Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Депрессию признали вероятной причиной болезненных месячных
Ученые пришли к выводу, что депрессия скорее причина, а не следствие дисменореи — выраженных болей внизу живота во время менструаций у женщин. Свидетельств обратного — того, что болезненные месячные повышают риск депрессивного расстройства — специалисты не нашли.
Из прошлых исследований известно, что женщины вдвое чаще мужчин страдают от депрессий, нередко испытывая более тяжелые физические симптомы. Тенденция особенно заметна в репродуктивном возрасте и сказывается на жизнях сотен миллионов людей. Хотя связь между психическим и репродуктивным здоровьем не новость, эта корреляция изучена недостаточно.
Восполнить пробелы в знаниях взялась группа биологов и медиков из Китая и Великобритании. Ученые использовали данные прошлых исследований по полногеномному поиску ассоциаций (Genome-wide association studies, GWAS) среди населения европейских и азиатских стран. Для анализа генетических вариаций и выявления конкретных генов, связанных с влиянием депрессии на менструальную боль, применили методику менделевской рандомизации.
Исследование подтвердило наличие существенной причинной связи между депрессией и болезненными месячными. Напротив, доказательств того, что дисменорея повышает вероятность депрессий, специалисты не обнаружили.
Также выяснилось, что бессонница, которая часто бывает у страдающих депрессией, выступает важным промежуточным звеном между депрессией и менструальными болями.
«Мы установили, что нарушения сна способны усиливать боли во время менструаций. Поэтому решение проблем со сном может быть важно для улучшения состояния в обоих случаях. Впрочем, для понимания сложных связей между этими факторами нужны дополнительные исследования», — заявили авторы работы, статья о которой вышла в журнале Briefings in Bioinformatics.
Результаты исследования также подчеркнули необходимость целостного подхода к проблемам в психике и сбоям в репродуктивной системе.
Наличие психических нарушений часто не принимают во внимание при лечении таких состояний, как болезненные месячные. Ученые рассчитывают, что их открытия повлияют на ситуацию и побудят врачей учитывать состояние психики женщин, страдающих от сильных менструальных болей. Это поможет сделать подход к пациентам более индивидуальным и улучшит качество медицинского обслуживания, заключили исследователи.
Ранее другая группа ученых установила, что женщины с тяжелым предменструальным синдромом чаще совершают самоубийство, чем те, у кого нет подобных проблем. Кроме того, в одной из прошлых научных работ повышенный риск болезненных менструаций связали с загрязнением воздуха.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.
В норме у человека в определенном порядке чередуются несколько периодов быстрого и медленного сна разной длительности. Их последовательность называется структурой сна. Ученые из Швейцарии определили, активность какой зоны мозга влияет на эту структуру и позволяет ее регулировать.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.
Среди тысяч окаменелостей из раннеюрского озера нашли самый полный скелет древней двоякодышащей рыбы
Китайские палеонтологи раскопали богатый окаменелостями комплекс, раскрывающий разнообразную пищевую цепь пресноводного озера времен раннего юрского периода. Тысячи находок рыб, среди которых и новые виды, древних родственников акул и даже плезиозавров показали пеструю фауну, сохранившуюся после вымирания почти 200 миллионов лет назад.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«США устроили землетрясения в Турции с помощью проекта HAARP» — что наука об этом думает?
Вакцинный блицкриг: Россия получила эффективную вакцину от коронавируса. Но это не поможет остановить его ближайшей зимой, и вот почему
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии