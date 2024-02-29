Запах противоположного пола ускорил старение

Живые организмы, которые не способны говорить, общаются разными способами. Одни (в том числе растения) издают специфические звуки, другие посылают электрические импульсы, третьи — используют ароматические соединения, феромоны.

Новое исследование показало, что запах, который для коммуникации используют самки животных, не просто передают сигнал, а воздействуют на организм противоположного пола. Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии изучили, как запах самок мышей влияет на смертность и репродуктивное старение самцов.

Всех мышей, которые участвовали в эксперименте, вывели в неволе, но они в седьмом-девятом поколении были потомками популяции диких мышей, отловленных на птицеферме на северо-западе Сиднея, в Австралии. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Proceedings ot the Royal Society B.

В рамках исследования 120 самцов разделили на четыре группы по 30 мышей. Первых содержали в одиночестве, вторых — с двумя самками, третьих — в одиночестве, но с воздействием запаха самок. Самцы из четвертой группы жили с двумя самками, но могли чувствовать запах еще двух самок, которые в клетке отсутствуют. Когда мыши состарились, их всех поместили в клетки с самками, чтобы оценить фертильность.

Исследователи обнаружили, что у самцов, которых не изолировали от самок, выделяющих ароматические соединения, фертильность снижалась, то есть репродуктивное старение происходило быстрее. Среди тех, кому был доступен не только запах самок, но и спаривание, зафиксировали повышенный уровень смертности.

Какие причины привели к возникновению такой закономерности, неизвестно. Тем не менее авторы исследования отметили, что сенсорное восприятие противоположного пола может оказаться важной движущей силой компромиссов в истории жизни млекопитающих. Хотя феромоны имеют значение в размножении мышей, аналогичные факторы, влияющие на состояние организма, есть и у людей:

«Известно, что сенсорные сигналы влияют на выброс гормонов, которые могут оказывать кратковременное физиологическое воздействие на животных и людей. Предположительно, эти эффекты могут “соединяться” и расширяться, влияя на наше здоровье. Нам стоит думать об окружающей среде, в которой мы живем, о том, как мы ее воспринимаем, какие чувства она вызывает, и принимать это к сведению, поскольку это может иметь долгосрочные последствия для нашего организма».

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