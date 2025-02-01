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Дерматологи научно объяснили, почему не стоит чесать зудящее место
Фразой «Не чеши, а то хуже будет» родители часто пытаются убедить детей не трогать зудящую сыпь. Врачи из США недавно с научной точки зрения объяснили, почему к совету нужно прислушиваться. В опытах с мышами исследователи показали, как расчесывание приводило к усилению кожного воспаления и отека, а также раскрыли стоящие за этим механизмы.
Многие распространенные кожные заболевания, в том числе аллергический контактный дерматит, сопровождаются сыпью с сильным зудом. Не поддаться позыву почесать раздраженную кожу бывает тяжело, но если уступить желанию, это лишь усугубляет воспаление и симптомы.
Однако почему же почесывание зудящего места часто доставляет удовольствие? Если бы действие только вредило, в ходе эволюции должна была бы сформироваться реакция избегания, которой не наблюдается. Подобные рассуждения привели группу дерматологов и врачей ряда других направлений из Питтсбургского университета (США) к мысли о возможности какой-то пользы. Чтобы разобраться в парадоксе, специалисты провели серию экспериментов с лабораторными мышами.
У подопытных животных с помощью аллергенов вызвали на коже ушей симптомы, похожие на дерматит. Часть грызунов при этом не испытывали желания чесаться, поскольку ученые отключили у них «нейроны зуда».
У мышей, которые чувствовали зуд и могли чесаться, ткани ушей припухли сильнее и в них отмечался повышенный уровень нейтрофилов — разновидности лейкоцитов. В то же время воспаление и отек были намного слабее у подопытных из другой группы, которые не чесались, поскольку не ощущали зуда либо не могли этого сделать из-за миниатюрных ветеринарных воротников. С помощью таких защитных приспособлений животным обычно не позволяют достать до повреждений на теле.
В ходе исследования медики также установили, что чесание способствовало высвобождению из болевых нейронов нейропептида под названием вещество Р. Оно в свою очередь стимулировало дополнительное выделение тучных клеток, которые участвовали в развитии воспаления и первично активировались при непосредственным воздействии аллергена. Проще говоря, чесание зудящего места запускало выработку тучных клеток сразу по двум путям.
Поскольку тучные клетки участвуют и в защите организма от патогенов, исследователи решили проверить, не влияет ли их усиленная активация на микробиом кожи. В результате выяснилось, что чесание приводило к снижению количества бактерий золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), которые часто становятся причиной кожных инфекций.
Впрочем, комментируя статью о научной работе, опубликованную в журнале Science, дерматологи отметили, что в случае хронического зуда вред от повреждения кожи при чесании, судя по всему, превосходит его возможную пользу.
Медики планируют воспользоваться сделанными открытиями при разработке новых способов лечения дерматита и других воспалительных заболеваний кожи, в том числе розацеа и крапивницы.
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