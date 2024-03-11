В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Более 10 лет назад соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) основал аэрокосмическую компанию Stratolaunch. Она должна была оказывать услуги по доставке грузов в космос с помощью авиационно-космической системы «воздушного старта». Для этой цели в 2017 году построили двухфюзеляжный самолет Scaled Composites Model 351 (Stratolaunch Roc) с шестью двигателями и размахом крыла 117 метров. С самолета должен был осуществляться пуск орбитальных ракет Pegasus X, а также ракет собственной разработки.

Однако после смерти Аллена в 2018 году Stratolaunch продали частной инвестиционной компании Cerebus, и ее концепция поменялась. Теперь вместо орбитальных пусков компания сконцентрировалась на разработке гиперзвукового планера многоразового использования, способного развивать скорость в пять раз быстрее звука (М=5 (число Маха), или 6150 километров в час).

Проект планера Talon-A («Коготь») впервые представили публике в 2021 году. Длина аппарата составила 8,5 метра, размах крыла — 3,4 метра, а стартовая масса — почти три тонны. Он сможет совершать длительные полеты на высоких скоростях и нести полезную нагрузку. Планируется, что аппарат можно будет запускать двумя способами: «воздушный старт» — из-под крыла самолета-носителя Scaled Composites Model 351 на крейсерской высоте 10 тысяч метров (самолет сможет за раз нести три аппарата Talon-A), либо он сможет подниматься в воздух самостоятельно со взлетно-посадочной полосы.

В 2022 году Stratolaunch провела летные испытания первого прототипа TA-0, присоединенного к пилону под центральной секцией крыла самолета-носителя. Через год прототип TA-0 впервые сбросили с крыла. Во время тестового полета аппарат был без двигателя. Испытание прошло успешно и подтвердило возможность безопасного отделения гиперзвукового планера от воздушной стартовой платформы.

На днях состоялись беспилотные испытания второго прототипа, но уже с жидкостным ракетным двигателем Hadley. Основные задачи тестового полета TA-1, который проходил над Тихим океаном, — выполнение безопасного пуска корабля с крыла самолета-носителя, зажигание двигателя, ускорение, устойчивый набор высоты и управляемая посадка на воду.

Руководители Stratolaunch в беседе с журналистами сообщили, что остались довольны полетом, так как все его цели были успешно достигнуты. Например, двигатель Hadley отработал запланированное время — около 200 секунд.

Правда, в компании отказались раскрыть подробности о максимальных скорости и высоте полета TA-1, сославшись на «пункт о неразглашении» в документе, подписанном с неустановленными заказчиками. Там лишь отметили, что аппарат развил сверхзвуковую скорость, близкую к гиперзвуковой.

Прототип гиперзвукового планера TA-1 одноразовый. Третий прототип, TA-2, будет уже многоразовым, он сможет садиться на взлетно-посадочную полосу. Летные испытания этой машины запланированы на вторую половину 2024 года. Кроме того, на этапе строительства находится еще один прототип, TA-3, тоже многоразовый. В компании работают над созданием и более крупного гиперзвукового аппарата Talon-Z, который сможет развивать скорость до М=10 (10 620 километров в час).

Гиперзвуковые планеры Talon-A будут оснащены жидкостным двигателем Hadley, разработанным частной американской аэрокосмической компанией Ursa Major Technologies. В качестве топлива в нем используют ракетный керосин и жидкий кислород. Тяга двигателя — пять тысяч фунтов (2268 килограмм-сила).

Для чего именно Stratolaunch разрабатывает гиперзвуковой планер, до конца не ясно. На профильных сайтах пишут, что аппарат «обеспечит широкий доступ к гиперзвуковым испытаниям, будет представлять собой надежный испытательный стенд для гиперзвуковых исследований и экспериментов, а также с его помощью можно будет оперативно проводить любые миссии».

Помимо этого, говорится, что Talon-A предоставит заказчикам возможность получать необходимую информацию в режиме реального времени. Бортовые приборы смогут собирать фундаментальные аэротермические данные, которые затем будут использованы для сравнения и калибровки инструментов прогнозирования. Еще планер сможет нести секретную полезную нагрузку, которую после полета «можно будет извлечь и проанализировать».

Среди потенциальных заказчиков Stratolaunch — Министерство обороны США, коммерческие организации и исследовательские институты. Компания уже заключила несколько контрактов с Исследовательской лабораторией ВВС США и Военно-морскими силами, в рамках которых предполагается проведение пяти испытаний Talon-A в интересах американских военных.

Отметим, что гиперзвуковой планер Talon-A, разрабатываемый частной американской аэрокосмической компанией Stratolaunch, не первый в своем роде. Похожий аппарат есть и у Франции, однако он предназначен только для военных целей.

В 2023 году французы впервые испытали управляемый боевой гиперзвуковой планер под названием V-MAX. В пресс-релизе говорилось, что аппарат «содержит множество бортовых технологических инноваций» и сможет развивать скорость более шести тысяч километров в час. Главное его применение — быстрые и неожиданные удары по противнику. При этом отмечается, что перехват V-MAX — весьма сложная задача: он сможет с высокой эффективностью преодолевать все перспективные системы противоракетной обороны.

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