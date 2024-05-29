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Женщины с тяжелым ПМС в два раза чаще совершают самоубийство
Международная группа ученых пришла к выводу, что женщины, страдающие тяжелым предменструальным синдромом, чаще совершают суицид по сравнению с теми, у кого нет подобных проблем. Зато они отчасти защищены от смерти от некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.
Предменструальный синдром (ПМС) представляет собой сложный циклический комплекс специфических симптомов, возникающих у некоторых женщин перед месячными (за 2-10 дней). Он характеризуется психоэмоциональными, вегетососудистыми и обменно-эндокринными нарушениями, которые негативно сказываются на привычном образе жизни. Определенную роль в появлении симптомов ПМС могут сыграть стрессы и инфекционные заболевания, однако точная причина до сих пор не известна.
По оценкам ученых, предменструальным синдромом страдают от 20 до 30 процентов женщин репродуктивного возраста. Существует и так называемое предменструальное дисфорическое расстройство (ПДР) — тяжелая форма ПМС, характеризующаяся подавленным настроением, раздражительностью, забывчивостью, трудностями с концентрацией внимания, вялостью, перееданием и болями в суставах. Распространенность ПДР — два-шесть процентов. При этом мало что известно о долгосрочных последствиях патологии.
Ученые из Каролинского института (Швеция), Исландского и Массачусетского университетов (США) провели когортное исследование, в котором проанализировали данные 406 488 жительниц Швеции репродуктивного возраста. У 67 748 из них был клинически установлен диагноз «предменструальное дисфорическое расстройство». Информацию обо всех участницах собирали с 1 января 2001 года по 31 декабря 2018-го. Выводы ученых представлены в журнале JAMA Network.
За период наблюдений зарегистрировали 367 смертей среди женщин с ПДР и 1958 среди участниц, не имевших такого диагноза. Проанализировав причины смертности тех и других, ученые пришли к выводу, что у молодых женщин с ПДР нет повышенного риска скончаться раньше времени от всех причин, кроме несчастных случаев.
Однако выяснилось, что женщины с ПДР подвержены суициду, причем они совершают его примерно в два раза чаще, чем представительницы прекрасного пола, не имеющие подобных проблем. Примечательно, что у женщин, которым поставили диагноз ПДР в возрасте до 25 лет, риск умереть не только от суицида, но и от других причин, тоже оказался повышен.
Зато у участниц с предменструальным дисфорическим расстройством обнаружили менее низкую вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. По предположению исследователей, это связано с тем, что такие женщины поддерживают более тесный контакт с медицинскими работниками или проходят медикаментозное лечение. Ведь зачастую ПДР связано с определенными проблемами с психикой, поэтому пациентки, например, могут принимать антидепрессанты. Они же, в свою очередь, могут защитить от некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, как и заместительная гормональная терапия.
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