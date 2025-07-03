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Сегодня, 17:59
Юлия Тарасова
20

Чашка мятного чая улучшила внимание и память

❋ 4.8

Ученым известно о стимулирующем действии перечной мяты на когнитивные функции человека. Новое клиническое исследование показало, что всего одна выпитая чашка мятного чая способна улучшить память и внимание испытуемых в тестах. Также в эксперименте проверили гипотезу о том, за счет чего достигается такой эффект.

Медицина
# внимание
# головной мозг
# клинические испытания
# когнитивные функции
# ментол
# мята
# память
чай с мятой
© Pixabay, Wikimedia Commons

Авторы предыдущих исследований связывали положительное влияние мяты на память и внимание с усилением мозгового кровообращения под действием ее компонентов, таких как ментол. Более активное поступление в мозг кислорода с кровотоком может улучшать когнитивные показатели.

Специалисты в области нейронаук и психологии из Нортумбрийского университета (Великобритания) провели рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое испытание и дополнили научные свидетельства о пользе мяты для умственных функций. Кроме того, ученые оценили связь с усилением кровотока в мозге. Статья об их работе вышла в журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.

Участниками исследования стали 25 здоровых добровольцев от 20 до 56 лет, которых случайным образом распределили на две группы. Первым давали выпить 200 миллилитров чая с мятой, заваренного в течение пяти минут. Вторые получали плацебо — такую же порцию теплой воды, куда экспериментаторы якобы добавили экстракт мяты без вкуса и запаха.

Перед употреблением напитка и по прошествии 20 минут испытуемые выполняли серию компьютеризированных тестов. Разнообразные задания, в которых участникам демонстрировали изображения, слова и цифры, были направлены на оценку умственных функций, таких как память, внимание и обработка визуально-пространственной информации.

До начала испытаний и во время тестов (до и после напитка) ученые отслеживали изменения в активности мозга участников, измеряя уровень насыщения крови кислородом с помощью спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне (Near-infrared spectroscopy, NIRS).

Результаты показали, что пившие мятный чай справились с тестами на эпизодическую и рабочую память, кратковременное запоминание и другими типами задач лучше, чем группа плацебо. Параллельно у первых, в отличие от вторых, наблюдалось увеличение притока насыщенной кислородом крови в префронтальной коре, которая отвечает за внимание и память.

Тем не менее предположение о связи между изменениями в мозговом кровообращении и активизацией когнитивных способностей не подтвердилось. С помощью статистического анализа исследователи установили, что повышение насыщенности крови кислородом в сосудах головного мозга не позволяло предсказать, насколько лучше станут результаты в тестах на память и внимание. Позитивный эффект после мятного чая сохранялся, даже когда влияние фактора кровотока исключили из анализа.

Возможно, на результаты повлиял малый размер выборки, либо же зафиксированное улучшение внимания и памяти связано с химическими процессами в мозге, не зависящими от кровотока. В частности, ментол может влиять на мозговые рецепторы и улучшать передачу сигналов между нейронами, отметили исследователи.

Среди других ограничений исследования наряду с небольшим числом участников авторы указали отсутствие контроля за рационом, потреблением кофеина и физической активностью испытуемых. Также в эксперименте не отслеживали, насколько долго сохранялось позитивное действие мятного чая на память и внимание.

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Юлия Тарасова
717 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
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Медицина
# внимание
# головной мозг
# клинические испытания
# когнитивные функции
# ментол
# мята
# память
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