  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 часов назад
Любовь Соковикова
2
222

Спутники Марса могли возникнуть из обломков крупного астероида

4.8

Традиционные теории происхождения марсианских лун — Фобоса и Деймоса — не объясняют особенности их состава и орбит. Поэтому астрономы предложили новую гипотезу, согласно которой спутники четвертой от Солнца планеты образовались из обломков крупного астероида, пролетевшего в опасной близости от Красной планеты. Расчеты показали, что он пересек так называемый предел Роша — расстояние, на котором приливные силы, вызванные гравитацией планеты, были слишком велики и разорвали астероид на части. Проверить выводы ученых помогут будущие космические миссии.

Астрономия
# астероиды
# Деймос
# компьютерное моделирование
# красная планета
# Солнечная система
# спутники Марса
# Фобос
Фобос и Деймос на марсианской орбите / © NASA

Спутники Марса открыл астроном Асаф Холл в 1877 году. С тех пор эти небесные тела привлекают внимание, ведь их происхождение по-прежнему под вопросом. Внешний вид и малый размер лун (диаметр Фобоса составляет примерно 26 километров, а Деймоса — около 16 километров) свидетельствуют в пользу теории захвата, однако не объясняют особенности их почти круговых и экваториальных орбит.

Как правило, траектории захваченных спутников, например Тритона (луна Нептуна) или Феба (луна Сатурна), вытянутые и наклонные, а иногда им присуще ретроградное движение вокруг родительской планеты. Вот почему более естественное объяснение дает гипотеза гигантского столкновения, предполагающая «встречу» Красной планеты с другим небесным объектом.

Прояснить ситуацию может новая гипотеза разрушенного астероида, описанная в журнале Icarus. С помощью суперкомпьютера Даремского университета (Великобритания) команда исследователей под руководством Джейкоба Кегеррайса (Jacob Kegerreis) из Исследовательского центра Эймса NASA провела сотни симуляций пролета крупного астероида в опасной близости от Марса.

Имитация траектории движения фрагментов астероида, разорванного на части гравитацией Марса / © NASA Ames/Durham University (2024)

Меняя диаметр астероида, его вращение, скорость и расстояние от Красной планеты во время максимального сближения, ученые разработали сценарий, объясняющий как возникновение, так и орбитальные характеристики Фобоса и Деймоса.

Результаты показали, что астероид, пролетая мимо Марса, был разрушен под действием приливных сил, а значительная часть обломков оказалась захвачена гравитацией планеты. Со временем эти фрагменты сформировали диск, из которого путем аккреции возникли Фобос и Деймос.

Поскольку сценарий разрушенного астероида предполагает меньшую массу родительского тела, чем в гипотезе гигантского столкновения, выводы авторов новой научной работы более вероятны. К тому же в Солнечной системе астероиды меньшей массы встречаются чаще.

Проверить каждую из трех гипотез (захват, столкновение и разрушенный астероид) можно с помощью будущих космических миссий, например Martian Moons eXploration (MMX). Дальнейшие исследования также позволят ученым проанализировать состав поверхности, внутренней структуры и орбитальных параметров Фобоса и Деймоса.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# астероиды
# Деймос
# компьютерное моделирование
# красная планета
# Солнечная система
# спутники Марса
# Фобос
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Ноя
Бесплатно
Морское биоразнообразие: где оно самое ценное?
Центр морских исследований МГУ
Онлайн
Лекция
28 Ноя
Бесплатно
Кататония
Нейрокампус
Москва
Лекция
28 Ноя
700
Систематический обзор птиц: от козодоев до куликов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
28 Ноя
800
Скорости нейтронных звезд и черных дыр
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
28 Ноя
400
Приключения 14 английских ящиков
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
28 Ноя
Бесплатно
Чудища Эдема
ВДНХ
Москва
Лекция
28 Ноя
500
Вещи и труд
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
28 Ноя
500
Урология: что нужно знать, чтобы избежать серьезных проблем
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
29 Ноя
3000
Экскурсия в Центр подготовки космонавтов
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
25 ноября
МГПУ

В МГПУ узнали, что любовь работает как замкнутая система мотиваций

Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.

МГПУ
# влюбленность
# влюбленные
# любовь
# мотивация
Позавчера, 17:20
Полина Меньшова

Нейробиологи выяснили, от какой части мозга зависит качество сна

В норме у человека в определенном порядке чередуются несколько периодов быстрого и медленного сна разной длительности. Их последовательность называется структурой сна. Ученые из Швейцарии определили, активность какой зоны мозга влияет на эту структуру и позволяет ее регулировать.

Медицина
# головной мозг
# голубое пятно
# качество сна
# сон
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
25 ноября
МГПУ

В МГПУ узнали, что любовь работает как замкнутая система мотиваций

Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.

МГПУ
# влюбленность
# влюбленные
# любовь
# мотивация
23 ноября
Андрей

Среди тысяч окаменелостей из раннеюрского озера нашли самый полный скелет древней двоякодышащей рыбы

Китайские палеонтологи раскопали богатый окаменелостями комплекс, раскрывающий разнообразную пищевую цепь пресноводного озера времен раннего юрского периода. Тысячи находок рыб, среди которых и новые виды, древних родственников акул и даже плезиозавров показали пеструю фауну, сохранившуюся после вымирания почти 200 миллионов лет назад.

Палеонтология
# биота
# двоякодышащие рыбы
# озеро
# плезиозавры
# Триасовый период
# хищник-жертва
# Юрский период
30 октября
Елизавета Александрова

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Виктор Голобородько
Виктор Голобородько
28 минут назад
-
0
+
Как появились кометы в солнечной системе, было минимум 2 образовывающиеся планеты в системе.Они сблизились что привело к уничтожению вращающихся оболочек вокруг них а кора была в жидком состоянии внутреннее давление разорвало их что и привело к образованию комет.Сближение Венеры и Теи не привело к таким последствиям у них кора жесткая хотя они остановили свое вращение.А дальше Солнце подогнало Тею к Земле а Фобос и Деймос к Марсу из других комет создает каменный пояс за Марсом
Ответить
-
0
+
Сергей Соболев
Сергей Соболев
1 час назад
-
0
+
Давайте проведем анализ над ошибками зарубежных исследователей по поводу происхождения спутников Марса. Стихия Высшего Разума ( Сонрикс) сообщает следующее: никаких естественно возникающих спутников у планет в Сверхзвездной системе Канопус нет и никогда не было. Все спутники всегда выводятся на орбиты только людьми развитых цивилизаций для неотложных нужд их планет. В частности Фобос в свое время входил в систему наблюдения за поверхностью Марса, что было совершенно необходимо с точки зрения Марсиан для недопущения бесконтрольного хозяйничанья Инопланетян в мало заселенных областях их планеты. При этом технические станции наблюдения могли создавать панорамную картину по 5--и широтным поясам поверхности планеты так, словно они рассматривали планету с высоты не более 540 метров. Фобос не является полым искусственным сооружением, Фобос--сплошной кусок не особо старой полувещественной Материи, найденный Марсианами в просторах Космоса, доставленный и довольно точно установленный для вращения вокруг планеты на экваториальной орбите Марса. Наличие крупной воронки на поверхности Марса указывает на то, что эта воронка послужила конусом простейшего движителя внешнего сгорания. В настоящее время никакого оборудования на Фобосе не осталось, все расхищено и вывезено, т.к Марсиане потеряли контроль в результате разрушительного Апокалипсиса на ее поверхности. В настоящий момент Жизнь на Марсе восстанавливается, но производственные мощности отсутствуют. Теперь о Деймосе. Он находится на удалении от центра Марса на 7.4 радиуса Марса, равного --6380 км ( у Земли такой же). Обращается он вокруг Марса с периодом в 30 часов 18 минут. Деймос никогда не был столь важным объектом для Марсиан, как Фобос. Он не мог быть ни космодромом, ни спутником связи, он был просто запасным куском полувещественной Материи, нужной для неплановых работ в Космосе и поэтому постепенно уменьшался в объеме. Вся изрытость его поверхности результат небольших взрывов и буровых скважин.
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Нейробиологи выяснили, какие клетки регулируют мозговую активность в гиппокампе 

    4 часа назад

  2. Окаменелые экскременты и рвота объяснили причины господства динозавров

    5 часов назад

  3. Пермские ученые предложили экономичный вариант укрепления фундамента

    8 часов назад

  4. В МФТИ ускорили поиск новых материалов с заданными оптическими свойствами

    8 часов назад
Выбор редакции

Как преуспеть в науке и выжить? Интервью с Иваном Оселедцем

Позавчера, 13:32

Последние комментарии

Иван Колупаев
7 минут назад
Игорь, это вы немножко отстали от жизни. Китай обогнал Россию по доходам на душу населения в 2021 году. Я уж не говорю сколько это в абсолютных цифрах.

Из Пекина в Нью-Йорк за два часа: Space Transportation представила модель сверхзвукового самолетаИз Пекина в Нью-Йорк за два часа: Space Transportation представила модель сверхзвукового самолета

Виктор Голобородько
28 минут назад
Как появились кометы в солнечной системе, было минимум 2 образовывающиеся планеты в системе.Они сблизились что привело к уничтожению вращающихся

Спутники Марса могли возникнуть из обломков крупного астероидаСпутники Марса могли возникнуть из обломков крупного астероида

Сергей Соболев
1 час назад
Давайте проведем анализ над ошибками зарубежных исследователей по поводу происхождения спутников Марса. Стихия Высшего Разума ( Сонрикс)

Спутники Марса могли возникнуть из обломков крупного астероидаСпутники Марса могли возникнуть из обломков крупного астероида

Игорь Корн
4 часа назад
Igor, он просто не в курсе что в китае доход на душу населения в два раза ниже чем в РФ :)

Из Пекина в Нью-Йорк за два часа: Space Transportation представила модель сверхзвукового самолетаИз Пекина в Нью-Йорк за два часа: Space Transportation представила модель сверхзвукового самолета

Игорь Корн
4 часа назад
Олег, это вы чего сверхдержавой щас назвали? Китай, с доходом на душу населения в два раза ниже чем в России? Будем полагать что вы сказали сие

Из Пекина в Нью-Йорк за два часа: Space Transportation представила модель сверхзвукового самолетаИз Пекина в Нью-Йорк за два часа: Space Transportation представила модель сверхзвукового самолета

Гена Пастухов
5 часов назад
Иван, "а как же тогда зеркало? Или например радио - с ним ведь даже поговорить можно" - такими случаями, при появлении опасности для окружающих,

У одиноких людей нашли общую особенностьУ одиноких людей нашли общую особенность

Ирина Жемчужина
6 часов назад
Потому что коронобесие было спектаклем, одним из многих, а про тех, кто наживался на этом деле, много чего было ими сказано

Они не предсказали пандемию: почему люди продолжают верить в экстрасенсовОни не предсказали пандемию: почему люди продолжают верить в экстрасенсов

Иван Колупаев
7 часов назад
Дмитрий, как вижу Березин уже доехал до отрицания теории эволюции 😏 раз не верит что из простого может получиться сложное. Так чего доброго скоро

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
7 часов назад
White_Shadow, а вы прикуйте себя наручниками к очередному старшипу и заявите протест. Если вам действительно так сильно жаль.

Суд отклонил требование экологов остановить запуски StarshipСуд отклонил требование экологов остановить запуски Starship

Иван Колупаев
7 часов назад
Mark, ну даже бы если бы и так (нет) вам-то какое дело вы американский налогоплательщик или акционер компании? 😁 Если налогоплательщик, то с какого

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

White_Shadow
7 часов назад
Игорь, жаль только, что это вряд ли. Коррупция есть везде, дело деньгами замнут

Суд отклонил требование экологов остановить запуски StarshipСуд отклонил требование экологов остановить запуски Starship

Дмитрий Прокопенко
7 часов назад
"Нет, можем." Наверняка для как минимум большинства нынешних нейросетей так и есть. Но в целом с заделом на будущее пока остаюсь на своем "мы не

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Дмитрий Прокопенко
7 часов назад
"Нет, не можем. Простое ничего никогда не создавало. Жизнь возникла не потому, что ее создало простое. Жизнь возникла из неодушевленного, но как

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Дмитрий Прокопенко
7 часов назад
"Но нейросети не имеют свойств живых организмов. Вот это вы и упускаете из виду. Поэтому и меняться по ходу эволюции у них не выйдет." Думаю, на

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Дмитрий Прокопенко
7 часов назад
"Я может и соглашусь, а вот ряд биологов так не считают." Ну, хорошо, - значит другой ряд биологов считает иначе. А Вы во что верите по данному

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Максим Герасимов
9 часов назад
Basilo, это образуется оксид железа.

Владелец Tesla Cybertruck испортил пуленепробиваемый пикап магнитамиВладелец Tesla Cybertruck испортил пуленепробиваемый пикап магнитами

Mark Fenol
9 часов назад
Логичнее было бы немного меньше засирать свою собственную планету. И тогда она останется пригодной для более-менее комфортного проживания ещё не

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Mark Fenol
9 часов назад
Иван, "свое бабло" Маска это бабло американских налогоплательщиков и бабло людей, покупающих акции его компаний.

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Александр Д
10 часов назад
У меня как минимум 10 профилей на github, надеюсь у них достаточно ума чтобы учитывать такое. И я их все использую, но по очереди. Хотя я даже не

Исследование показало, что 9,5% программистов практически ничего не делаютИсследование показало, что 9,5% программистов практически ничего не делают

Igor Shkoda
10 часов назад
Олег, 🤣🤣🤣 поедь поживи... посмотри...

Из Пекина в Нью-Йорк за два часа: Space Transportation представила модель сверхзвукового самолетаИз Пекина в Нью-Йорк за два часа: Space Transportation представила модель сверхзвукового самолета

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно