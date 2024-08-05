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6 минут назад
Юлия Трепалина
43

Более высокий женский голос в навигаторе нежелательно подействовал на мужчин за рулем

4.8

Звук более высокого женского голоса в автомобильном навигаторе может побуждать водителей-мужчин к более рискованному поведению. Это показал недавний эксперимент китайских ученых с использованием технологии виртуальной реальности.

Психология
# автомобили
# Голос
# голосовой помощник
# женщины
# мужчины
# навигатор
# риск
# рискованное поведение
езда с навигатором
© Dan Gold, Unsplash

Исследователи ранее неоднократно выявляли межполовые различия в плане склонности к риску. Такое поведение обычно больше характерно для мужчин, причем в присутствии женщин они чаще идут на рискованные действия.

Эволюционные теории объясняют это тем, что у самцов риск может сигнализировать о высоких генетических качествах индивида, тем самым усиливая его привлекательность и повышая шансы на успешное спаривание. Таким образом, стимулы, имеющие отношение к половой активности, могут побуждать сильный пол к риску.

В прошлых работах ученые зачастую концентрировали внимание на воздействии визуальной привлекательности — черт лица, пропорций тела и так далее. Между тем тон женского голоса, косвенно указывающий на привлекательность и репродуктивное здоровье, тоже может влиять на мужское поведение, связанное с риском.

Поскольку эта тема исследована недостаточно, прояснить вопрос взялась группа психологов из Фуданьского университета (Китай). Система виртуальной реальности HTC VIVE Pro Eye позволила ученым более реалистично смоделировать ситуации, связанные с риском.

В первом испытании участвовали 66 студентов одного из университетов Шанхая, которые в анкетах сообщили о гетеросексуальной ориентации, нормальном слухе и зрении. Добровольцев случайным образом разделили на две группы по 33 человека. Средний возраст в первой составил примерно 22 года, плюс-минус 3,6 года, а во второй — около 21 года, плюс-минус 3,3 года

С помощью VR-гарнитуры, игрового руля, водительского кресла и монитора экспериментаторы сымитировали езду в автомобиле. При движении по виртуальному маршруту водители слышали женский голос, который предупреждал о приближении к перекрестку со светофором, просил подождать или сообщал, что можно ехать дальше. Инструкции к эксперименту заранее надиктовала профессиональная актриса. Ее голос затем модифицировали с помощью специализированного ПО, сделав тон выше и ниже. Участники одной из групп слышали более высокий женский голос, а второй — более низкий.

Водителям поставили задачу преодолеть маршрут с 32 перекрестками как можно быстрее. Когда испытуемые приближались к пересечению дорог, на светофоре загорался желтый свет. Предстоял выбор: ехать на предупреждающий сигнал, рискуя попасть в аварию, либо остановиться и дождаться зеленого света. В случае виртуального ДТП предстояла задержка, так как после столкновения ехать дальше разрешалось после шестиминутной паузы.

В качестве индикатора склонности к рискованному поведению исследователи рассматривали то, сколько раз участники проезжали на желтый сигнал без остановки. По итогам эксперимента выяснилось, что испытуемые, которые слышали более высокий женский голос в навигаторе, выбирали этот вариант примерно на 40% чаще участников из подгруппы с более низким голосом.

В другом эксперименте тоже участвовали гетеросексуальные студенты одного из шанхайских вузов. На склонность к риску их проверяли с помощью прохода по виртуальному дощатому мосту длиной три метра и шириной 20 сантиметров между крышами двух высотных зданий.

Перед выполнением основного задания половине испытуемых ставили запись с более высоким женским голосом, а остальным — с более низким, как в предыдущем эксперименте. После прослушивания участники оценивали голос по степени привлекательности. Также экспериментаторы внесли элемент социокультурного контекста, для чего одну группу знакомили с текстом, призванным поощрить к риску, а другую, наоборот, оттолкнуть от таких действий.

Затем добровольцам предлагали преодолеть описанный выше мост. По тому, как быстро они справлялись с заданием, ученые судили о предрасположенности к рискованному поведению.

Результаты показали, что слышавшие более высокий женский голос проходили мост быстрее. Эффект проявлялся максимально, если социально-культурный контекст поощрял участников к риску. В противоположном случае статистически значимой разницы в скорости движения у испытуемых, которым ставили два типа голосов, не оказалось.

С учетом того, что более высокий женский голос оказался способен побудить мужчин к риску, авторы работы, опубликованной в журнале Personality and Individual Differences, рекомендовали «уменьшить» женственность звучания в системах взаимодействия с водителем для повышения безопасности.

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Психология
# автомобили
# Голос
# голосовой помощник
# женщины
# мужчины
# навигатор
# риск
# рискованное поведение
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