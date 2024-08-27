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Образование бабушек и дедушек повлияло на старение внуков
На биологическое старение влияют не только факторы, которые человек может регулировать (например, график сна, питание, физическая нагрузка), но и никак не зависящие от него параметры. В числе последних уровень образования старших родственников, в частности бабушек и дедушек. Как этот показатель связан со здоровьем и качеством жизни, выяснили ученые из США.
Старение — биологический процесс, во время которого постепенно снижаются физические и умственные способности, увеличивается риск болезней. В конечном счете он приводит к смерти, хотя не протекает упорядоченно и только приблизительно соотносится с количеством прожитых лет.
Исследователи по всему миру активно изучают, каким образом человек может влиять на скорость и биологического старения, чтобы поддерживать свое здоровье и жить как можно дольше и комфортнее. Например, недавние работы показали, что временное вегетарианство замедляет старение, а брак положительно воздействует на мужской организм и отрицательно — на женский.
Менее очевидный и при этом неконтролируемый фактор старения обнаружили специалисты из семи университетов США. Оказалось, что для состояния здоровья и качества жизни человека важно образование его бабушек и дедушек. Научную статью с соответствующими выводами опубликовал журнал Social Science & Medicine.
Ученые проанализировали, как биологический возраст человека (он может быть больше или меньше количества прожитых лет) связан с образованием родителей, а также бабушек и дедушек. Чтобы оценить биологический возраст по эпигенетическим показателям, использовалась слюна.
У участников исследования 2-17 лет, чьи бабушки и дедушки имели высшее образование, соотношение «реального» возраста с количеством прожитых лет, как правило, было меньше, в то время как у внуков людей без высшего образования — больше. Это значит, что более высокий уровень образования у старших родственников связан с более медленным биологическим старением.
«Из исследований на животных мы знаем, что здоровье передается через несколько поколений, от бабушек и дедушек к внукам. Но теперь у нас есть надежные данные о людях, которые показывают, что социально-экономические факторы важны для здоровья не только будущих детей, но и внуков», — пояснили авторы статьи.
Ученые продолжают наблюдать за участниками своего исследования. Они планируют проследить, как социально-экономическое положение старших родственников будет связано с качеством жизни младшего поколения, представители которого взрослеют и перестают быть детьми или подростками.
На биологическое старение влияют не только факторы, которые человек может регулировать (например, график сна, питание, физическая нагрузка), но и никак не зависящие от него параметры. В числе последних уровень образования старших родственников, в частности бабушек и дедушек. Как этот показатель связан со здоровьем и качеством жизни, выяснили ученые из США.
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