановки. По итогам эксперимента выяснилось, что испытуемые, которые слышали более высокий женский голос в навигаторе, выбирали этот вариант примерно на 40% чаще участников из подгруппы с более низким голосом.
В другом эксперименте тоже участвовали гетеросексуальные студенты одного из шанхайских вузов. На склонность к риску их проверяли с помощью прохода по виртуальному дощатому мосту длиной три метра и шириной 20 сантиметров между крышами двух высотных зданий.
Перед выполнением основного задания половине испытуемых ставили запись с более высоким женским голосом, а остальным — с более низким, как в предыдущем эксперименте. После прослушивания участники оценивали голос по степени привлекательности. Также экспериментаторы внесли элемент социокультурного контекста, для чего одну группу знакомили с текстом, призванным поощрить к риску, а другую, наоборот, оттолкнуть от таких действий.
Затем добровольцам предлагали преодолеть описанный выше мост. По тому, как быстро они справлялись с заданием, ученые судили о предрасположенности к рискованному поведению.
Результаты показали, что слышавшие более высокий женский голос проходили мост быстрее. Эффект проявлялся максимально, если социально-культурный контекст поощрял участников к риску. В противоположном случае статистически значимой разницы в скорости движения у испытуемых, которым ставили два типа голосов, не оказалось.
С учетом того, что более высокий женский голос оказался способен побудить мужчин к риску, авторы работы, опубликованной в журнале Personality and Individual Differences, рекомендовали «уменьшить» женственность звучания в системах взаимодействия с водителем для повышения безопасности.
Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.
Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?
Американские военные и NASA финансируют создание ядерных ракетных двигателей. Однако подробный анализ планов заокеанских друзей показывает, что вместо ожидаемого результата их, вероятнее всего, подстерегает неприглядное фиаско. Сходные, практически нерешаемые проблемы ожидают и ядерный буксир, о котором время от времени вспоминает «Роскосмос». Ракеты на ядерных двигателях тем не менее возможны, но совсем не такие, как планируют делать в США или у нас. Едва ли не единственная страна, способная решиться на их разработку, — КНДР. И, честно говоря, от этой перспективы можно проснуться в холодном поту.
Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Нужно взять либо цифровой фотоаппарат, либо смартфон, оторвать пятую точку от мягкого кресла и пойти в лес»: разговор о современной ботанике с Алексеем Серёгиным
Скорость вращения Земли, причины ее изменения и что нам об этом известно
Досье на Деда Мороза
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии