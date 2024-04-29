Вызывающая карликовость мутация замедлила старение и защитила от болезней сердца

Некоторые редкие мутации нарушают развитие человека, из-за чего тот имеет очень маленький рост. Порой такие изменения генома заодно вызывают тяжелые заболевания. Однако согласно новой статье, авторы которой обследовали 24 человека с одной из наследственных форм карликовости, те, напротив, могут похвастаться более здоровым сердцем и в целом медленнее стареют.

Старение — это сложный процесс, который происходит за счет множества механизмов. Некоторые ученые полагают, что старение — настоящая болезнь, которую можно и нужно лечить. В этом случае полезно знать, какие гены в нем «виноваты» и какие мутации и биохимические процессы помогут замедлить разрушение организма.

Новые данные на этот счет получили из необычного источника — при обследовании больных с одной из форм наследственной карликовости. Люди с так называемым синдромом Ларона имеют нормальный уровень гормона роста (соматотропина), который необходим для увеличения тела и органов, но слишком мало инсулиноподобного фактора роста (insulin-like growth factor-1, IGF-1). В норме обе молекулы работают в связке, и дефицит одной из них нарушает процесс роста костной и других тканей.

Болезнь наследуется от родителей и приводит к сильному снижению роста — взрослые с синдромом Ларона не вырастают выше 120-130 сантиметров. Однако нарушение передачи сигнала с помощью гормонов имеет и другие, неожиданно полезные эффекты. Люди с такими мутациями реже болеют раком, в том числе потому, что их ДНК меньше повреждается. Если же такое происходит, то пострадавшие клетки обычно совершают «альтруистическое самоубийство» и спасают организм от болезни.

Более того, синдром Ларона «защищает» от диабета, инсулинорезистентности, а также когнитивных нарушений в позднем возрасте. В этом списке так называемых ассоциированных с возрастом заболеваний — спутников старения не хватало разве что сердечно-сосудистой патологии. Пробел восполнила новая статья в журнале Med. Из нее следует, что люди с карликовостью действительно имеют более здоровое сердце и в целом медленнее стареют.

Авторы исследовали состояние здоровья 24 испытуемых с синдромом Ларона из Эквадора. Они представляют южноамериканскую популяцию, на которую приходится треть всех пациентов с таким диагнозом в мире, — ученые наблюдают ее уже более 30 лет. Контрольной группой стали 27 здоровых родственников тех же людей, поскольку они имеют очень близкий генетический материал и живут в тех же условиях.

Гормональная регуляция в норме (слева) и при синдроме Ларона / © Jaime Guevara-Aguirre et al., 2024, Med

Оказалось, что у лиц с синдромом Ларона в крови меньше глюкозы, инсулина и креатинина, ниже артериальное давление, меньше размеры сердца и тоньше стенки самых крупных артерий (что говорит об отсутствии патологической гипертрофии). Артерии людей с карликовостью также содержат меньше атеросклеротических бляшек, несмотря на повышенный уровень «плохого» холестерина (то есть входящего в липопротеины низкой плотности).

Результат согласуется с тем, что биологи ранее узнали о протекторном действии низких концентраций IGF-1, в том числе в опытах на мышах. Грызуны, которые служили моделью такой генетической аномалии, в среднем жили на 40 процентов дольше.

Новая статья подтверждает, что этот молекулярный механизм способен замедлять старение и развитие заболеваний позднего возраста. Возможно, в будущем его детальное изучение поможет понять, как продлить здоровое долголетие человека, не нарушая процессов роста.

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