Свыше половины российских семей потратили на дорогу в школу больше 15 минут

Для 55,1 процента российских семей путь от дома до школы их детей составляет более 15 минут. Это говорит о том, что, вероятно, в ряде случаев не соблюдаются требования к транспортно-пешеходной доступности школ, определяемой расстоянием от жилых домов. К такому выводу пришли исследователи ЦЭНО ИПЭИ Президентской академии в результате опроса 1952 родителей и законных представителей учащихся общеобразовательных организаций, расположенных в городской и сельской местности.

Согласно результатам социологического исследования (оно выполнено в рамках госзадания, статья по итогам исследования вошла в сборник научной конференции «Социально-гуманитарные исследования: векторы развития науки и образования», который будет опубликован в сентябре 2024 года), путь до школы среди семей, выбравших школу по удобству расположения, занимает до 15 минут – 49,1 процента респондентов (в целом по выборке – 44,9 процента); от 15 до 30 минут – 50,4 процента (в целом по выборке – 53,4 процента); от 30 минут до одного часа – 0,5 процента (в целом по выборке – 1,7 процента).

Исследователи обращают внимание, что такие факторы как смена демографических и миграционных трендов, изменение спроса на образовательные услуги, недочеты в территориальном планировании могут привести к дефициту или избытку объектов образования на отдельных территориях.

В санитарных требованиях установлены следующие нормы транспортно-пешеходной доступности детских садов и школ: не более 500 метров в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности – 800 метров; для сельских поселений – до

одного километра; при расстояниях, свыше указанных, транспортное обслуживание на расстоянии не более 30 километров в одну сторону.

В то же время оптимизация сети организаций дошкольного и общего образования, обусловленная выводом из эксплуатации объектов с избыточной мощностью, повышает риски территориальной доступности детских садов и школ.

Продолжительность пути (в процентах) ребенка в школу (2023 год) из числа респондентов, отметивших удобство расположения / © ЦЭНО РАНХиГС

В целом, как показало исследование, фактор территориальной доступности школы имеет наибольшее значение для семей – такой ответ дали 60,9 процента респондентов. Далее следуют: высокий уровень профессионализма педагогического коллектива (57,3 процента), репутация образовательной организации среди родительской общественности (31,6 процента).

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