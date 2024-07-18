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Эффективность рождений из замороженных яйцеклеток в Великобритании сравнили с обычным ЭКО
Ученые проследили судьбу почти 30 тысяч замороженных яйцеклеток из Лондонской женской клиники. Это крупнейшее исследование для Великобритании. Выяснилось, что доля успешных пересадок зависит от возраста пациентки на момент сохранения материала и качества эмбриона, как и при обычном ЭКО. Эти результаты сходны с теми, что наблюдаются в других странах, и, по мнению исследователей, свидетельствуют о надежности вспомогательных репродуктивных технологий.
Средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка, растет во всем мире. Причины разные. Это и желание сделать карьеру, чтобы обеспечить финансовую стабильность, и поздние браки, и социальные проблемы. Кто-то вынужден откладывать беременность из-за заболеваний. В результате все больше женщин обращаются к процедуре экстракорпорального оплодотворения, или ЭКО. Для этого эмбрионы получают сначала «в пробирке», затем подсаживают в матку.
У ЭКО есть серьезное ограничение — возраст матери. Чем она старше, тем сложнее зачать.
Так, исследование более 24 тысяч эмбрионов только в одной из американских клиник показало, что более половины из них — именно у женщин старше 35-37 лет — анеуплодны, то есть с нарушенным числом хромосом. Это мешает нормальному эмбриональному развитию и часто приводит к самопроизвольному аборту. На помощь пришла технология замораживания (витрификации) женских половых клеток.
Сегодня заморозка считается относительно надежной процедурой, а выживаемость ооцитов, по некоторым данным, превышает 90 процентов. С 2012 по 2018 год американское Общество вспомогательных репродуктивных технологий провело исследование, крупнейшее на тот момент, 6413 размороженных яйцеклеток из 55 тысяч. Как и ожидалось, у женщин, которые прибегли к замораживанию в более молодом возрасте, число успешных беременностей и родов было выше. По этой причине медики советуют сохранять яйцеклетки до 35 лет.
Исследователи из Лондонской женской клиники (Великобритания) проанализировали данные пациенток, которые прибегли к заморозке яйцеклеток с 2008 по 2022 год и позднее воспользовались ими для зачатия. Результаты опубликованы в журнале Reproductive Biomedicine Online.
За 15 лет в клинике взяли 36 тысяч ооцитов у 2171 пациентки, из них заморозили 26 989. С 2015 по 2023 год 299 человек вернулись, чтобы пройти процедуру оплодотворения. Средний возраст доноров на момент заморозки составил 37,6 года, на момент разморозки — 40 лет.
Из 3268 востребованных ооцитов 84 процента выжили после разморозки. При этом, отметили авторы исследования, 65 процентов пациенток сделали это, чтобы оплодотворить яйцеклетки сперматозоидами партнера и заморозить эмбрионы. Всего насчитали 713 успешных повторных заморозок.
В итоге за период наблюдения имплантировали 298 эмбрионов, свежесозданных или размороженных. В 36 процентах случаев процедура завершилась успешным рождением детей, а если взять группу женщин, сохранивших яйцеклетки до 35 лет, — в 57 процентах.
«Эффективность сопоставима с той, что достигается при обычном ЭКО. В целом результаты сравнимы с полученными в других исследованиях в США», — прокомментировал профессор Ник Маклон, директор по медицине Лондонской женской клиники.
Исследователи отметили, что, по данным Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, Соединенных Штатов Америки, число пациенток клиник вспомогательных репродуктивных технологий резко растет из года в год.
Это подтверждает и статистика из Лондона. В 2015 году в клинику обратились 150 женщин, а в 2022-м — уже 800. Однако доля тех, кто потом востребовал свои яйцеклетки, мала — всего 10-15 процентов — и даже снижается. Ученые объяснили это тем, что заморозка служит лишь подстраховкой на случай, если родить естественным путем не удастся.
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