Пермские ученые рассказали, кто населяет тело человека

Тело человека — это дом для множества организмов. Некоторые из них незаметно приносят нам пользу, другие — становятся возбудителями опасных заболеваний. Ученые Пермского Политеха рассказали, какую функцию выполняет микробиом и как он формируется, как много людей заражены подкожным клещом и в каком случае он доставляет неприятности, чем могут быть опасны овощи с огорода и необработанное мясо и какую прививку стоит поставить уже сейчас.

«В организме человека обитают различные микроорганизмы, большая часть представлена прокариотами — одноклеточными без ядра, бактериями и археями. Кроме них в нашем теле живут микроскопические грибы, простейшие и вирусы. Совокупность всех мельчайших обитателей называют микробиом, или микробиота», — рассказывает Анна Ахова, кандидат биологических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха.

Большая часть микроорганизмов обитает в желудочно-кишечном тракте, на коже, слизистых оболочках, органах мочеполовой системы. Состав микроорганизмов в разных областях тела человека различен. Например, в кишечнике доминируют бактерии — в среднем у взрослого человека живет 500 видов, общий вес которых может достигать трех килограммов, еще встречаются археи и грибы. На коже также обнаруживаются бактерии (к примеру, Cutibacterium acnes и Staphylococcus epidermidis) и грибы (Candida, Malassezia). Основными обитателями влагалища являются лактобактерии.

У нас с представителями микробиоты отношения могут складываться по-разному. При взаимовыгодных (мутуалистических) хозяин и поселенцы приносят друг другу пользу. Микроорганизмы-комменсалы влияния не оказывают, лишь мирно сосуществуют с нами. Паразиты воздействуют негативно и способствуют развитию заболеваний. В некоторых случаях, например, если снизился иммунитет или микробы попали в непривычные для них области человеческого тела, комменсалы также могут стать причиной появления недуга.

Что полезного делают эти приживалы? В кишечнике они помогают переваривать пищу, обеспечивают синтез витаминов и незаменимых аминокислот, стимулируют работу мышц кишечного тракта. Нормальная микробиота влагалища производит молочную кислоту, благодаря чему поддерживается кислый рН среды, что препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов. Микробиом препятствует прикреплению вредных микробов к коже и слизистым оболочкам, а также поддерживает иммунную систему в активном состоянии.

«Продуктами жизнедеятельности микробиоты являются вещества, аналогичные или сходные по строению с гормонами, нейродемиаторами (осуществляют передачу нервных сигналов) и другими регуляторными молекулами человеческого организма. Поэтому микроорганизмы могут оказывать влияние на наше настроение и поведение», — добавляет Анна Ахова.

Как формируется микробиом?

Основную часть своей микробиоты ребенок получает в момент рождения и в первое время после. Если малыш появился на свет в ходе естественных родов, его микробиом похож на материнский. При условии, что у матери не наблюдается дисбиоз — нарушение качественного и количественного состава микроорганизмов, такие дети будут обладать оптимальным по составу микробиомом и испытывать меньше проблем со здоровьем по сравнению с детьми, рожденными кесаревым сечением.

«При грудном вскармливании малыш получает не только антитела, обеспечивающие иммунитет, но и микроорганизмы при контакте с кожей матери. Формируется ли микробиом ребенка еще в утробе — вопрос на данный момент дискуссионный. Ранее считалось, что плацента обеспечивает барьер от микроорганизмов и околоплодная среда стерильна. Но появились исследования, показывающие, что в плаценте обнаруживаются непатогенные бактерии. Является это нормой или исключительными случаями — пока не ясно», — объясняет Анна Ахова.

В чем сложность восстановления микробиома?

Чтобы восстановить нормальный состав микробиоты, применяют бактериальные препараты, позволяющие восполнить недостаток некоторых видов, — пробиотики и пребиотики. Но они не сильно эффективны, поскольку восполняют бактерии в кишечнике частично. Большая часть полезных видов микроорганизмов некультивируема, то есть их невозможно вырастить в лабораторных условиях вне организма человека. А значит, получить препарат на их основе не получится. Поэтому предпринимаются попытки лечить дисбиоз радикальным методом — пересадкой микробиоты от здоровых людей. Считается, что такой метод более действенный, его продолжают изучать.

Кто обитает в кожных покровах?

Помимо грибов и бактерий, на коже могут жить и другие организмы. Исследования подтвердили, что на 60-70 процентов людей обитают клещи. Речь идет об эктопаразитах рода Demodex, они относятся к паукообразным и в величину достигают 0,4 миллиметра. Питаются подкожные клещи секретом сальных желез (себумом) и отшелушенными частичками эпителия. Обычно они селятся в зонах век, бровей, на коже лба и подбородка, складках вокруг рта и носа.

У большинства носителей подкожный клещ никак не проявляется. Они относятся к условно-патогенным факторам и часто мирно сосуществуют с человеком. Вредителями они становятся, если их популяция сильно возрастает. К этому может привести ослабление иммунитета из-за хронических и острых заболеваний, а также гормональные сбои. В таких случаях клещи становятся возбудителем демодекоза — кожного заболевания, которое выражается сыпью, гнойничками, сухостью и шелушением кожи. Хотя мнения ученых в этом вопросе разделились: одни считают его самостоятельным заболеванием, другие — сопутствующей патологией при других дерматологических проблемах.

«Пока нет обоснованных механизмов, связывающих наличие клещей с различными кожными заболеваниями. Но стресс, частое использование косметических средств, заболевания кишечника и связанное с этим снижение иммунитета приводят к резкому размножению клещей, а это провоцирует кожные заболевания: появляются сыпи, поднимающиеся от подбородка к глазам, покраснение кожи глаз», — объясняет Сергей Солодников, кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ.

Заболевания, вызываемые подкожными клещами, имеют инфекционно-воспалительный характер. Есть мнение, что они способствуют переносу инфекции к сальным железам и волосяным фолликулам. Если оказываются поражены веки, человек может жаловаться на слезотечение или, наоборот, чрезмерную сухость, покраснение глаз, зуд. Выражается демодекоз и различными высыпаниями, появлением мелких узелков или болезненных гнойничков на коже. Выглядит это часто как акне или угревая сыпь, поэтому за постановкой точного диагноза нужно обратиться к врачу-дерматологу. Лечение назначается после осмотра и сдачи анализов.

«Заражение клещом происходит путем контакта, например, через чужие полотенца, постельное белье, косметику, поцелуи. Профилактика — избегать использования «подозрительного» белья, особенно в общественных местах — парикмахерской, бассейне, спортзале, бане и др. Стоит воздерживаться от физических контактов с людьми, которые страдают от воспалительных заболеваний кожи лица», — советует Сергей Солодников.

Еще раз о важности личной гигиены

С еще одним эктопаразитом мы сталкиваемся реже, однако его появление всегда приносит человеку неудобства. Вши — мелкие бескрылые насекомые, которые питаются кровью. На человеке паразитируют три вида: головные, платяные и лобковые.

Самые распространенные — головные. Самки в день могут откладывать по 5-7 яиц, они выглядят как маленькие белые мешочки, прикрепленные к волосу в корневой зоне. Серьезные заболевания такие вши не переносят, но из-за движения вызывают зуд. Расчесывая голову, человек может занести инфекцию в ранку. Летать вши не умеют, поэтому заразиться можно только при использовании расчески, головных уборов, постельного белья болеющего человека и при тесном контакте с ним — через объятия, например. Есть риск заразиться вшами через подголовник в автобусе. Интересно, что подхватить вшей можно и в бассейне: хлор как средство дезинфекции не дает им свободно размножаться, но не обеспечивает защиту на 100 процентов. А в воде вши могут жить до двух суток. Защититься от них поможет шапочка для плавания.

Человеческая головная вошь / © Getty images

Лобковые вши передаются половым путем, при совместном использовании личных вещей. Есть риск подхватить их в общественной бане и сауне. Платяные вши предпочитают откладывать яйца в складках одежды или постельного белья, а на человека переползают, чтобы поесть. Чаще всего кусают в область шеи, плеч спины и поясницы. Кроме педикулеза, они могут стать возбудителями и более опасных заболеваний: сыпного тифа, волынской лихорадки, возвратной вшивой лихорадки. Чтобы избавиться от платяных вшей, одежду и белье нужно прокипятить, а матрасы, одеяла и подушки — проутюжить.

«Невидимые» жители

«Гельминты, или глисты, — это паразитарные черви. Человек может быть заражен ими долгое время (даже несколько лет) и не подозревать об этом. Черви-паразиты в теле человека делятся на несколько видов. Например, сосальщики обитают в печени, легких, кровеносных сосудах», — рассказывает Сергей Солодников.

Возбудителем фасциолеза, поражающего печень и желчный пузырь, является печеночный сосальщик. Человек может заразиться им, съев огородные овощи и фрукты, которые поливали из открытого водоема. У больных появляется слабость, снижение аппетита, тошнота, головные боли. Могут возникнуть аллергические реакции в виде кожного зуда или крапивницы, астматические приступы. Увеличиваясь в размерах, паразит мешает поступлению желчи в двенадцатиперстную кишку, возникают признаки желтухи — боли в правом подреберье, желтушность кожных покровов.

Другой вид — ленточные черви. Например, лентец широкий обитает в кишечнике человека. Достигает в длину 5-10 метров. Заразиться им можно при употреблении недостаточно термически обработанной, свежемороженой, слабопросоленной, плохо провяленной и прокопченной рыбы, сырого рыбного фарша, а также при употреблении свежепосоленной икры рыб семги, форели, кеты, горбуши, кижуча, кунджи, гольца, щуки, окуня и других. Попадая в кишечник, гельминт поглощает питательные вещества. Больные испытывают боли и урчание в животе, тошноту, рвоту, расстройство стула.

К ленточным червям также относят бычий цепень и свиной цепень, которые также обитают в кишечнике. Попадают в организм вместе с плохо прожаренным или проваренным мясом крупного рогатого скота или свиньи. Некоторые черви, например, эхинококки и альвеококки, вызывают у человека появление кист в печени и других органах. Один из способов заразиться — проглотить яйца паразита вместе с шерстью животного, например, собаки, или дикими ягодами, помытыми к тому же в открытом водоеме.

К круглым червям относятся такие виды, как аскариды и острицы. Живут они в кишечнике, а способ передачи — через немытые руки, овощи и фрукты, грязную воду, попавшую в рот. Часто заболевание ими протекают бессимптомно, но с увеличением числа особей появляются боли в животе, расстройство стула, непроходимость кишечника.

Как защититься от гельминтов?

«Важно помнить о личной гигиене: мыть руки перед едой и после улицы и контакта с деньгами и животными. Тщательно обрабатывать фрукты, овощи и ягоды, даже если они с вашего дачного участка. Не употреблять воду, в качестве которой вы не уверены, и не мыть в ней посуду. Питаться стоит теми продуктами, в частности мясом, рыбой и овощами, которые прошли достаточную термическую обработку. Стоит избегать контакта с бродячими животными, а своему питомцу периодически проводить дегельминтизацию по рекомендации ветеринара», — советует Сергей Солодников.

Если у вас есть симптомы, указывающие на наличие гельминтов в организме, следует обратиться к врачу и пройти обследование, например, сдать общий анализ крови и кала.

В каких случаях поможет вакцинация?

От таких паразитов, как гельминты, вакцины только разрабатываются. Однако другие заболевания, связанные с укусами паразитов, с помощью прививок можно. Сезон клещей в России начинается в апреле, в южных регионах — уже в марте. Для человека опасность представляют чаще всего таежный и европейский лесной клещи. Именно они являются переносчиками клещевого энцефалита — острого инфекционного заболевания, поражающего центральную нервную систему человека.

Инкубационный период, в течение которого симптомы могут не проявляться, порой достигает трех недель. При этом признаки похожи на грипп: повышение температуры, ломота в теле, головная боль, усталость, слабость снижение аппетита. Дальше лихорадочной формы болезнь может не зайти, но есть риск поражения ЦНС и перетекания в энцефалит и менингит. Тогда требуется госпитализация больного, а выздоровление не всегда заканчивается без осложнений.

Чтобы избежать заражения клещевым энцефалитом, рекомендуется вакцинация. Как правило, она состоит из двух инъекций, между которыми должно пройти от месяца до полугода. А для похода в лес и необработанный от клещей парк следует выбирать закрытую одежду.

Тело человека населяет множество организмов. Нормальная микробиота, например, обеспечивает защитную функцию и поддерживает иммунитет. Но если в тело человека попали паразиты, их деятельность будет угнетать здоровье носителя. При симптомах заражения гельминтами, демодекозе, вшами следует обратиться за помощью к врачу. От клещевого энцефалита лучше всего защитит вакцинация.

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