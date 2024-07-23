Ученые нашли доказательства социального поведения у древних змей

Большинство змей ведут одинокий образ жизни, в том числе зимуют в одиночестве. Но есть рептилии, которые впадают в спячку большими группами. Например, у подвязочных змей эти группы насчитывают до тысячи особей, что само себе можно считать признаком сложного социального взаимодействия. Многих ученых давно интересует вопрос: могли ли быть склонны к такому социальному поведению древние змеи? Международная команда палеонтологов нашла ответ. Это открытие позволит больше узнать о «социальности» древних рептилий и раскроет некоторые тайны эволюции их современных потомков.

Когда некоторые люди думают о змеях, они часто считают этих пресмыкающихся равнодушными существами, склонными к одиночеству. Отчасти это правда. Многие рептилии предпочитают вести одинокий образ жизни и минимально контактировать с другими представителями своего вида.

Если человек видит несколько змей, это не значит, что перед ним «компания друзей». Они образуют пары лишь в нескольких случаях: либо для размножения, либо для совместной зимовки (обычно по две-три особи). Когда же один из партнеров случайно умирает — допустим, во время спаривания, — змея просто уползет на поиски другого. Смерть при размножении у рептилий не редкость. Самки змей физически крупнее и мощнее самцов, поэтому неудивительно, что они могут побороть и даже съесть партнера.

В 2020 году в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology вышло исследование, авторы которого заставили научный мир пересмотреть отношение к «асоциальному» поведению змей. Ученые выяснили, что по крайней мере один род, а именно — подвязочные змеи (Thamnophis), обитающие на территории Северной и Центральной Америки, образуют социальные связи и предпочитают жить сформированными группами от трех до восьми особей. Кроме того, эксперименты показали, что Thamnophis после вынужденной разлуки всегда возвращаются к своей изначальной группе. То есть эти рептилии демонстрируют сложное социальное поведение.

Большинство рептилий зимуют в одиночку. Но не подвязочные змеи. Почти из 15 тысяч видов современных рептилий ни один не впадает в спячку так, как это делает Thamnophis. Когда становится холодно, подвязочные змеи ищут «социальный бункер», в котором пережидают зиму. Обычно это каменистые расщелины, где температура составляет четыре-пять градусов Цельсия. Зачастую в одном таком «бункере» может располагаться от сотни до тысячи особей.

Многих ученых давно интересует, как обстояли дела с зимовкой у древних змей, могли ли они образовывать группы, чтобы спастись от холода, или эту способность рептилии приобрели совсем недавно. Ответ нашла международная команда палеонтологов под руководством канадского ученого Майкла Колдуэлла (Michael Caldwell) из Альбертского университета.

Ученые сделали открытие на западе штата Вайоминг в США, где нашли хорошо сохранившиеся окаменелости четырех змей, сгрудившихся вместе и пережидавших холодные месяцы в одной «норе». Это, по мнению исследователей, можно считать первым явным доказательством социального поведения древних рептилий в палеонтологической летописи.

Когда становится холодно, подвязочные змеи ищут «социальный бункер», в котором пережидают зиму, обычно это каменистые расщелины, где температура составляет 4-5 градусов по Цельсию. Зачастую в одном таком «бункере» может располагаться от сотни до тысячи особей / © Flickr, Андрей Чернов

По словам Колдуэлла, работа его команды показала, что практика собираться вместе у змей, чтобы переждать холодные дни, достаточно древняя и существовала уже 38 миллионов лет назад — время, которым датируются останки. Скорее всего, у подвязочных змей такая особенность изначально возникла как адаптация, призванная помочь выжить в холодные времена, а затем «переросла» в более сложные социальные отношения.

«Змеи не могут регулировать температуру своего тела, поэтому им нужно найти способ, который помог бы сохранить как можно больше тепла на протяжении зимы. И такой способ они нашли — большие группы. По-видимому, так поступали и древние рептилии», — пояснил Колдуэлл.

Палеонтологи изучили анатомические особенности древних рептилий и выяснили, что они относятся к новому виду змей из подсемейства удавов (Boidae). Рептилий назвали Hibernophis breithaupti. Исследователи также обнаружили, что одна из змей была вдвое больше остальных, в результате чего удалось изучить вид на разных стадиях развития.

Судя по тому, что окаменелости сохранились практически в первозданном виде, ученые предположили, что змеи погибли в результате наводнения.

Подробнее ознакомиться с результатами можно в статье, опубликованной в журнале Zoological Journal of the Linnean Society.

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