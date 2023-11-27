Китай объяснил беспокоящий ВОЗ всплеск респираторных заболеваний в стране

В ноябре медицинские учреждения КНР столкнулись с существенным всплеском респираторных заболеваний. Учитывая, что похожим образом начиналась пандемия коронавирусной инфекции, Всемирная организация здравоохранения вопреки обыкновению публично запросила подробный анализ ситуации от китайских властей. Те ответили, что поводов для беспокойства нет и всплеск заболеваемости связан с известными возбудителями.

По словам представителей Министерства здравоохранения КНР, которые привело Associated Press, никаких новых инфекций не выявлено. В повышенной заболеваемости граждан Китая виноваты грипп, риновирусы, респираторно-синцитиальный вирус человека (РСВ, HRSV) и микоплазма пневмонии. Иными словами, классический набор осенне-зимних «простуд». О случаях коронавирусной инфекцией в рамках обсуждаемого всплеска не сообщается.

Чтобы справиться с возросшей заболеваемостью, Министерство здравоохранения КНР рекомендовало местным властям открыть дополнительные временные клиники, а также усилить вакцинацию населения от сезонных заболеваний. Эту инициативу поддержали чиновники ВОЗ. Со стороны федеральных властей в Китае обеспечивают доступность медикаментов и расходных материалов для учреждений здравоохранения.

По официальным данным, случаев переполнения больниц или отказа от приема не зарегистрировано, эти сообщения оказались неподтвержденными слухами. Хотя резко возросшую нагрузку на систему здравоохранения китайские чиновники подтвердили. Среди прочего населению рекомендовали носить маски и по возможности избегать массовых мероприятий.

Точные причины всплеска заболеваемости пока назвать сложно, есть только подозрения. Китайские медики считают, что всему виной отмена коронавирусных ограничений. Дело в том, что зима 2023 года — первый за долгое время «простудный» сезон, который страна проводит не в локдаунах и более мягких эпидемиологических мерах. Предполагаемая механика тут такова: во время борьбы с Covid-19 снизилась и распространяемость гриппа с другими респираторными заболеваниями, ведь они передаются тем же путем. А как только ограничительные меры ослабили, первый же сезон холодной влажной погоды оказался плодородной почвой для старой, доброй простуды всех сортов и видов.

Свое беспокойство об эпидемиологической ситуации с респираторными заболеваниями в Китае ВОЗ озвучила. В минувший четверг был сделан официальный публичный запрос. Чиновники из Поднебесной провели телеконференцию с результатами своего анализа происходящего, а в выходные дали дополнительные комментарии прессе.

Всемирная организация здравоохранения внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в мире и регулярно запрашивает подробные данные во всех подозрительных случаях. Однако публично это делается крайне редко, обычно процедура имеет рутинный характер и происходит по внутренним каналам: ВОЗ напрямую обращается в Министерство здравоохранения интересующей страны. По какой причине на этот раз запрос был сделан именно так, не уточняется.

Можно предположить, что открытость в этом вопросе — политическое решение. Все прошлые пандемии респираторных заболеваний начинались подобным образом, а история с Covid-19 еще свежа в памяти общественности. И так же свежа страна, из которой пандемия стартовала. Вероятно, поэтому при первых же признаках чего-то похожего ВОЗ постаралась предупредить возможные тревожные настроения.

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