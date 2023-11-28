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2 часа назад
Мария Азарова
358

В Южной Африке впервые значительно сократилось число пациентов с ВИЧ

5.9

По словам экспертов, ВИЧ распространен в ЮАР неравномерно: он сильнее затрагивает определенные районы, чернокожих, женщин и молодых людей.

Медицина
# вирус иммунодефицита человека
# ВИЧ
# ВИЧ-инфекция
# эпидемии
# ЮАР
# Южная Африка
ВИЧ в Южной Африке
Эпидемия ВИЧ возникла в Южной Африке в 1980-х годах / © MSF/PATRICK MEINHARDT

Совет по исследованиям в области гуманитарных наук (Human Sciences Research Council, HSRC) представил результаты очередного южноафриканского исследования, посвященного распространенности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Впервые этот перекрестный опрос населения провели в 2001 году, по заказу бывшего президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы, затем — в 2005-м, 2008-м, 2012-м и 2017-м.

Исследование 2022 года — SABSSM VI — стало шестым. Оно затронуло все девять провинций ЮАР, более чем 27 тысяч домохозяйств и людей всех возрастов, в том числе младенцев. По подсчетам специалистов, доля южноафриканских пациентов, живущих с ВИЧ, упала с 14% в 2017 году до 12,7% в 2022-м — с 7,9 миллиона человек до 7,8 миллиона. Улучшению статистики способствовали сразу несколько факторов, отметили исследователи: собственно, меньшее число людей, инфицированных ВИЧ, большее число детей, рожденных ВИЧ-отрицательными, снижение смертности из-за СПИДа (самая поздняя стадия ВИЧ-инфекции).

«Эпидемическая кривая также показывает старение людей с ВИЧ: они живут дольше по мере стабилизации эпидемии», — добавил профессор Хангелани Зума.

Удалось добиться прогресса в достижении целей Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу (ЮНЭЙДС): согласно ей, к 2025 году 95% всех людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем статусе; 95% тех, кто осведомлен об этом, должны получать антиретровирусное лечение (АРТ); 95% тех, кто проходит терапию, достигли вирусной супрессии — снижения вирусной нагрузки.

Пока что, по данным нового исследования, в Южной Африке среди зараженных ВИЧ (старше 15 лет) о своем статусе знали 90%, 91% из них лечились, а у 94% из проходящих антиретровирусную терапию была подавлена вирусная нагрузка. Главным образом помогло изменение принципов лечения в 2016 году. Тогда возможность получить АРТ решили предоставлять всем, кто нуждается в этом, независимо от клинического статуса — ранее считалось, что количество CD4-лимфоцитов в пробе крови должно быть ниже 500 клеток на кубический миллиметр (у здорового человека этот показатель обычно составляет от 450 до 1600).

В 2022 году у 81% ВИЧ-инфицированных от 15 лет и старше вирусная нагрузка была подавлена — по сравнению с 62% в 2017-м. Чаще всего в эту долю входили женщины, а самый низкий процент уменьшения вирусной нагрузки зафиксировали у мужчин 25-34 лет.

Помимо этого, согласно опросу, 50% всех молодых людей (от 15 до 24 лет) в 2022-м решились на обрезание крайней плоти — циркумцизию — в сравнении с 43% пятью годами ранее. «Это важное достижение, поскольку исследования показали, что мужское обрезание может снизить риск гетеросексуальной передачи ВИЧ примерно на 60%», — объяснили авторы SABSSM VI.

Несмотря на положительные изменения, Южная Африка остается эпицентром ВИЧ-инфекции на планете. Это медленно прогрессирующее заболевание особенно затрагивает чернокожих африканцев, женщин (20% против 12% мужчин) и молодых. Распространение по областям тоже неравномерное: если в Западно-Капской провинции болеют примерно 8% жителей, то в Квазулу-Натале — до 22%.

Всего в мире, по подсчетам ВОЗ, в конце 2022 года насчитывалось около 39 миллионов пациентов с диагностированной ВИЧ-инфекцией. Две трети из них — 25,6 миллиона — приходилось на Африканский регион. За весь период эпидемии от вируса иммунодефицита умерли 40,4 миллиона человек.

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Медицина
# вирус иммунодефицита человека
# ВИЧ
# ВИЧ-инфекция
# эпидемии
# ЮАР
# Южная Африка
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kpi
20 минут назад
юрий рацевич, А может быть интересней "время скорости"? или "скорость расстояния"? )) Давайте объявим конкурс на самую .... забавную единицу измерения.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Андрей Самодуров
25 минут назад
O. peiko, если результат наблюдения зависит от восприятия, то может уже смириться с теорией, что вся наблюдаемая вселенная - результат нашего

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
29 минут назад
Роман Рыбка, Да есть такой эффект - столкновение и взаимодействие фотонов. Я тоже не готов поддержать тезис "у фотона нет стрелы времени". Но вот

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Ирина Калашникова
50 минут назад
Точка пересечения двух траекторий фотонов может лететь со скоростью больше скорости света

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Александр Березин
52 минуты назад
Макс Омский, "это как? Одни и те же частицы оказывают разное воздействие в зависимости от источника возникновения?" Если проглотить таблетку

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Эмиль Мус
2 часа назад
Сон это про не сон...

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Vova Bugrov
2 часа назад
Задачу можно поставить чуть по другому: Вы посмотрели на звезду слева, потом перевели взгляд на звезду справа... Ваш взгляд пробежал расстояние

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Дмитрий Мельников
2 часа назад
ПриМаты мы , спокойно .😇

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Виктор Чернецов
3 часа назад
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