Медики нашли в человеческой крови маркеры скорости старения

Исследователи из США выявили в крови маркеры, позволяющие определять биологический возраст человека, то есть то, насколько быстро стареют его клетки и органы безотносительно даты рождения.

Хронологический возраст зачастую не отражает истинного состояния организма. Ровесники по паспорту порой сильно различаются в плане здоровья. К примеру, одни в 65 лет свободно ездят на велосипеде или катаются на лыжах, в то время как другие с трудом поднимаются по лестнице.

Будь у врачей способ по анализам крови увидеть признаки ускоренного биологического старения организма, они могли бы своевременно предупреждать об этом пациентов, чтобы те предприняли меры для продления здорового периода жизни.

К созданию такого метода приблизились ученые из Питтсбургского университета (США). Их работу опубликовал журнал Aging Cell.

В поиске «отпечатков», специфичных для процессов биологического старения, медики прибегли к метаболомному анализу, позволяющему проследить за метаболитами — конечными и промежуточными продуктами обмена веществ в клетках. Предметом исследования стали образцы крови 196 пожилых добровольцев, 98 из которых исполнилось 75 лет или больше, а возраст остальных варьировался от 65 до 75 лет.

Авторы пояснили, что не стали применять генетические способы определения биологического возраста, как в других исследованиях, поскольку гены очень статичны.

«Мы выбрали метаболиты, потому что они динамичные: меняются в реальном масштабе времени и отражают состояние здоровья и самочувствия, и мы можем влиять на них с помощью изменений в образе жизни, диете и внешнем окружении», — заявила Адити Гуркар (Aditi U. Gurkar), старший автор исследования и доцент медицины в Институте старения при Питтсбургском университете.

Добровольцев распределили в зависимости от возраста и того, как они справлялись с простой физической нагрузкой. В первую группу «здорового старения» вошли участники от 75 лет и старше, которые могли подниматься по лестнице или ходить в течение 15 минут без остановки. Остальных людей в возрасте 65-75 лет, кому во время выполнения тестов потребовался отдых, отнесли к группе «стремительно стареющих».

Сравнение анализов крови участников показало, что метаболомный профиль в двух группах явно различался. Исследователи сформировали панель из 25 метаболитов, которую назвали метаболическим индексом здорового старения (Healthy Aging Metabolic index, HAM). Показатель позволил достоверно определять людей из группы «здорового старения», причем точнее, чем при использовании других общепринятых маркеров старения, таких как «индекс хрупкости», скорость походки и низкие результаты Монреальской шкалы оценки когнитивных функций.

Дополнительная проверка на выборке пожилых людей из другого исследования, посвященного профилактике болезни Альцгеймера (Wisconsin Registry for Alzheimer’s Prevention, WRAP), подтвердила эффективность HAM-индекса при оценке биологического возраста.

С помощью методов машинного обучения исследователи определили, что на HAM-индекс влияют три основных метаболита: β-криптоксантин, пролилгидроксипролин и эйкозеноилкарнитин. Ученые назвали их предполагаемыми факторами биологического старения.

В будущих исследованиях авторы планируют глубже изучить, как именно эти метаболиты и молекулярные механизмы, в результате которых они вырабатываются, способствуют биологическому старению и можно ли замедлить этот процесс.

Кроме того, в новых экспериментах Гуркар и ее коллеги хотят задействовать более молодые возрастные группы, чтобы понять, как метаболом меняется со временем. Ученые надеются разработать анализ крови для оценки биологического возраста или рисков развития старческих болезней у еще молодых людей.

«Сегодня медицина склонна ждать, пока проблема возникнет, прежде чем начинать ее лечить. Но со старением нужно действовать по-другому — речь идет о профилактике. Думаю, медицина будущего будет строиться на том, чтобы заранее узнавать об особенностях старения человека и разрабатывать индивидуальные меры, позволяющие отсрочить болезнь и продлить здоровую жизнь», — заключила исследовательница.

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