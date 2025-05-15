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Мужчины с «синдромом разбитого сердца» умирали вдвое чаще женщин
После тяжелого эмоционального потрясения, например развода или потери близкого человека, у некоторых людей может возникать кардиомиопатия такоцубо, также известная как стрессовая кардиомиопатия, или «синдромом разбитого сердца». Хотя это состояние, напоминающее симптомами сердечный приступ, чаще встречается у женщин, новое исследование показало, что для мужчин оно вдвое смертоноснее.
Кардиомиопатия такоцубо проявляется во временном ослаблении сердечной мышцы, в результате которого набухает верхушка левого желудочка (нижняя часть сердца), а другая часть сохраняет прежний размер. Это отражено в японском названии синдрома: при его развитии сердце приобретает форму, похожую на такоцубо — горшок для ловли осьминогов, используемый местными рыбаками. Пациент при этом испытывает сильную боль в груди, нехватку воздуха, возможна потеря сознания. Такая же картина и аналогичные изменения в ЭКГ наблюдаются при инфаркте миокарда. Поставить точный диагноз позволяют дополнительные исследования — коронароангиография сосудов сердца и УЗИ.
Причины синдрома, который впервые описали в 1990 году, до конца не ясны. Считается, что это реакция на выброс гормонов стресса, преимущественно адреналина. У большинства пациентов, попадающих в больницу с этим состоянием, сократительная способность мышц сердца через несколько недель восстанавливается, но иногда возможен и смертельных исход.
Группа американских медиков решила на крупной выборке изучить, какими осложнениями сопровождается кардиомиопатия Такоцубо и оценить соотношение неблагоприятных исходов. Используя национальную базу данных Nationwide Inpatient Sample о госпитализациях в США, ученые рассмотрели информацию о почти 200 тысячах пациентов, которые оказались в стационаре с этим синдромом с 2016 по 2020 год. Исследование вышло в Journal of the American Heart Association.
В 83% случаев с такого рода нарушением работы сердца поступали женщины, однако летальность оказалась выше среди мужчин. Показатель смертности среди последних достигал 11,2%, а у представительниц слабого пола — 5,5%. В целом уровень смертности у пациентов со стрессовой кардиомиопатией медики оценили в 6,5%, и в рассмотренный период он не снижался.
Среди основных осложнений, которыми сопровождалась патология, исследователи перечислили сердечную недостаточность (35,9%), мерцательную аритмию (20,7%), кардиогенный шок (6,6%), инсульт (5,3%) и остановку сердца (3,4%).
Чаще всего синдром встречался у людей старше 61 года. В рассмотренный период заболеваемость кардиомиопатией такоцубо в возрастной группе 46-60 лет оказалась в 2,6-3,25 раза выше, чем у людей 31-45 лет.
Результаты нового исследования согласуются с данными предыдущих работ о большей подверженности женщин этому состоянию, особенно в постменопаузе. Четкого объяснения у врачей нет, но предполагается, что тенденция связана с гормональными колебаниями.
Что касается более высокой летальности у противоположного пола, то кардиологи видят несколько потенциальных причин. У мужчин 60-64 лет синдром чаще возникает на фоне физических стрессовых факторов, например после операций или инсультов, поэтому может протекать в более тяжелой форме. Кроме того, поскольку мужчины менее подвержены этому состоянию, чтобы его вызвать, нужны более серьезные триггеры или их сочетание. Это повышает риск неблагоприятных событий.
Также роль могут играть гормональные различия и более высокий уровень катехоламинов у мужчин (группа гормонов, вырабатываемая корой надпочечников, в том числе адреналин, норадреналин и другие). Чтобы до конца разобраться в вопросе, необходимы дальнейшие исследования, заключили авторы.
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