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Ученые нашли следы древней миграции в генах арктических собак
Анализ геномов древних и современных ездовых собак помог выявить две волны миграции людей в Гренландию. Собаки прибыли на остров раньше, чем считалось, и на протяжении веков оставались в генетической изоляции, точно отражая историю инуитов.
Тысячелетиями история человека и ездовых собак в Арктике была неразрывно связана. Эти выносливые животные стали для людей незаменимой технологией выживания, помогая передвигаться по суровым ландшафтам, перевозить тяжелые грузы и добывать пищу. Большинство современных арктических пород, таких как сибирский хаски, аляскинский маламут и самоед, давно превратились из рабочих животных в домашних питомцев и часто смешиваются с другими породами.
Одной из немногих пород, которая до сих пор тянет нарты, остается канадская эскимосская собака, или киммик. В отличие от сородичей, киммиты (множественное число от «киммик») жили в гораздо большей генетической изоляции. Но сегодня их уникальность под угрозой.
Изменение климата, сокращающее площадь морского льда, урбанизация, конкуренция со стороны снегоходов и общие перемены в образе жизни арктических народов привели к резкому падению численности этих животных. С 2002 года популяция киммитов уменьшилась почти вдвое: примерно с 25 тысяч до 13 тысяч особей в 2020-м.
Эта драматическая ситуация, а также долгая совместная история с человеком побудили ученых глубже изучить происхождение и генетическое разнообразие породы. Исследование могло пролить свет на судьбу не только самих собак, но и людей, живших рядом с ними. Изучив гены собак, можно реконструировать миграции и контакты древних народов там, где археологические данные скудны или отсутствуют.
Для этого ученые секвенировали геномы 92 гренландских собак, живших в последние 800 лет. Результаты опубликованы в журнале Science.
Полученные данные сравнили с геномами почти 2000 древних и современных собак и волков. Все образцы киммитов распределили на три группы: доевропейского периода (до колонизации Гренландии Данией и Норвегией в XVIII веке), постконтактного периода (до 1998 года) и современного. Такое разделение позволило оценить влияние европейцев на генетику местной породы.
Анализ показал, что предки современных киммитов прибыли в Гренландию вместе с инуитами во время двух разных миграционных волн. Первая волна случилась около 1150 лет назад, а вторая — примерно 930 лет назад. Значит, заселение острова началось как минимум на столетие раньше, чем принято считать.
Генетическая близость гренландских собак к древней собаке, найденной на Аляске и жившей 3700 лет назад, указывает на то, что миграция предков инуитов через всю арктическую часть Северной Америки была на удивление быстрой.
Исследование также подтвердило, что инуиты и их собаки оставались в генетической изоляции даже после прибытия европейцев. В генах современных киммитов обнаружили минимальную долю европейской примеси — в среднем 9%. Это резко контрастирует с генетикой самих гренландцев, у которых европейская доля предков достигает 25%. Вероятно, строгие правила, запрещающие ввоз собак других пород в районы традиционного собаководства, успешно защитили чистоту породы. Также генетика не нашла следов скрещивания между собаками инуитов и норвежских поселенцев, которые жили в Гренландии до XV века.
Генетическая структура популяций киммитов точно отразила разделение их хозяев на региональные субкультуры. В Гренландии со временем сформировались три основные группы инуитов — на востоке, западе и севере, — говорящие на разных диалектах. Точно так же разделились популяции их собак, накапливая генетические различия из-за географической изоляции. Несмотря на многовековую жизнь в небольших группах, что обычно приводит к накоплению вредных мутаций, киммиты остались на удивление здоровой породой. Суровые условия Арктики и жесткие требования к рабочим качествам служили мощным фактором естественного отбора, который отсеивал слабых особей.
Авторы научной работы раскрыли новые детали древних миграций человека и показали, насколько глубокой и прочной была связь между инуитами и их собаками, чья генетическая история стала зеркалом истории человеческой. Полученные данные создают научную основу для разработки стратегий по сохранению уникального культурного и генетического наследия киммитов.
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