Ученые узнали, что младенцы понимают социальные нормы

Социальными нормами называют общепринятые правила, образцы и стандарты поведения, призванные обеспечивать упорядоченность и стабильность взаимодействия людей. Считается, что понимание социальных норм приходит к детям только на третьем году жизни. Потому что именно в этом возрасте малыши начинают насаждать эти нормы другим детям, если чувствуют, что те их не выполняют. Некоторые исследования также показали, что склонность к коррекции поведения других детей начинает появляться уже в 18 месяцев. Но доказательств того, понимают ли малыши, что такое норма в более раннем возрасте, на сегодня нет.

По крайней мере, об этом заявили ученые из Регенсбургского (Германия) и Оксфордского (Великобритания) университетов в своей работе, опубликованной в журнале Scientific Reports. В ней исследователи впервые показали, что дети способны понимать социальные нормы уже в 11 месяцев.

Чтобы изучить реакцию младенцев на их нарушение, ученые создали короткие анимационные истории, в которых два персонажа последовательно выполняли какое-то действие (например, ударяли два шарика друг о друга), а третий, который делал это после них, либо совершал те же действия, либо делал нечто другое (скажем, подбрасывал эти же шарики в воздух). Когда этот персонаж хотел присоединиться к первым двум, они или приветствовали его, или, наоборот, реагировали неприятием и отворачивались.

Дети, участвовавшие в исследовании, смотрели эти ролики, а ученые измеряли размер их зрачков. Так исследователи проверяли, насколько младенцы удивлены увиденному. Выяснилось, что дети удивлялись, когда реакция первых двух персонажей не соответствовала поведению третьего героя: он делал то же, что они, но все равно не был принят в их «компанию».

«Очень важная особенность социальных норм — это то, что мы не только ведем себя так, как другие, что наблюдается у многих видов животных, но и то, что мы оцениваем других — следуют ли они правилам, установленным в группе. В принципе, эти правила могут предполагать любое поведение — главное, чтобы оно сигнализировало о принадлежности к определенной группе. Интересно, что младенцы понимают это еще до того, как сами смогут сформулировать такие правила и их выполнить.

Мы обнаружили, что это может быть заложено в человеческой природе, может быть базовым ее механизмом, социальным компасом, который позволяет грудным детям организовывать свое социальное окружение и ориентироваться в нем с самого раннего возраста», — рассказал один из авторов исследования Мориц Костер из Регенбургского университета.

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