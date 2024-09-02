Яйца в рационе назвали возможным средством поддержки интеллекта у пожилых

Американские ученые представили новое свидетельство, реабилитирующее репутацию яиц. Результаты исследования показали, что их употребление может играть определенную роль в поддержании когнитивных функций у людей в возрасте.

Из-за высокого содержания холестерина в яйцах диетологи долгое время относились к их употреблению неоднозначно, подозревая, что этот продукт может способствовать повышенному риску болезней сердца. Кроме того, ученые из Австралии и Китая ранее обнаружили связь между обилием в рационе яиц и большей вероятностью развития сахарного диабета.

Однако в последние годы появляется все больше свидетельств, реабилитирующих этот продукт. Например, метаанализ почти двух десятков научных статей не подтвердил зависимости между повышенным потреблением яиц и дополнительным риском ишемической болезни сердца или инсульта. Также подобной корреляции не выявило более свежее американо-корейское исследование.

Кроме того, яйца богаты питательными веществами, полезными для когнитивных функций. В исследовании, опубликованном в журнале Nutritional Neuroscience в 2022 году, авторы на небольшой выборке показали, что яйца могут благотворно влиять на работу головного мозга.

Впрочем, в других статьях сообщалось о разноречивых результатах, поэтому исследования по этому вопросу продолжаются. Новый вклад в понимание того, как потребление яиц со временем сказывается на интеллектуальных функциях людей старшего возраста, внесли специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США).

В работе, вышедшей недавно в журнале Nutrients, ученые проанализировали данные почти 900 участников исследовательского проекта Rancho Bernardo Study с привлечением жителей Южной Калифорнии старше 55 лет.

В выборку вошли 357 мужчин (средний возраст — около 70 лет, плюс-минус 8,4 года) и 533 женщины (средний возраст — 71,5 года, плюс-минус 8,8 года). В рамках программы они обследовались в клинике с интервалом примерно в четыре года. В частности, у пациентов оценивали когнитивные функции с помощью серии тестов на память, внимание, гибкость ума и так далее. Кроме того, в анкетах люди предоставляли информацию о своих заболеваниях, особенностях образа жизни и питания, включая сведения об употреблении яиц.

С помощью методов линейной регрессии исследователи изучили связь между присутствием в рационе яиц и изменениями в когнитивных показателях за четыре года. При анализе учитывали такие факторы, как пол, возраст, образование и другие переменные.

Выяснилось, что у женщин, которые ели больше яиц, в меньшей степени ухудшалась беглость речи. Статистически значимая корреляция сохранялась даже после поправок на разные факторы, включая состояние здоровья и образ жизни.

В то же время обилие яиц в рационе существенно не подействовало на другие когнитивные показатели, равно как и на результаты мужчин. Однако ученые подчеркнули, что не выявили пагубных последствий из-за употребления яиц у людей обоего пола. С учетом этого исследователи заключили, что яйца не только не вредят, но могут положительно влиять на умственные функции пожилых людей.

Среди сильных сторон научной работы стоит отметить обширную выборку, подробную характеристику участников и анализ с учетом пола. Без ограничений тоже не обошлось: среди них — однородность исследуемых (жители только одного региона США), опора на данные самоотчетов и довольно короткий период наблюдений.

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