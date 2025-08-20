  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
20 августа, 13:48
ФизТех
4

Российские физики «заморозили» холодное тело за счет более горячих соседей

❋ 4.7

Коллектив российских физиков из МФТИ, Института теоретической и прикладной электродинамики РАН и ВНИИА имени Н.Л. Духова теоретически доказал и смоделировал удивительное явление: временное охлаждение самого холодного объекта в сложной квантовой системе без использования внешнего холодильника, за счет передачи его тепла более горячим объектам. Этот парадоксальный процесс не нарушает второе начало термодинамики, но бросает вызов нашему интуитивному пониманию тепловых потоков.

ФизТех
# квантовая механика
# квантовые системы
# термодинамика
# холод
Динамика a) температур и b) химических потенциалов двух резервуаров / © И.В. Вовчено и др., Physical Review A

Результаты работы опубликованы в журнале Physical Review A. Одно из самых незыблемых правил нашего мира — второе начало термодинамики. Оно гласит, что тепло самопроизвольно перетекает только в одном направлении: от горячего тела к холодному. Именно поэтому остывает чашка с кофе, а не наоборот, и именно этот закон определяет «стрелу времени». Однако в квантовом мире, на уровне отдельных атомов и электронов, привычные правила начинают работать иначе. Здесь в игру вступают не только температуры, но и другие, чисто квантовые, параметры, способные привести к совершенно не интуитивным эффектам.

Рассмотрим так называемую открытую квантовую систему — небольшой объект, который взаимодействует с несколькими крупными внешними средами, или «резервуарами». Можно представить себе крошечный процессор, подключенный одновременно к нескольким источникам питания и радиаторам. Каждый из этих резервуаров обладает своей температурой и, что не менее важно, своим химическим потенциалом. Химический потенциал — это своего рода термодинамический аналог электрического напряжения или давления воды: он характеризует стремление частиц (например, электронов) перетекать из одной области в другую.

В терминах этих потоков также можно сформулировать второе начало термодинамики в форме неравенство Клаузиуса. Оно накладывает строгие ограничения на все возможные процессы в системе. Считается, что для простой системы из двух резервуаров — горячего и холодного — это неравенство однозначно запрещает передачу тепла «вверх по течению», от холодного к горячему.

Российские ученые решили заглянуть за кулисы этого фундаментального запрета, а также выяснить, какие возможности скрываются в более сложных системах, состоящих из трех и более резервуаров. Они поставили перед собой вопрос: может ли тепловой поток от самого холодного резервуара к самому горячему все-таки существовать, если другие резервуары будут определенным образом компенсировать этот «неправильный» процесс?

Используя аппарат теории открытых квантовых систем и уравнения Линдблада, описывающие динамику таких систем, физики построили математическую модель, в которой центральная квантовая система была связана с несколькими фермионными резервуарами. Эта модель позволила им получить точные аналитические выражения для потоков энергии и частиц между резервуарами.

В результате моделирования ученые продемонстрировали режим, в котором самый холодный резервуар в системе действительно начинает отдавать тепло и на время становится еще холоднее, а горячий резервуар, в свою очередь, нагревается.

Изначально самый холодный резервуар временно охлаждается почти вдвое, передавая свою энергию более горячим объектам. Затем, по мере того как система перестраивает свои внутренние потоки, он начинает нагреваться и в итоге приходит к общему равновесию вместе со всеми остальными.

Примечательно, что конечная равновесная температура всей системы оказывается выше, чем любая из начальных температур резервуаров, так как в установление равновесия внесли вклад не только температуры, но и химические потенциалы резервуаров.

Этот режим, реализующийся за счет настройки собственных мод открытой квантовой системы, на первый взгляд, нарушает второе начало термодинамики. Однако российские ученые показали, что использование корректного определения потоков тепла в квантовых системах, которое учитывает влияние разности химических потенциалов резервуаров, позволяет этого избежать.

Евгений Андрианов, старший научный сотрудник и доцент кафедры теоретической физики имени Л. Д. Ландау МФТИ, прокомментировал: «Классическая интуиция говорит нам, что тепло всегда течет от горячего к холодному. Но в квантовом мире, когда у вас есть несколько систем с разными температурами и, что ключевое, разными химическими потенциалами, картина усложняется. Наша работа показывает, что система может провернуть хитрый трюк: она как бы «занимает» энергию у потока частиц, управляемого разностью химических потенциалов, чтобы на время запустить «неправильный» поток тепла — от холодного тела к горячему. Это временное нарушение привычного порядка, которое в конечном итоге приводит систему к полному равновесию, но сам путь к этому равновесию оказывается нелинейным и полным сюрпризов».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ФизТех
536 статей
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
Показать больше
ФизТех
# квантовая механика
# квантовые системы
# термодинамика
# холод
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Авг
Бесплатно
В погоне за атомом
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Русское зарубежье и советские граждане в Движении Сопротивления
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Авг
700
Неожиданная биология: ключевые открытия июля
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Пять принципов здоровья
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
О хвостиках, ушках и лапках. Собаки в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Зоопарки Юго-Восточной Азии: оазисы биоразнообразия
Московский зоопарк
Москва
Экскурсия
21 Авг
Бесплатно
Гиганты неба
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Эволюция технологий искусственного интеллекта: от генеративных моделей к интерактивным системам
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
22 Авг
800
Сохранить для потомков: здание Политехнического музея в годы войны
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 августа, 15:54
Елена Авдеева

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.

Биология
# гуано
# дефекация
# морские птицы
# Тихий океан
# экосистемы
20 августа, 08:00
Денис Яковлев

Ученые объяснили различия между предсмертными видениями и галлюцинациями

Люди, которые были на грани смерти, затем иногда рассказывают, как мчались навстречу необычайно яркому свету или видели всю свою жизнь, проносящуюся перед глазами. Эти переживания на первый взгляд напоминают галлюцинации под воздействием некоторых психоделиков. Но есть и существенные различия, обнаружили исследователи из Великобритании.

Психология
# галлюцинации
# околосмертные переживания
# психоделическое состояние
19 августа, 12:09
Елена Авдеева

Колония микробов помогла получить шоколад высшей пробы

Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.

Химия
# бактерии
# биотехнологии
# какао
# микроорганизмы
# ферментация
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
15 августа, 08:25
Любовь С.

Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.

Астрономия
# блазары
# джет
# космические лучи
# нейтрино
# радиоастрономия
# сверхмассивные черные дыры
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно