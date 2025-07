У пожилых, чаще едящих яйца, оказался ниже риск болезни Альцгеймера

Статья о новой работе, продолжающей реабилитировать репутацию яиц, вышла в издании The Journal of Nutrition. Ее авторы — группа специалистов в области диетологии и медицины из США — воспользовались данными многолетнего исследовательского проекта Rush Memory and Aging Project (RMAP), организованного центром по изучению болезни Альцгеймера The Rush Alzheimer’s Disease Center.

Участники RMAP — пожилые люди из северо-восточной части штата Иллинойс — каждый год проходят медицинские и другие обследования, направленные на выявление признаков нейродегенеративных нарушений. Также они согласились посмертно пожертвовать свой мозг и ряд других тканей для научных целей.

В выборку для анализа данных включили 1024 участника проекта, которые в его рамках заполнили подробный опросник о питании в течение предыдущего года с информацией о частоте употребления разных продуктов, в том числе яиц. На момент анкетирования у людей не диагностировали состояний, соответствующих деменции. Последующие наблюдения вели в среднем на протяжении семи лет, ежегодно оценивая умственные функции. За время отслеживания 578 человек из выборки умерли, и их мозг изучили на наличие биологических проявлений болезни Альцгеймера.

Среди респондентов преобладали женщины около 80 лет с высоким уровнем образования. В зависимости от частоты употребления яиц как отдельного блюда, участников разделили на группы. В первую вошли те, кто исключил продукт из рациона или ел менее одного яйца в месяц, во вторую — съедавшие от одного до трех яиц в месяц, а в третью — употреблявшие одно, два или больше яиц каждую неделю. При этом ученые не рассматривали яйца в составе десертов или другой пищи.

Затем с помощью статистических моделей исследователи сравнили вероятность развития болезни Альцгеймера, самой распространенной формы деменции, у участников разных групп. При этом учитывали широкий спектр сопутствующих факторов, в том числе возраст, образование, физическую активность, генетическую предрасположенность и питание в целом.

В результате выяснилось, что у пожилых, которые чаще употребляли яйца как блюдо (один-два и более раз в неделю), риск развития болезни был примерно вполовину ниже, чем у тех, кто съедал менее яйца в месяц. Корреляция сохранилась даже после поправок на возможные искажающие переменные.

Данные посмертных вскрытий подтвердили тенденцию. У скончавшихся участников, которые при жизни съедали более одного яйца в неделю, в мозге реже встречались два отличительных патологических признака болезни Альцгеймера — нейрофибриллярные клубки и нейритические бляшки.

Во время дальнейшего анализа удалось установить, что примерно 40% предполагаемого защитного эффекта, связанного с употреблением яиц, можно объяснить содержанием в них холина — органического соединения, необходимого для выработки нейромедиатора ацетилхолина. Последний играет важнейшую роль в регуляции памяти, умственных функций и во многих других процессах в мозге.

Однако ученые предостерегли от далекоидущих выводов из-за ряда ограничений, связанных с особенностями рассмотренной выборки и структурой работы. В частности, исследование было наблюдательным, что не позволило установить причинно-следственную связь. К тому же опрос о питании проводили однократно, а данные предоставляли сами участники, поэтому нельзя исключать неточностей. В то же время среди сильных сторон исследования ученые назвали достаточно большое число участников, наличие клинических и посмертных данных.

Важно отметить, что среди спонсоров работы значится научно-образовательный центр Egg Nutrition Center — подразделение маркетинговой организации American Egg Board, созданной представителями яичного птицеводства. Однако исследователи заверили, что это не сказалось на анализе и интерпретации результатов. Чтобы подтвердить, действительно ли употребление яиц непосредственное влияет на риск болезни Альцгеймера, требуются дополнительные исследования с более строгим контролем.

Юлия Тарасова 729 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.