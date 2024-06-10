Молодые мужчины оказались более склонны к риску, чем зрелые

Ученые из Австралии пришли к выводу, что молодые мужчины чаще склонны к риску не только по сравнению с женщинами, но и с более зрелыми представителями своего пола. Исследователи предположили, почему так происходит, и определили факторы, которые этому способствуют.

Дорожное движение считается одним из распространенных индикаторов того, насколько его участники склонны к риску. Известно, что водители-мужчины чаще, чем женщины, превышают скорость и нарушают ПДД, а также садятся за руль в нетрезвом состоянии и попадают в аварии со смертельным исходом. Представители сильного пола чаще переходят дорогу на красный свет светофора, чем женщины.

Смертность в результате ДТП тоже выше среди мужчин-пешеходов. Мужчины-велосипедисты чаще, чем женщины, пересекают железнодорожные пути, когда это опасно, то есть до окончания предупредительных сигналов о проезде поезда. Об этом свидетельствует множество исследований.

Поэтому то, что мужчины склонны к риску больше женщин, интуитивно понятно. Многие также могли заметить, что молодые представители сильного пола менее осторожны, чем зрелые и пожилые. Ученые из университетов Западной Австралии и Эдит Коуэн (Австралия) подтвердили: это на самом деле так. Их выводы представлены в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

Данные собирали с апреля по август 2021 года. В исследовании участвовали 1030 человек, которые, впрочем, не подозревали об этом. Ученые просто наблюдали за тем, как люди переходят дорогу или ездят на велосипеде по австралийскому городу Перт. Наблюдения проводили из кафе, парка либо автомобиля в разное время суток и при разных погодных условиях. Среди участников оказались 906 взрослых человек, переходивших дорогу, и 124 велосипедиста.

Выяснилось, что мужчины в самом деле более склонны к рискованному поведению на дороге, чем женщины. Они реже надевали шлем во время езды на велосипеде, чаще переходили улицу в неположенных местах или на красный свет. Но главное, что выяснили ученые: мужчины примерно до 30 лет чаще, чем более зрелые, вели себя рискованно на дороге. Таким образом, помимо пола, возраст оказался одним из решающих факторов, которые определяют склонность человека к риску. Интересно и другое: ученые выяснили, что люди в районах с низким социально-экономическим статусом оказались более рисковыми, чем в более благополучных кварталах города.

Исследователи предположили, что молодые мужчины больше склонны к риску в связи с тем, что в этот период у представителей сильного пола наблюдается повышенная репродуктивная конкуренция. По сравнению с более зрелыми мужчинами они больше хотят понравиться лицам противоположного пола, которые, как считается, в большинстве своем предпочитают «смелых» мужчин.

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