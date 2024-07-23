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Пословицы разных народов отразили единые представления о ремесле человека
Кандидат филологических наук, профессор МГПУ Ирина Райкова провела масштабное исследование народных представлений о мастерах и ремесле, отраженных в фольклоре. Ученый проанализировала большое число пословиц, поговорок и загадок на русском и других языках. Такие фольклорные жанры, выражающие традиционные взгляды народа в краткой и емкой форме, называют паремиями.
Ирина Райкова выявила целый ряд идей, общих для паремий о мастерстве в разных культурах. Так, в них утверждается, что любое ремесло почетно и необходимо («Всяк мастер на свой лад», «Худое ремесло лучше хорошего воровства»), мастерство должно приносить доход («Ремесло пить, есть не просит, а само кормит»), а чтобы стать мастером, нужно упорно учиться («Мастеру золотые руки в ученье делают»).
Сходство обнаруживается и в конкретных образах. Например, русские и английские пословицы говорят нам о том, что сапожник часто ходит без сапог, а у портного нет своей одежды — настоящие мастера порой остаются без собственноручно сделанных вещей.
Интересный нюанс о связи инструмента/материала и результата отражен во многих паремиях разных народов. Исследование МГПУ показало диалектику народной мудрости в этом вопросе. С одной стороны, пословицы утверждают, что «Без хорошего инструмента (материала) мастер не справится» («Без топора не плотник, без иглы не портной»). С другой стороны, подчеркивается, что «Даже самый лучший инструмент (материал) без умения мастера бесполезен» («Не топор тешет, а плотник», «Не игла шьет, а руки»).
Русская пословица «Была бы курочка — сварит и дурочка» акцентирует внимание на важности наличия материала, даже при недостатке мастерства. При этом другие паремии, такие как «Не то дорого, что красного золота, а что доброго мастерства», подчеркивают ценность умения над качеством материала. Японская пословица «Если умело обращаться, и дурак, и тупые ножницы могут пригодиться» демонстрирует, что умение может компенсировать некачественный инструмент. Такие выражения не только отражают практический опыт ремесленников, но и несут более глубокий смысл, применимый к различным сферам жизни: качество и наличие «инструментов» (будь то образование, навыки или ресурсы) во многом определяет качество «результата» в любом деле, но мастерство человека остается решающим фактором.
При этом паремии даже в рамках одной традиции демонстрируют многоголосие мнений: «Пословицы и поговорки о мастерстве в разноэтнических версиях и многих вариантах внутри одной этнической традиции спорят друг с другом, убеждают, выражают сомнение, иронизируют, мотивируют, приводят аргументы “за” и “против”, – подчеркивает Ирина Райкова. – Помимо дидактической, информативной, прескриптивной функций, они выполняют и эмотивную».
Исследователь отмечает особое место образа кузнеца в фольклоре разных народов – от русских до японцев. Это связано не только с древностью кузнечного ремесла, но и с высоким статусом этого мастера в мифологии и народной культуре многих этносов.
Анализируя «диалог» между пословицами, поговорками и загадками, ученый выявила любопытную закономерность. В загадках образы мастеров и их занятий часто используются для иносказательного описания явлений природы: так, в русской загадке роса, опускаясь на траву, уподобляется портному, а в японской — пчела играет на флейте, кружа вокруг цветка. Тем самым загадки метафорически связывают человеческое мастерство с природным миром, утверждая природный источник умений человека.
«Исследование показало, что представления о мастерах и их работе, отраженные в паремиях, актуальны по сей день и во многом сходны у разных народов», – резюмирует Ирина Райкова. По мнению филолога, эти выводы свидетельствуют о глубоком философском и общечеловеческом смысле традиционных взглядов на мастерство и ремесло, об их непреходящей ценности. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Вестник славянских культур».
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