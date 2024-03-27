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30 минут назад
Игорь Байдов
45

В Индии нашли след от удара астероида времен падения Хараппской цивилизации

4.3

Железный болид образовал кратер диаметром от 200 до 400 метров. По мнению авторов новой работы, это импактное событие могло вызвать мощнейшую ударную волну и масштабные лесные пожары, которые распространились по землям, где проживали представители Хараппской цивилизации.

Геология
# железные метеориты
# Индия
# кратеры
# метеориты
# Хараппская цивилизация
Кратер Луна
Кратер Луна, расположенный на северо-западе Индии / © Google Earth, Maxar Technologies

Несколько десятилетий назад на северо-западе Индии, в штате Гуджарат, местные жители нашли структуру, напоминающую ударный кратер. Ученые, которые в дальнейшем работали с этим объектом, хотя и предположили, что он образовался после падения метеорита, собрать достаточно доказательств в поддержку этой гипотезы так и не смогли. Структура получила название «Луна».

С 2019 по 2022 год группа индийских геологов под руководством Саджинкумара (Sajinkumar, K.S) проводила новое, более детальное исследование «Луны». На этот раз ученых ждал успех. С помощью петрографического, минералогического и геохимического анализов специалисты не только подтвердили ударное происхождение «Луны», но и смогли узнать, когда именно появился кратер. Результаты работы опубликованы в журнале Planetary and Space Science.

Диаметр «Луны» — 1,5-1,8 километра. Высота — семь метров (над средним уровнем моря), а дно кратера возвышается на 3,5 метра над окружающим рельефом. Кратер находится в низменных равнинах Банни в бассейне реки Кутч, поэтому из-за своего расположения большую часть года затоплен водой, что затрудняет исследования. Однако группа Саджинкумара работала во время коротких сезонов засухи и смогла собрать необходимые для анализа образцы (от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров) на дне кратера, его краях и в пределах 200 метров от края «Луны».

Геохимический анализ помог выявить высокую концентрацию иридия в почве на дне и вблизи кратера, а также другие минералы: вюстит, герцинит, фаялит и ульвошпинель. Все эти минералы присутствуют в железных или железокаменных метеоритах. Значит, метеорит, оставивший после себя кратер «Луна», принадлежал именно к такому классу объектов, сделали вывод ученые.

Хотя индийские геологи провели ряд анализов, которые дают доказательства в поддержку теории импактного события, некоторые ученые считают, что этого недостаточно. Для полноты картины Саджинкумару и его коллегам необходимо найти частично расплавленные горные породы, появляющиеся в результате выделения большого количества энергии при соприкосновении метеорита с земной поверхностью. Только в таком случае можно будет утверждать, что «Луна» образовалась от удара метеорита.

Поиском таких пород Саджинкумар и его команда займутся в ближайшее время, но из-за частого затопления кратера задача может усложниться. В любом случае исследование индийских геологов получило одобрение международного научного сообщества: оно полагает, что образцов, собранных Саджинкумаром, достаточно, чтобы считать «Луну» кратером.

Радиоуглеродное датирование остатков растений, найденных под слоем обломков от предполагаемого столкновения, позволило оценить возраст кратера. Выяснилось, что органическому материалу примерно 6905 лет, это делает «Луну» самым большим кратером, образовавшимся от падения железного болида за последние 10 тысяч лет.

Команда также провела анализ на оптически стимулированную люминесценцию слоя почвы, который показал, когда минералы в последний раз видели солнечный свет. Такие тесты проводят не на органическом материале, а на предполагаемых фрагментах самого метеорита. С помощью анализа ученые уточнили дату образования кратера — примерно 4050 лет назад. Это совпадает с концом расцвета Хараппской цивилизации, населявшей долину реки Инд.

Авторы исследования предположили, что в результате падения метеорита могла образоваться ударная волна, которая распространилась на расстояние пяти километров, а выброшенный материал мог вызвать лесные пожары, затронувшие гораздо большую площадь. Пепел и сажа, выброшенные в атмосферу после падения метеорита, вероятно, на несколько дней затмили солнце в районах, лежащих недалеко от эпицентра.

Кратер «Луна» находится в 100 километрах от древнего города Дхолавира, который был южным центром Хараппской цивилизации. По словам ученых, если в момент падения метеорита в городе жили люди, скорее всего, не обошлось бы без серьезных жертв.

Хараппская цивилизация — древневосточная цивилизация бронзового века, которая существовала в долине реки Инд между 7000 и 1900 годами до нашей эры. По мнению ряда историков, эта цивилизация пережила расцвет между 2600-1900 годами до нашей эры, после чего пришла в упадок.

В 2018 году в журнале Climate of the Past вышла статья американских ученых из Океанографического института в Вудс-Хоуле: они рассказали, что из-за резкого изменения климата и большого количества осадков представители Хараппской цивилизации покинули свои города и переселились в небольшие деревушки в предгорьях Гималаев.

Может ли метеорит, который создал кратер «Луна», быть причиной упадка Хараппской цивилизации? Это еще предстоит выяснить. Но явных параллелей авторы новой статьи не привели.

Исследователи не пытались оценить тротиловый эквивалент взрыва от падения тела, образовавшего «Луну». Однако напомним, что известный Аризонский кратер (он меньше в диаметре — 1,2 километра) образовал метеорит, мощность взрыва которого оценили в десятки мегатонн. Получается, взрыв, создавший кратер «Луна», по мощности не мог быть слабее и, скорее всего, был заметно сильнее.

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Геология
# железные метеориты
# Индия
# кратеры
# метеориты
# Хараппская цивилизация
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