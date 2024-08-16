Мозг создал три разных «резервных копии» воспоминаний

Люди запоминают информацию, чтобы затем извлекать из нее уроки и использовать для решения новых задач. Однако постоянные изменения в мире требуют гибкости и от человеческой памяти: чтобы успешно адаптироваться к новым условиям, она должна тоже меняться со временем. Оказалось, что мозг регулирует динамику воспоминаний, создавая их множественные «резервные копии» с разными свойствами. Ученые из Швейцарии насчитали минимум три таких «дубликата» для каждого знания или навыка.

Способность человека учиться на собственном опыте и перемещать информацию из рабочей памяти в долговременную связана прежде всего с гиппокампом — областью головного мозга, которая участвует в формировании эмоций, запоминании, ориентировании в пространстве. Гиппокамп же играет ведущую роль в таких процессах, как абстрагирование и логические выводы, которые позволяют мозгу выбирать наиболее удачные действия в новой ситуации, используя опыт нахождения в других условиях.

Исследователи из Базельского университета в Швейцарии изучили мозг мышей и обнаружили, что минимум три разные группы нейронов гиппокампа параллельно «записывают» одну и ту же информацию в нескольких вариантах. Эти виды нервных клеток появляются у человека на разных этапах развития эмбриона и создают неодинаково себя ведущие «резервные копии» воспоминаний. Научную статью, где описана выявленная система, опубликовал журнал Science.

Нейроны, которые формируются у человеческого эмбриона первыми, отвечают за долговременное хранение информации. Они создают изначально слабую копию воспоминания, и мозг не сразу может получить к ней доступ. Но со временем она укрепляется, и воспоминание становится прочнее.

Самые поздние нервные клетки, наоборот, создают сильную копию информации, но она со временем ослабевает и может стать для мозга полностью недоступной. В скором времени после формирования такие воспоминания, в отличие от сохраненных ранними нейронами, могут меняться и переписываться. Это значит, что, когда мы вспоминаем о ситуации вскоре после того как она произошла, поздние нейроны активируются и встраивают новый опыт в сохраненный образ.

Нейроны, которые формируются на промежуточном этапе между появлением перечисленных двух групп, по мнению ученых, создают наиболее стабильную копию воспоминания.

Исследователи обнаружили, что разные копии одного и того же воспоминания по-разному преобразуются с течением времени / © Vilde A. Kviem et al., Science

«То, как динамично хранятся воспоминания, доказывает пластичность мозга, которая лежит в основе его огромной емкости», — пояснили авторы статьи.

Исследователи надеются, что информация о том, как опыт кодируется и преобразуется в мозге на протяжении жизни, поможет многим людям справиться с проблемами памяти. Например, смягчить воспоминания, которые стали навязчивыми, или восстановить память о событиях, казавшуюся утраченной навсегда.

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