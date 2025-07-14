  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
14 июля, 12:55
ПНИПУ
27

Нефтяные отходы превратили в керамику

❋ 4.5

Нефтешламы — опасные отходы нефтедобычи, содержащие углеводороды, тяжелые металлы и химикаты. При добыче 500 тонн нефти образуется одна тонна шлама, угрожающего экосистемам. Пермские ученые предложили перерабатывать их через пиролиз, получая углеродсодержащий продукт. Добавление 15-20% этого материала в керамику делает ее легкой, пористой и прочной, одновременно снижая энергозатраты на производство. Из такой керамики можно делать строительные материалы или использовать в фильтрах для очистки воды.

ПНИПУ
# глина
# керамика
# очистка воды
# строительные материалы
Микрофотография сферической полой структуры на поверхности керамического образца с добавкой 15 масс. % продукта пиролиза нефтешлама / © Елена Калинина и др., ПНИПУ

Статья опубликована в журнале Glass and Ceramics. Исследование выполнено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Керамику производят из глинистой смеси с различными добавками, которые повышают долговечность материала и улучшают качество его обжига. Например, эффективно добавление выгорающего сырья – угля, торфа и древесных опилок. Они делают материал более пористым, а также позволяют заменить часть глинистого сырья, тем самым удешевляя производство. Кроме того, в процессе обжига при попадании кислорода внутрь происходит процесс окисления продукта и дополнительное энергообразование, что позволяет экономить топливо.

Однако необходим тщательный подбор вида добавок и режимов термообработки, чтобы не допустить брака. При недостаточном окислении может произойти вздутие материала и образование черной сердцевины из-за несгоревших угольных частиц, что ухудшает свойства готового изделия.

Углеродсодержащий продукт, получаемый от термо-обезвреживания нефтешлама, может стать перспективным компонентом для производства керамики. Ученые ПНИПУ разработали технологию получения качественного, пористого керамического материала на его основе. Способ станет эффективным решением проблемы утилизации многотоннажных отходов нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности.

Для эксперимента исследователи использовали нефтешлам одного из нефтеперерабатывающих заводов России. Обычно на предприятии его обезвоживают и подвергают пиролизу – термической обработке в бескислородной среде. Полученный углеродсодержащий продукт представляет собой мелкие гранулы черного цвета, которые в настоящее время не находят применения.

Эксперты исследовали энергетический потенциал углеродсодержащего материала и выяснили, что каждый килограмм такого продукта позволяет сэкономить на обжиге керамики до 1,28 МДж энергии, а также заместить 762 грамма глинистого сырья. Это говорит о возможности сокращения затрат на топливо и глину при производстве керамических изделий.

Для определения оптимальных режимов изготовления ученые создали образцы керамики с глиной без добавок и с введением углеродсодержащего материала в количестве10-30%. Их выдерживали в печи в течение двух часов при различных температурах (900-1200 градусов).

– Эксперименты показали, что в сравнении с образцами из чистой глины присутствие в добавке остатков пиролиза нефтешлама позволяет снизить температуру обжига с 1150 до 1080 градусов. Это сокращает энергопотребление и делает процесс более экономичным.  Также наиболее оптимально введение в глинистую смесь 15-20% продукта, что повышает пористость керамики и способствует образованию уникальной структуры с большим количеством стеклофазы, упрочняющей материал, – объясняет Елена Калинина, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Эксперты отмечают, что предложенное решение дает возможность использовать остатки пиролиза нефтешлама в создании товарных продуктов. В частности, полученные образцы керамики обладают высокой пористостью и при достаточной прочности могут применяться в виде керамзита – легкого строительного материала, а также в качестве носителя биомассы в системах биологической очистки вод.

Исследование ученых ПНИПУ доказало перспективность применения остатков пиролиза нефтесодержащих отходов в производстве керамики. Внедрение технологии в промышленность позволит значительно сократить объемы опасных многотоннажных отходов и при этом создать полезный качественный продукт.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1170 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# глина
# керамика
# очистка воды
# строительные материалы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Июл
Бесплатно
Проблематики: кто ты, древний незнакомец?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Мы зря выделяли суффиксы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Экскурсия
15 Июл
500
«Союз» — «Аполлон» — рукопожатие в космосе
Политехнический музей
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Хрустальные ночи Арктики: судьбы ледоколов и свет звезд
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
16 Июл
750
Солнце крупным планом
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Кинолекторий
16 Июл
Бесплатно
Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
17 Июл
Бесплатно
Нейробиологические основы депрессии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
17 Июл
Бесплатно
Изыскатели железнодорожных и морских путей Африки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Июл
Бесплатно
Архетипы в африканских мифах
Библиотека иностранной литературы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 июля, 22:10
Редакция Naked Science

Научно-фантастические сериалы лета, на которые стоит обратить внимание

Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.

Sci-Fi
# «Звездный путь»
# научная фантастика
# сериалы
14 июля, 10:19
Александр Березин

Люди пострадали от трудовых понедельников даже после выхода на пенсию

Фраза «понедельник — день тяжелый» несет больше смысла, чем можно подумать: в этот день действительно чаще случаются сердечные приступы и многое другое. Теперь исследователи показали, что такое влияние понедельники сохраняют даже после того, как человек прекратил ходить на работу.

Медицина
# здоровье
# кортизол
# медицина
# стресс
11 июля, 17:47
Денис Яковлев

Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Медицина
# ЗОЖ
# онкологические заболевания
# сердечно-сосудистые болезни
# смертность
# спорт
12 июля, 22:10
Редакция Naked Science

Научно-фантастические сериалы лета, на которые стоит обратить внимание

Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.

Sci-Fi
# «Звездный путь»
# научная фантастика
# сериалы
11 июля, 17:47
Денис Яковлев

Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Медицина
# ЗОЖ
# онкологические заболевания
# сердечно-сосудистые болезни
# смертность
# спорт
9 июля, 08:26
Полина Меньшова

Предпочтения в спорте связали с типом личности

Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.

Психология
# спорт
# тип личности
# фитнес
# характер
# черты личности
17 июня, 16:49
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
25 июня, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно