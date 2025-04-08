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Брак связали с повышенным риском развития деменции
На протяжении 18 лет ученые наблюдали за состоянием здоровья более 24 000 пожилых людей и заключили, что риск развития болезни Альцгеймера был ниже у одиночек, чем у тех, кто состоял в браке. Эти результаты не согласуются с данными предыдущих исследований.
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире регистрируют почти 10 миллионов новых случаев слабоумия. Наиболее распространенную форму деменции — болезнь Альцгеймера — чаще всего диагностируют у лиц старше 65 лет. Она характеризуется постепенным отмиранием клеток головного мозга, причем большая часть повреждений происходит задолго до проявления симптомов.
Считается, что риск развития нейродегенеративных заболеваний значительно выше у одиноких людей: в 2021 году ученые из Бостонского университета (США) выяснили, что постоянно одинокие люди среднего возраста (45-64 года) чаще страдают от деменции и болезни Альцгеймера, чем их ровесники, не сталкивающиеся с социальной изоляцией.
Хотя брак традиционно рассматривают как своеобразную «защиту» от деменции, авторы новой научной работы во главе с Антонио Терраччано (Antonio Terracciano) из Флоридского университета (США) проанализировали данные Национального координационного центра по болезни Альцгеймера (NACC) и заключили, что риск развития деменции в пожилом возрасте был выше у тех, кто состоял в браке. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia.
В анализ вошли данные 14 369 женщин и 9738 мужчин, у которых изначально не было когнитивных проблем. Средний возраст участников составил 72 года. Из них 15 409 — женаты (63,9 процента), 3939 — вдовцы (16,3 процента), 3360 — разведенные/раздельно проживающие (13,9 процента), 1339 — никогда не состояли в браке (5,8 процента).
Наблюдение за каждым испытуемым длилось 3,97 года, максимум — 18,44 года, включало ежегодные медицинские и нейропсихологические тесты. Связь между семейным положением и деменцией проверили с помощью метода коксовской регрессии.
Результаты показали, что у вдов/вдовцов, разведенных и никогда не состоявших в браке людей риск развития деменции был приблизительно на треть (а в некоторых расчетах — даже вдвое) ниже, чем у женатых. Аналогичные результаты получили для болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви. Всего за период исследования выявили 4853 новых случая, что составляет 20,1 процента от всей выборки (24 107).
Интересно, что образование, депрессия, наличие аллели гена APOE ε4 (фактор риска болезни Альцгеймера) и другие генетические и поведенческие факторы полностью результаты не объясняли. Авторы научной работы отметили, что на результаты могло повлиять качество супружеских отношений, а также более активная социальная жизнь разведенных и никогда не состоявших в браке людей. При этом последние реже переходили из стадии легких когнитивных нарушений в стадию деменции, что, как предположил Терраччано с коллегами, связано с отсутствием постоянного партнера, способного заметить первые симптомы недуга.
Хотя исследование основано на данных одного из самых крупных и длительных когортных проектов по изучению деменции в США, оно имеет серьезные ограничения. Во-первых, все испытуемые были из специализированных клиник и исследовательских центров, то есть были либо добровольцами, либо людьми, которых направили на оценку когнитивных функций. Только по одной этой причине результаты могут существенно отличаться от картины в широкой популяции, особенно для очень пожилых людей. Во-вторых, почти все участники исследования белые, что отличается от средней по Соединенным Штатам картины этнического состава.
В работе также учитывали только нынешний статус испытуемых (в браке, разведен, овдовел) и не брали в расчет глубину социальных связей, качество супружеских отношений, длительность одиночества или время, прошедшее после развода/овдовения. Более того, при анализе не учли такие факторы, как доход и финансовая стабильность. Последние, как ранее рассказывал Naked Science, играют в общей картине заболевания немалую роль.
Таким образом, несмотря на уникальные данные по масштабу и длительности наблюдений, результаты, бросающие вызов общепринятым представлениям о безусловной пользе брака для профилактики деменции, следует трактовать с осторожностью.
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