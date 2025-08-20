Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку

Беспилотники MQM-172 Arrowhead / © Daniel Beck

Новый аппарат позиционируется как дрон-мишень для учений, однако его легко можно адаптировать под ударный беспилотник типа «камикадзе» с массой боевой части до 45 килограммов.

Сотрудники Griffon Aerospace заявили, что, несмотря на очевидное сходство MQM-172 Arrowhead с существующими беспилотниками, дрон был создан ими самостоятельно и «с нуля».