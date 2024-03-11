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В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Более 10 лет назад соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) основал аэрокосмическую компанию Stratolaunch. Она должна была оказывать услуги по доставке грузов в космос с помощью авиационно-космической системы «воздушного старта». Для этой цели в 2017 году построили двухфюзеляжный самолет Scaled Composites Model 351 (Stratolaunch Roc) с шестью двигателями и размахом крыла 117 метров. С самолета должен был осуществляться пуск орбитальных ракет Pegasus X, а также ракет собственной разработки.
Однако после смерти Аллена в 2018 году Stratolaunch продали частной инвестиционной компании Cerebus, и ее концепция поменялась. Теперь вместо орбитальных пусков компания сконцентрировалась на разработке гиперзвукового планера многоразового использования, способного развивать скорость в пять раз быстрее звука (М=5 (число Маха), или 6150 километров в час).
Проект планера Talon-A («Коготь») впервые представили публике в 2021 году. Длина аппарата составила 8,5 метра, размах крыла — 3,4 метра, а стартовая масса — почти три тонны. Он сможет совершать длительные полеты на высоких скоростях и нести полезную нагрузку. Планируется, что аппарат можно будет запускать двумя способами: «воздушный старт» — из-под крыла самолета-носителя Scaled Composites Model 351 на крейсерской высоте 10 тысяч метров (самолет сможет за раз нести три аппарата Talon-A), либо он сможет подниматься в воздух самостоятельно со взлетно-посадочной полосы.
В 2022 году Stratolaunch провела летные испытания первого прототипа TA-0, присоединенного к пилону под центральной секцией крыла самолета-носителя. Через год прототип TA-0 впервые сбросили с крыла. Во время тестового полета аппарат был без двигателя. Испытание прошло успешно и подтвердило возможность безопасного отделения гиперзвукового планера от воздушной стартовой платформы.
На днях состоялись беспилотные испытания второго прототипа, но уже с жидкостным ракетным двигателем Hadley. Основные задачи тестового полета TA-1, который проходил над Тихим океаном, — выполнение безопасного пуска корабля с крыла самолета-носителя, зажигание двигателя, ускорение, устойчивый набор высоты и управляемая посадка на воду.
Руководители Stratolaunch в беседе с журналистами сообщили, что остались довольны полетом, так как все его цели были успешно достигнуты. Например, двигатель Hadley отработал запланированное время — около 200 секунд.
Правда, в компании отказались раскрыть подробности о максимальных скорости и высоте полета TA-1, сославшись на «пункт о неразглашении» в документе, подписанном с неустановленными заказчиками. Там лишь отметили, что аппарат развил сверхзвуковую скорость, близкую к гиперзвуковой.
Прототип гиперзвукового планера TA-1 одноразовый. Третий прототип, TA-2, будет уже многоразовым, он сможет садиться на взлетно-посадочную полосу. Летные испытания этой машины запланированы на вторую половину 2024 года. Кроме того, на этапе строительства находится еще один прототип, TA-3, тоже многоразовый. В компании работают над созданием и более крупного гиперзвукового аппарата Talon-Z, который сможет развивать скорость до М=10 (10 620 километров в час).
Гиперзвуковые планеры Talon-A будут оснащены жидкостным двигателем Hadley, разработанным частной американской аэрокосмической компанией Ursa Major Technologies. В качестве топлива в нем используют ракетный керосин и жидкий кислород. Тяга двигателя — пять тысяч фунтов (2268 килограмм-сила).
Для чего именно Stratolaunch разрабатывает гиперзвуковой планер, до конца не ясно. На профильных сайтах пишут, что аппарат «обеспечит широкий доступ к гиперзвуковым испытаниям, будет представлять собой надежный испытательный стенд для гиперзвуковых исследований и экспериментов, а также с его помощью можно будет оперативно проводить любые миссии».
Помимо этого, говорится, что Talon-A предоставит заказчикам возможность получать необходимую информацию в режиме реального времени. Бортовые приборы смогут собирать фундаментальные аэротермические данные, которые затем будут использованы для сравнения и калибровки инструментов прогнозирования. Еще планер сможет нести секретную полезную нагрузку, которую после полета «можно будет извлечь и проанализировать».
Среди потенциальных заказчиков Stratolaunch — Министерство обороны США, коммерческие организации и исследовательские институты. Компания уже заключила несколько контрактов с Исследовательской лабораторией ВВС США и Военно-морскими силами, в рамках которых предполагается проведение пяти испытаний Talon-A в интересах американских военных.
Отметим, что гиперзвуковой планер Talon-A, разрабатываемый частной американской аэрокосмической компанией Stratolaunch, не первый в своем роде. Похожий аппарат есть и у Франции, однако он предназначен только для военных целей.
В 2023 году французы впервые испытали управляемый боевой гиперзвуковой планер под названием V-MAX. В пресс-релизе говорилось, что аппарат «содержит множество бортовых технологических инноваций» и сможет развивать скорость более шести тысяч километров в час. Главное его применение — быстрые и неожиданные удары по противнику. При этом отмечается, что перехват V-MAX — весьма сложная задача: он сможет с высокой эффективностью преодолевать все перспективные системы противоракетной обороны.
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