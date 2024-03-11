Долгий разговор по мобильному телефону не повысил риск развития рака мозга

Международная группа ученых провела масштабное исследование и пришла к выводу, что длительный разговор по сотовому телефону не повышает риск развития опухолей головного мозга.

В 2011 году Международное агентство по изучению рака ВОЗ (IARC) заявило о том, что разговор по мобильному телефону может спровоцировать рак мозга. Радиочастотные волны объявили «возможными канцерогенами». Впрочем, многие исследования, проведенные позже, не подтвердили эту информацию. Тем не менее были и такие, которые выявили эту связь. И те, и другие научные работы имели свои недостатки.

Например, для анализа часто отбирали истории людей с уже имеющимся онкологическим диагнозом. Это так называемые ретроспективные исследования, недостаток которых в том, что они ищут «под фонарем»: в мире больше людей, которые пользуются сотовыми телефонами, чем тех, кто не пользуется. Поэтому неудивительно, что среди них нашли больше тех, кто имеет рак мозга.

Кроме того, каждое новое поколение сотовых телефонов вызывает дискуссии о потенциальном воздействии радиочастотных электромагнитных полей на здоровье.

Ученые из Каролинского института (Швеция), Имперского колледжа Лондона (Великобритания), университетов Утрехтского (Нидерланды) и Тампере (Финляндия), Датского института рака и других научных организаций провели исследование с участием 264 574 человек, проживающих в Дании, Финляндии, Нидерландах, Швеции и Великобритании. Работу проводили с 2007 по 2012 год, а ее выводы представили в журнале Environment International.

Сначала добровольцы отвечали на вопросы анкеты о частоте и длительности использования сотового телефона. Затем исследователи проанализировали данные медицинских карт этих людей, чтобы оценить частоту опухолей головного мозга.

«Мы впервые смогли провести проспективное когортное исследование, во время которого собрали подробную информацию об использовании участниками мобильных телефонов», — рассказала один из авторов работы Мария Фейхтинг, профессор Каролинского института.

Среди изученных опухолей мозга оказались такие, как глиома, менингиома и невринома слухового нерва. За исследуемый период ученые зафиксировали 149 глиом, 89 менингиом и 29 случаев невриномы слухового нерва.

Выяснилось, что показатели риска возникновения опухолей головного мозга у тех, кто потратил на разговоры по сотовой связи больше времени в течение длительного периода, существенно не отличались от тех, кто разговаривал по телефону меньше. Например, риск получить глиому у долго говоривших по телефону был аналогичным у тех, кто этого не делал, для менингиомы он был выше на шесть процентов. Но и там, и там отклонения по рискам были сопоставимы с точностью статистической оценки. Иными словами, они были статистически незначимы.

Кроме того, участники, которые начали пользоваться мобильными средствами связи более чем за 15 лет до начала исследования, не имели более высокого риска заполучить рак мозга по сравнению с теми, кто стал делать это позже.

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