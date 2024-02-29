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Запах противоположного пола ускорил старение
Сенсорные сигналы противоположного пола заставляют самцов животных стареть быстрее. Это выяснили ученые из Новой Зеландии.
Живые организмы, которые не способны говорить, общаются разными способами. Одни (в том числе растения) издают специфические звуки, другие посылают электрические импульсы, третьи — используют ароматические соединения, феромоны.
Новое исследование показало, что запах, который для коммуникации используют самки животных, не просто передают сигнал, а воздействуют на организм противоположного пола. Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии изучили, как запах самок мышей влияет на смертность и репродуктивное старение самцов.
Всех мышей, которые участвовали в эксперименте, вывели в неволе, но они в седьмом-девятом поколении были потомками популяции диких мышей, отловленных на птицеферме на северо-западе Сиднея, в Австралии. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Proceedings ot the Royal Society B.
В рамках исследования 120 самцов разделили на четыре группы по 30 мышей. Первых содержали в одиночестве, вторых — с двумя самками, третьих — в одиночестве, но с воздействием запаха самок. Самцы из четвертой группы жили с двумя самками, но могли чувствовать запах еще двух самок, которые в клетке отсутствуют. Когда мыши состарились, их всех поместили в клетки с самками, чтобы оценить фертильность.
Исследователи обнаружили, что у самцов, которых не изолировали от самок, выделяющих ароматические соединения, фертильность снижалась, то есть репродуктивное старение происходило быстрее. Среди тех, кому был доступен не только запах самок, но и спаривание, зафиксировали повышенный уровень смертности.
Какие причины привели к возникновению такой закономерности, неизвестно. Тем не менее авторы исследования отметили, что сенсорное восприятие противоположного пола может оказаться важной движущей силой компромиссов в истории жизни млекопитающих. Хотя феромоны имеют значение в размножении мышей, аналогичные факторы, влияющие на состояние организма, есть и у людей:
«Известно, что сенсорные сигналы влияют на выброс гормонов, которые могут оказывать кратковременное физиологическое воздействие на животных и людей. Предположительно, эти эффекты могут “соединяться” и расширяться, влияя на наше здоровье. Нам стоит думать об окружающей среде, в которой мы живем, о том, как мы ее воспринимаем, какие чувства она вызывает, и принимать это к сведению, поскольку это может иметь долгосрочные последствия для нашего организма».
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