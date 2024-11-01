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56 минут назад
Юлия Трепалина
51

Доведенные до инфаркта мыши помогли раскрыть механизм исцеляющего сна

5.6

Перенесшие инфаркт миокарда могут испытывать повышенную потребность во сне, необходимом поврежденному сердцу для восстановления и уменьшения воспаления после приступа. В новом исследовании, включавшем опыты на мышах, медики раскрыли механизм, который предусмотрен на этот случай в организме и способствует исцеляющему сну.

Медицина
# инфаркт миокарда
# кардиология
# опыты на животных
# сердечно-сосудистые болезни
# сердечный приступ
# сон
лабораторная мышь
© Shutterstock

Ученые неоднократно отмечали, что плохой сон повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперименты показывали, что вред для здоровья сердца от регулярных недосыпаний во время рабочей недели не выйдет компенсировать с помощью дополнительных часов сна по выходным.

В свежей работе специалисты в области кардиологии и других направлений из США и Германии продемонстрировали, что при сердечно-сосудистой травме сердце подключается к регуляции сна, задействуя иммунную систему для отправки соответствующих сигналов в мозг.

В опытах на лабораторных мышах медики обнаружили, что после инфаркта миокарда иммунные клетки моноциты, циркулирующие в крови, активно мигрировали в мозг, где вырабатывали белок под названием фактор некроза опухоли (ФНО). Он участвует в воспалительных процессах разного происхождения.

Это соединение активировало нейроны в таламусе — отделе мозга, играющем важную роль в регуляции уровня сознания, процессов сна и бодрствования, что увеличивало тягу ко сну и его продолжительность. Такая адаптивная реакция способствовала заживлению поврежденной сердечной ткани и уменьшению воспаления в ней.

Схематическое изображение механизма исцеляющего сна после инфаркта / © Mount Sinai Health System

Чтобы дополнительно убедиться в этом, ученые прерывали сон некоторых подопытных грызунов, перенесших сердечный приступ. В результате у мышей после инфаркта, которым мешали спать, наблюдался рост симпатических стрессовых реакций сердца и воспаления, что замедлило восстановление животных по сравнению с группой, где сон не нарушали.

Сделанные открытия далее подкрепили несколькими исследованиями на людях. У пациентов после недавнего сердечного приступа тоже отмечалось увеличение моноцитов в крови. Анализ сна десятков постинфарктных больных и двухгодичное наблюдение за ними подтвердили важность качественного сна для восстановления здоровья сердца и снижения риска повторных приступов.

В отдельном эксперименте медики проследили за последствиями ограничений во сне у здоровых испытуемых. Оказалось, у людей, которые регулярно спали на полтора часа меньше, чем в контрольной группе, развивались стрессовые и воспалительные реакции, подобные тем, что ранее выявили у мышей.

Научная работа, которую опубликовал журнал Nature, подчеркивает критическое значение более продолжительного сна после сердечного приступа. По словам авторов, обеспечение возможности полноценно выспаться должно быть в центре внимания при уходе за постинфарктными больным наряду с мерами кардиологической реабилитации.

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Медицина
# инфаркт миокарда
# кардиология
# опыты на животных
# сердечно-сосудистые болезни
# сердечный приступ
# сон
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