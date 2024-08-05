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Ученые нашли следы зеленой тундры под ледяным щитом Гренландии
Внимание климатологов всего мира приковано к Гренландии. Несмотря множество исследований, информации о том, что с ней происходило на протяжении последнего ледникового периода, мало. Неизвестно даже, когда остров обледенел. А ведь без этих данных не построить точные модели колебания уровня моря. Ученые из США заново исследовали образцы из скважины, пробуренной в самом центре острова 30 лет назад.
В 1993 году, после пяти лет бурения, ученые из проекта Greenland Ice Sheet Project 2 пробились к основанию трехкилометрового ледника в районе Верхнего лагеря. С тех пор образцы из скважины GISP2 находились в хранилище в Колорадо. Ученые из нескольких научных организаций США во главе с Университетом Вермонта исследовали несколько самых нижних сантиметров керна и опубликовали результаты в журнале PNAS.
В ледниковых отложениях (тиллях) ученые обнаружили следы органики и другие признаки, которые убедительно свидетельствовали о наличии почвы. Это фрагменты чешуек почек ивы, мегаспоры колючего мха, семена мака, склероций грибов (тела в стадии покоя), несколько фрагментов древесины, также оказавшиеся ивовыми. Причем это были молодые ростки. Самое удивительное — остатки ног насекомых и сложных глаз.
Получается, центр Гренландии в прошлые периоды потепления освобождался ото льда. Оказавшись на поверхности, скалы покрывались холодной сухой тундрой, где снег мог лежать до самого лета. Температуры не превышали 10 градусов Цельсия.
Это открытие объяснило, почему в образцах высокое содержание органического углерода и азота. А обогащенность космогенным изотопом бериллия-10 указала на длительное воздействие атмосферы. По словам первого автора работы Пола Бирмана, речь идет о нескольких тысячах лет. Этого достаточно, чтобы сформировались почва, в которой укоренилась экосистема.
Возраст тундры точно установить не удалось. Судя по соотношению изотопов алюминия-26 и беррилия-10, это случилось в пределах последнего миллиона лет. Аргоновое датирование показало, что перекрывающий чистый лед существует приблизительно 250 тысяч лет. В другой точке, в 30 километрах, возраст старого льда — миллион лет. В любом случае, если ледяной щит растаял посередине острова, то и в остальных местах тоже.
Ученые по крупицам собирали данные о прошлом ледника Гренландии. В 2016 году анализ основания керна из той же скважины показал, что ему не более 1,1 миллиона лет, но этот результат сочли противоречивым. В 2019 году Бирман с коллегами изучили образцы из скважины в Лагере века, отобранные в 1960-х. В самой древней части, возрастом 416 тысяч лет, они нашли ветки, семена, части насекомых. Получается, в то время лед растаял. С учетом всех данных нужно признать, что гипотеза «хрупкой Гренландии» верна.
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