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Королевские питоны оказались неожиданно «общительными»
Канадские ученые разрушили представление о королевских питонах как о животных-одиночках. Эксперимент показал, что эти африканские змеи, популярные у любителей террариумистики, в неволе предпочитают быть в компании, если им дать возможность жить в обществе друг друга.
Представители вида Python regius — одни из самых мелких африканских питонов. Взрослые особи обычно вырастают до полутора метров в длину. Королевских питонов часто заводят в качестве домашних рептилий. Согласно одному из прошлых исследований, они на втором месте по популярности после бородатой агамы.
Как правило, королевских питонов содержат в неволе поодиночке — люди не считают этих змей социальными. Однако результаты исследования, недавно вышедшего в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology, говорят об ином.
Королевские питоны ведут очень скрытный образ жизни, поэтому об их социальном поведении в природе известно мало. Исследователи из Университета Уилфрида Лорье (Канада) решили проследить, как будут взаимодействовать молодые королевские питоны, если их поселить по соседству с сородичами. Опыты привели к неожиданному открытию.
Для эксперимента шесть питонов разного пола на 10 дней поместили в просторный вольер с достаточным количеством индивидуальных укрытий для каждой змеи. Происходившее внутри записывали на камеру.
К удивлению ученых, все шесть рептилий быстро переместились в один бокс и проводили вместе более 60 процентов времени. Предположив, что змеям могло что-то понравиться именно в этом укрытии, экспериментаторы его убрали. Однако после первоначального замешательства питоны вскоре выбрали другое место, где снова находились вместе, свернувшись в один клубок.
Исследователи повторяли эксперимент на протяжении нескольких лет с пятью разными группами молодых питонов, но тенденция «держаться в компании» сохранялась. Авторы научной работы испробовали разные сценарии. Они приходили в вольер дважды в день и перемешивали змей, помещали их в середину вольера и в разные укрытия. Однако всякий раз рептилии предпочитали собираться вместе, а не сворачиваться в боксе в одиночестве.
Наблюдения также показали, что питоны нередко выползали исследовать вольер вместе, причем самцы делали это чаще, чем самки. Однако змеи неизменно возвращались на «базу» — в один из облюбованных боксов.
«Это взорвало мне мозг. Я не ожидал такого от змеи, которую не считал социальной», — заявил в интервью The New York Times ведущий автор научной работы и специалист в области количественной экологии Морган Скиннер (Morgan Skinner).
По его словам, королевские питоны оказались более социальными, чем подвязочные змеи, опыты с которыми проводили ранее. В серии предшествующих экспериментов ученые установили, что эти представители семейства ужеобразных могут быть удивительно «дружными», причем отдельные змеи демонстрировали четкие предпочтения, с кем быть рядом.
У питонов такой склонности не заметили. По словам Моргана, они просто стремились быть вместе, в одном укрытии.
Комментируя исследование, Владимир Динец (Vladimir Dinets), специалист по социальному поведению рептилий из Университета Теннесси в Ноксвилле (США), отметил, что ни одно животное не ведет себя в неволе так же, как в природе. Тем не менее он назвал эксперимент полезным и признал, что не нашел недостатков в том, как его проводили.
Сами авторы научной работы не исключили, что «общительность» питонов может быть результатом содержания в неволе. Однако они допускают и другой вариант: возможно, в дикой природе королевские питоны покидают общие норы, когда голодны, а поохотившись, возвращаются «домой».
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