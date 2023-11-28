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В Южной Африке впервые значительно сократилось число пациентов с ВИЧ
По словам экспертов, ВИЧ распространен в ЮАР неравномерно: он сильнее затрагивает определенные районы, чернокожих, женщин и молодых людей.
Совет по исследованиям в области гуманитарных наук (Human Sciences Research Council, HSRC) представил результаты очередного южноафриканского исследования, посвященного распространенности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Впервые этот перекрестный опрос населения провели в 2001 году, по заказу бывшего президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы, затем — в 2005-м, 2008-м, 2012-м и 2017-м.
Исследование 2022 года — SABSSM VI — стало шестым. Оно затронуло все девять провинций ЮАР, более чем 27 тысяч домохозяйств и людей всех возрастов, в том числе младенцев. По подсчетам специалистов, доля южноафриканских пациентов, живущих с ВИЧ, упала с 14% в 2017 году до 12,7% в 2022-м — с 7,9 миллиона человек до 7,8 миллиона. Улучшению статистики способствовали сразу несколько факторов, отметили исследователи: собственно, меньшее число людей, инфицированных ВИЧ, большее число детей, рожденных ВИЧ-отрицательными, снижение смертности из-за СПИДа (самая поздняя стадия ВИЧ-инфекции).
«Эпидемическая кривая также показывает старение людей с ВИЧ: они живут дольше по мере стабилизации эпидемии», — добавил профессор Хангелани Зума.
Удалось добиться прогресса в достижении целей Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу (ЮНЭЙДС): согласно ей, к 2025 году 95% всех людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем статусе; 95% тех, кто осведомлен об этом, должны получать антиретровирусное лечение (АРТ); 95% тех, кто проходит терапию, достигли вирусной супрессии — снижения вирусной нагрузки.
Пока что, по данным нового исследования, в Южной Африке среди зараженных ВИЧ (старше 15 лет) о своем статусе знали 90%, 91% из них лечились, а у 94% из проходящих антиретровирусную терапию была подавлена вирусная нагрузка. Главным образом помогло изменение принципов лечения в 2016 году. Тогда возможность получить АРТ решили предоставлять всем, кто нуждается в этом, независимо от клинического статуса — ранее считалось, что количество CD4-лимфоцитов в пробе крови должно быть ниже 500 клеток на кубический миллиметр (у здорового человека этот показатель обычно составляет от 450 до 1600).
В 2022 году у 81% ВИЧ-инфицированных от 15 лет и старше вирусная нагрузка была подавлена — по сравнению с 62% в 2017-м. Чаще всего в эту долю входили женщины, а самый низкий процент уменьшения вирусной нагрузки зафиксировали у мужчин 25-34 лет.
Помимо этого, согласно опросу, 50% всех молодых людей (от 15 до 24 лет) в 2022-м решились на обрезание крайней плоти — циркумцизию — в сравнении с 43% пятью годами ранее. «Это важное достижение, поскольку исследования показали, что мужское обрезание может снизить риск гетеросексуальной передачи ВИЧ примерно на 60%», — объяснили авторы SABSSM VI.
Несмотря на положительные изменения, Южная Африка остается эпицентром ВИЧ-инфекции на планете. Это медленно прогрессирующее заболевание особенно затрагивает чернокожих африканцев, женщин (20% против 12% мужчин) и молодых. Распространение по областям тоже неравномерное: если в Западно-Капской провинции болеют примерно 8% жителей, то в Квазулу-Натале — до 22%.
Всего в мире, по подсчетам ВОЗ, в конце 2022 года насчитывалось около 39 миллионов пациентов с диагностированной ВИЧ-инфекцией. Две трети из них — 25,6 миллиона — приходилось на Африканский регион. За весь период эпидемии от вируса иммунодефицита умерли 40,4 миллиона человек.
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