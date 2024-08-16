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Мозг создал три разных «резервных копии» воспоминаний
Люди запоминают информацию, чтобы затем извлекать из нее уроки и использовать для решения новых задач. Однако постоянные изменения в мире требуют гибкости и от человеческой памяти: чтобы успешно адаптироваться к новым условиям, она должна тоже меняться со временем. Оказалось, что мозг регулирует динамику воспоминаний, создавая их множественные «резервные копии» с разными свойствами. Ученые из Швейцарии насчитали минимум три таких «дубликата» для каждого знания или навыка.
Способность человека учиться на собственном опыте и перемещать информацию из рабочей памяти в долговременную связана прежде всего с гиппокампом — областью головного мозга, которая участвует в формировании эмоций, запоминании, ориентировании в пространстве. Гиппокамп же играет ведущую роль в таких процессах, как абстрагирование и логические выводы, которые позволяют мозгу выбирать наиболее удачные действия в новой ситуации, используя опыт нахождения в других условиях.
Исследователи из Базельского университета в Швейцарии изучили мозг мышей и обнаружили, что минимум три разные группы нейронов гиппокампа параллельно «записывают» одну и ту же информацию в нескольких вариантах. Эти виды нервных клеток появляются у человека на разных этапах развития эмбриона и создают неодинаково себя ведущие «резервные копии» воспоминаний. Научную статью, где описана выявленная система, опубликовал журнал Science.
Нейроны, которые формируются у человеческого эмбриона первыми, отвечают за долговременное хранение информации. Они создают изначально слабую копию воспоминания, и мозг не сразу может получить к ней доступ. Но со временем она укрепляется, и воспоминание становится прочнее.
Самые поздние нервные клетки, наоборот, создают сильную копию информации, но она со временем ослабевает и может стать для мозга полностью недоступной. В скором времени после формирования такие воспоминания, в отличие от сохраненных ранними нейронами, могут меняться и переписываться. Это значит, что, когда мы вспоминаем о ситуации вскоре после того как она произошла, поздние нейроны активируются и встраивают новый опыт в сохраненный образ.
Нейроны, которые формируются на промежуточном этапе между появлением перечисленных двух групп, по мнению ученых, создают наиболее стабильную копию воспоминания.
«То, как динамично хранятся воспоминания, доказывает пластичность мозга, которая лежит в основе его огромной емкости», — пояснили авторы статьи.
Исследователи надеются, что информация о том, как опыт кодируется и преобразуется в мозге на протяжении жизни, поможет многим людям справиться с проблемами памяти. Например, смягчить воспоминания, которые стали навязчивыми, или восстановить память о событиях, казавшуюся утраченной навсегда.
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