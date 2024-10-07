Нобелевскую премию — 2024 по физиологии или медицине присудили ученым из США

В Стокгольме назвали имена лауреатов премии 2024 года в области физиологии или медицины.

Представители Нобелевской ассамблеи Каролинского института в Швеции сообщили, что в 2024 году премию по физиологии или медицине получили американский молекулярный биолог и генетик, профессор Массачусетского университета в Вустере Виктор Эмброс, а также его коллега Гэри Равкан из Гарварда — за «открытие фундаментального принципа регуляции активности генов».

«Виктор Эмброс и Гэри Равкан открыли микроРНК — новый класс крошечных молекул рибонуклеиновой кислоты, которые играют решающую роль в регуляции генов. Новаторское открытие, совершенное с помощью круглого червя C. elegans, выявило совершенно новый принцип регуляции генов. Это оказалось необходимым для многоклеточных организмов, включая людей. МикроРНК принципиально важна для того, как организмы развиваются и функционируют», — говорится в пресс-релизе.

Новый принцип регуляции генов, опосредованный микроРНК, Эмброс и Равкан описали в 1993 году в двух статьях, вышедших в научном журнале Cell.

Трансляция / © The Nobel Assembly at Karolinska Institutet

Нобелевская премия — одна из наиболее престижных международных наград. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, шведского химика и изобретателя динамита, ее ежегодно присуждают за выдающиеся достижения в различных областях науки: физиологии или медицине, физике, химии, литературе и общественной деятельности (премия мира).

Помимо основных номинаций, есть премия по экономике памяти Нобеля. Ее учредил Банк Швеции в 1968 году.

Процесс выбора лауреатов начинается с выдвижения кандидатов — в частности, это вправе сделать научные учреждения и общественные организации. Затем Нобелевский комитет проводит отбор наиболее достойных кандидатов и определяет победителей. Устав Нобелевского фонда запрещает раскрывать информацию о тех, кого хотели номинировать, будь то публично или в частном порядке, в течение 50 лет.

Расписание Нобелевской недели 2024 года выглядит следующим образом: 7 октября — физиология или медицина, 8 октября — физика, 9 октября — химия, 10 октября — литература, 11 октября — премия мира, 14 октября — премия по экономике.

Церемонии вручения традиционно пройдут в Стокгольме и Осло 10 декабря — в день смерти Нобеля. Кроме дипломов и медалей, каждый лауреат этого года (или лауреаты, если их несколько в одной номинации) получит 11 миллионов шведских крон, что эквивалентно примерно 1,1 миллиона долларов США.

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