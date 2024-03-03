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Образование замедлило биологическое старение
Ученые давно заметили связь между уровнем образования и продолжительностью жизни людей. Новое исследование показало, что дополнительные годы учебы коррелируют не только со снижением риска смерти, но и с замедлением биологического старения.
Ранее по результатам метаанализа свыше 600 научных работ выяснилось, что образование продлевает жизнь человека вне зависимости от возраста, пола, места проживания и социально-демографических условий. Тем не менее механизм этой связи еще не до конца понятен.
Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Джозефа Мейлмана при Колумбийском университете и специалисты еще нескольких медицинских и исследовательских центров США, Норвегии и Великобритании попытались разобраться, может ли побуждение людей к большей образованности способствовать здоровому долголетию.
В новой работе, которую опубликовал JAMA Network Open, ученые воспользовались данными Фремингемского исследования сердца (Framingham Heart Study). Это многолетнее исследование среди жителей города Фремингем, штат Массачусетс (США) идет с 1948 года и охватило уже три поколения участников.
Из предыдущих работ авторы знали о влиянии генетической и социальной наследственности на уровень образования человека и возможном воздействии этих факторов на темпы старения. Поэтому в своем анализе ученые решили проследить связи межпоколенческой образовательной мобильности, биологического старения и смертности.
Всего медики рассмотрели 3101 участника Фремингемского исследования. Уровень образовательной мобильности, то есть разницу в образовании между родителями и детьми, исследователи определяли, сопоставляя данные представителей разных поколений. Кроме того, к геномным данным участников, полученным из их анализов крови, применили алгоритм DunedinPACE, позволяющий рассчитать скорость биологического старения. Также исследователи изучили статистику смертности и продолжительности жизни.
Объединив и тщательно проанализировав эти сведения, ученые пришли к выводу, что образование способно тормозить старение. Так, каждые два дополнительных года учебы по сравнению с родителями замедляли темпы биологического старения у участников Фремингемского исследования на два-три процента. Это, в свою очередь, обеспечивало снижение риска смерти примерно на 10 процентов.
Связь между большей образованностью и более здоровыми траекториями старения была схожей в разных поколениях и сохранялась при сравнении детей из одной семьи. Другими словами, родные братья и сестры с более высоким уровнем образовательной мобильности как правило старели медленнее и были здоровее, чем их менее образованные сиблинги.
«Полученные результаты поддерживают гипотезу о том, что меры по повышению образованности замедлят темпы биологического старения и будут способствовать долголетию. Но все же для подтверждения этих выводов необходимы экспериментальные данные», — заключила одна из авторов исследования Глория Граф (Gloria Graf).
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