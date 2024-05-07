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Эпидемиологи сравнили риск развития рака у детей «из пробирки» и зачатых естественным путем
«Дети, зачатые с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, чаще болеют раком» — вот один из главных мифов, связанных с экстракорпоральным оплодотворением и переносом эмбрионов, особенно замороженных. Проверить, так ли это, взялись медики из Франции, рассмотревшие данные 8,5 миллиона детей.
Хотя онкологические заболевания у детей встречаются не столь часто, как у взрослых, а методы лечения улучшились, рак остается одной из ведущих причин смерти несовершеннолетних. По данным Всемирной организации здравоохранения на 2021-й, как минимум 400 тысяч детей и подростков каждый год сталкиваются с онкопатологиями. В списке самых распространенных — рак крови, или лейкемия, злокачественные опухоли головного мозга, лимфома, нейробластома и нефробластома.
«Раннее развитие рака, вскоре после рождения или даже на эмбриональном этапе, позволяет предположить, что причины возникают в период зачатия. Вспомогательные репродуктивные технологии, например перенос замороженного эмбриона или в „свежем“ цикле, а также экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), предлагали в качестве потенциальных факторов риска возникновения рака у детей», — рассказали эпидемиологи из Национального агентства Франции по безопасности лекарственных средств и продуктов медицинского назначения, Национального института здравоохранения и медицинских исследований INSERM и Бургундского университета.
Свое исследование они опубликовали в медицинском журнале JAMA Network. Целью ученых было оценить вероятность развития рака в целом и 12 его видов у детей, рожденных естественным и неестественным путем. В отличие от многих более ранних научных работ по этой теме, выборка была по-настоящему масштабной: авторы учли данные всех детей, родившихся во Франции с 2010 по 2021 год, — 8 526 306. Подробную информацию, в том числе о матерях и их беременностях, взяли из национального реестра.
Мальчиков оказалось большинство — 51,2%, девочек — 48,8%. В результате одноплодной беременности на свет появились 96,4% малышей, у 12,1% при рождении был слишком маленький вес, а 3,1% имели врожденный порок развития. Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям родились 260 236 детей (3,1%), из них после переноса эмбрионов «свежего» цикла — 133 965 (1,6%), криопереноса — 66 165 (0,8%), ЭКО — 60 106 (0,7%).
Изучив данные, эпидемиологи выяснили, что по сравнению с детьми, зачатыми естественным путем, младенцы «из пробирки» чаще рождались по итогу многоплодной беременности, имели меньшую массу тела (исключение — криоперенос) и гестационный возраст, а также диагноз врожденного порока развития. Их матери обычно были старше женщин, которые смогли забеременеть без помощи медиков, и жили в наименее бедных муниципалитетах Франции.
За время наблюдений, которые длились от 2,4 до 9,6 года в зависимости от группы участников, исследователи зарегистрировали 9256 случаев детского рака: из них 8964 — у малышей, зачатых естественным путем (заболеваемость составила 164 случая на миллион человеко-лет), 165 — у рожденных после переноса «свежих» эмбрионов (183 случая на миллион человеко-лет), 57 — после криопереноса (172 на миллион человеко-лет), 70 — после ЭКО (179 на миллион человеко-лет). Дети, столкнувшиеся с онкологическим заболеванием, чаще были недоношенными, или крупными для своего гестационного возраста, или с врожденным пороком развития.
«Общий риск развития рака не различался у детей, матери которых забеременели естественным путем, либо за счет переноса „свежих“ эмбрионов (отношение рисков — 1,12), замороженных (1,02), либо благодаря экстракорпоральному оплодотворению (1,09)», — уточнили эпидемиологи.
Самым частым видом рака стала лейкемия — ее диагностировали в 29,4% случаев от общего числа. Среди страдавших ею детей 2635 были зачаты естественным путем (48 случаев на миллион человеко-лет), 52 — после переноса «свежих» эмбрионов (58 на миллион человеко-лет), 23 — после криопереноса (69 на миллион человеко-лет), 19 — благодаря ЭКО (49 на миллион человеко-лет). Риск острого лимфобластного лейкоза, злокачественного заболевания системы кроветворения, оказался несколько выше после переноса замороженных эмбрионов по сравнению со «свежим» переносом: отношение рисков — 1,61, или 23,2 случая на миллион человеко-лет, против 1,14.
Помимо лейкозов, наиболее часто диагностируемыми онкопатологиями у детей были опухоли центральной нервной системы (1875 случая), эмбриональные опухоли (2481) и лимфомы (823). Опять же, вероятность их развития у малышей, зачатых традиционным способом и с помощью переноса эмбрионов, не различалась.
Риск злокачественных опухолей центральной нервной системы был выше у детей, рожденных после ЭКО. Авторы исследования не назвали разницу статистически значимой, однако, по их мнению, этот вопрос требует дальнейшего изучения.
Отсутствие связи между развитием рака в целом и вспомогательными репродуктивными технологиями в этой научной работе, даже после поправок на дополнительные факторы, согласуется с результатами большинства крупных обсервационных исследований, отметили французские медики. Они не обнаружили разницы и по конкретными видам онкопатологий, кроме лейкозов.
Этиологические механизмы возможного повышенного риска возникновения онкологических заболеваний у детей, рожденных с помощью медицинских технологий и процедур, направленных на достижение беременности, все еще не известны, добавили ученые.
«Среди рассматриваемых гипотез — эпигенетические нарушения как потенциальный путь развития. Предыдущие исследования показали, что процедуры, такие как ЭКО, ИКСИ (введение сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки) и стимуляция яичников, могут вызывать эпигенетические изменения в эмбрионах, пуповинной крови и плаценте. Этот вывод подтвердили авторы научных работ, допустившие связь между вспомогательными процедурами и болезнями импринтинга, например синдромом Беквита — Вейдемана (превышение нормы роста плода при беременности), включающим предрасположенность к развитию опухолей», — подытожили эпидемиологи.
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