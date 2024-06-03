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Ученые вызвали жажду кокаина с помощью виртуальной реальности
Эксперимент с использованием гарнитур виртуальной реальности (virtual reality, VR) показал, что с их помощью у страдающих кокаиновой зависимостью можно вызывать тягу употребить наркотик. Ученые надеются в дальнейшем создать на основе этого метода инструмент лечения наркологических расстройств, обучающий контролировать опасное пристрастие.
Употребление запрещенных психоактивных веществ, в том числе кокаина, представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения. Вызывая сильное привыкание с навязчивым условным механизмом, кокаин способен провоцировать раздражительность, бессонницу, параноидальные и суицидальные мысли, отсутствие контроля над поведением и склонность к насилию. Также прием веществ на основе кокаина повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и подавляет иммунитет.
По оценкам, в США, лидирующих по распространенности употребления кокаина, общественные расходы, связанные с этой проблемой, достигают 45,5 миллиарда долларов в год.
Один из основных симптомов злоупотребления кокаином — выраженное пристрастие к наркотику. Многие психологические методики терапии кокаиновой зависимости предусматривают искусственное вызывание этой тяги, чтобы научить людей бороться с ней.
В поиске более действенных инструментов, способных создать максимально реалистичные ощущения, французские исследователи решили опробовать технологию виртуальной реальности.
Участниками эксперимента стали 11 пациентов с кокаиновой зависимостью из наркологического центра в Страсбурге (Франция). Добровольцев поощрили талоном на питание стоимостью 30 евро. При отборе ученые исключили людей с определенными психическими нарушениями и другими заболеваниями, способными помешать исследованию. Также к эксперименту не допустили проявивших симптомы укачивания во время VR-теста.
Добровольцы посетили три 90-минутных сеанса, во время которых надевали гарнитуры виртуальной реальности Meta Quest 2*. На первой встрече участников оценили на соответствие требованиям исследования. На второй с ними отработали дыхательную технику релаксации для преодоления тяги к наркотикам, которую предстояло применить в эксперименте. На третьем этапе участников сначала погрузили в нейтральную, а затем — в пробуждающую жажду кокаина VR-среду. Сессию завершили дыхательной релаксацией, чтобы помочь справиться с возникшей тягой.
В первом случае добровольцы находились в виртуальной квартире с нейтральной обстановкой. Во втором VR-сценарии окружение было таким же, но присутствовали связанные с кокаином атрибуты и инсценировалось употребление наркотика.
Специализированные опросы, которые сопутствовали эксперименту, показали, что симуляция существенно усилила у испытуемых тягу к кокаину по сравнению с пребыванием в нейтральной VR-среде. Важно, что последующая дыхательная релаксация позволила снять возникшую жажду наркотика и вернуть эмоциональное состояние к исходному, снизив уровень отрицательных эмоций и повысив степень положительных.
Несмотря на малое число участников, ограничивающее возможность для обобщения результатов, исследователи считают их важными. По словам авторов, их работа, вышедшая в журнале Addictive Behaviors Reports, заложила основу для будущих исследований клинического применения виртуальной реальности в лечении кокаиновой зависимости.
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