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Социальное неравенство связали со старением и деменцией
Современное общество различается по демографическим, классовым, национальным, материальном и многим другим признакам. Однако наиболее деструктивное воздействие на мозг и здоровье человека оказывает социальное неравенство. К такому выводу пришла международная исследовательская группа, оценив влияние неравенства на объем головного мозга и его связь с такими нейродегенеративными заболеваниями, как болезнь Альцгеймера.
Различия между людьми, обусловленные психологическими и физиологическими особенностями, называют естественными. Однако разницу в уровне доходов, образования и власти объясняют социальные различия, порожденные такими факторами, как разделение труда, уклад жизни и роль в обществе. Ученые давно связывают несправедливое распределение ресурсов с ухудшением здоровья, однако точный биологический механизм в основе этого явления (особенно когда речь идет о таких заболеваниях, как деменция) до сих пор оставался загадкой.
Статья, опубликованная в журнале Nature Aging в конце декабря 2024 года, прояснила ситуацию, показав, какое влияние на мозг оказывает жизнь в обществе с высоким уровнем социального неравенства. Проанализировав данные более двух тысяч участников, среди которых были как здоровые, так и страдающие болезнью Альцгеймера либо лобно-височной деменцией добровольцы, ученые сравнили показатели объема головного мозга и функциональной связи между его областями с уровнем социального неравенства в разных регионах Латинской Америки и США.
Уровень неравенства измерили с помощью коэффициента Джини — статистического показателя степени расслоения общества определенной страны или региона по какому-либо изучаемому признаку. Исследовательская группа во главе с Агустиной Легас (Agustina Legaz) из Университета Адольфо Ибаньеса (Чили) и Агустином Ибаньесом (Agustín Ibáñez) из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) обнаружила, что более высокий уровень неравенства соответствовал уменьшенному объему головного мозга и ослабленной связью нейронных сетей.
Наиболее выраженные изменения, особенно в задних отделах височных долей и мозжечке (областях, ответственных за память и когнитивные функции), выявили у участников из Латинской Америки. При этом у испытуемых с диагностированной болезнью Альцгеймера влияние социального неравенства на мозговые структуры проявлялось сильнее. Это, по мнению авторов научной работы, свидетельствует о существенном воздействии уровня жизни на состояние мозга.
«Структурное неравенство играет ключевую роль в формировании здоровья мозга. В развивающихся странах деменция становится все более распространенным заболеванием, что лишь подчеркивают необходимость целенаправленных стратегий, направленных на устранение социальных проблем», — объяснил Medical Express ведущий автор статьи.
Исследователи также отметили влияние генетических факторов на развитие лобно-височной деменции, а связь «неравенство — ухудшение здоровья мозга» не исчезала даже с учетом уровня образования, возраста, пола и когнитивных способностей испытуемых.
Результаты показали, что высокий уровень социального неравенства негативно сказывается на мозге, вне зависимости от индивидуального социально-экономического статуса человека, ускоряя процесс старения и прогрессирование деменции. Открытие в очередной раз напоминает о том, что усилия по снижению неравенства способны не только улучшить качество жизни людей, но и повлиять на их здоровье на фундаментальном уровне.
Исследование было ограничено Латинской Америкой и США, что делает его выводы явно неуниверсальными. Например, на карте распространенности болезни Альцгеймера среди стран с положением много тяжелее США и Латинской Америки — Швеция, Норвегия и Финляндия. В то же самое время социальное неравенство там много меньше, чем в США или Латинской Америке.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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