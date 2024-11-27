Депрессию признали вероятной причиной болезненных месячных

Ученые пришли к выводу, что депрессия скорее причина, а не следствие дисменореи — выраженных болей внизу живота во время менструаций у женщин. Свидетельств обратного — того, что болезненные месячные повышают риск депрессивного расстройства — специалисты не нашли.

Из прошлых исследований известно, что женщины вдвое чаще мужчин страдают от депрессий, нередко испытывая более тяжелые физические симптомы. Тенденция особенно заметна в репродуктивном возрасте и сказывается на жизнях сотен миллионов людей. Хотя связь между психическим и репродуктивным здоровьем не новость, эта корреляция изучена недостаточно.

Восполнить пробелы в знаниях взялась группа биологов и медиков из Китая и Великобритании. Ученые использовали данные прошлых исследований по полногеномному поиску ассоциаций (Genome-wide association studies, GWAS) среди населения европейских и азиатских стран. Для анализа генетических вариаций и выявления конкретных генов, связанных с влиянием депрессии на менструальную боль, применили методику менделевской рандомизации.

Исследование подтвердило наличие существенной причинной связи между депрессией и болезненными месячными. Напротив, доказательств того, что дисменорея повышает вероятность депрессий, специалисты не обнаружили.

Также выяснилось, что бессонница, которая часто бывает у страдающих депрессией, выступает важным промежуточным звеном между депрессией и менструальными болями.

«Мы установили, что нарушения сна способны усиливать боли во время менструаций. Поэтому решение проблем со сном может быть важно для улучшения состояния в обоих случаях. Впрочем, для понимания сложных связей между этими факторами нужны дополнительные исследования», — заявили авторы работы, статья о которой вышла в журнале Briefings in Bioinformatics.

Результаты исследования также подчеркнули необходимость целостного подхода к проблемам в психике и сбоям в репродуктивной системе.

Наличие психических нарушений часто не принимают во внимание при лечении таких состояний, как болезненные месячные. Ученые рассчитывают, что их открытия повлияют на ситуацию и побудят врачей учитывать состояние психики женщин, страдающих от сильных менструальных болей. Это поможет сделать подход к пациентам более индивидуальным и улучшит качество медицинского обслуживания, заключили исследователи.

Ранее другая группа ученых установила, что женщины с тяжелым предменструальным синдромом чаще совершают самоубийство, чем те, у кого нет подобных проблем. Кроме того, в одной из прошлых научных работ повышенный риск болезненных менструаций связали с загрязнением воздуха.

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